Новости

Куба на берегах Невы

Стало традицией проводить осенние кубинские роуд-шоу в российских городах

Санкт-Петербург принял 12-е по счёту роуд-шоу Cuba Unica. Мероприятие прошло с большим успехом — его посетило более 140 профессионалов турбизнеса города на Неве.

В этом году кубинская делегация объединила 13 компаний — ведущих туроператоров и гостиничные сетей. В нее вошли Министерство туризма Кубы, Pegas Touristik, Anex, Cubatur, Blue Diamond Hotels & Resorts, ROC Hotels Cuba, Melia Hotels International Cuba, NINFA TOURS GROUP, Barcelo Hotels, Enjoy Travel Group, VILA GALÉ HOTELS, Гаванатур, Muthu Hotels MGM и Квинта Тур.

Возглавила делегацию советник по туризму посольства Кубы в России Кристина Леон Изнага.

Программа Cuba Unica, проходившего в петербургском отеле Emerald, включала более десятка интересных презентаций и воркшоп.

И завершилась лотереей, где разыгрывались по-настоящему ценные призы – проживание в пятизвездных отелях на Кубе, экскурсии, трансферы из аэропорта на ретро-автомобиле и полезные в дороге вещи вроде зонтиков.

Некоторые из кубинских участников приехали в Санкт-Петербург впервые. Поэтому деловой части роуд-шоу предшествовала вечерняя прогулка на теплоходе по рекам и каналам Северной столицы.

В ходе делового общения турагенты особенно интересовались программой авиаперевозки на Кубу, увеличением географии авиарейсов, новыми предложениями операторов и отельеров, экскурсионными программами по городам и объектам ЮНЕСКО.

Кристина Леон Изнага отметила: «Мы с каждым годом видим растущий интерес к Кубе со стороны местного турбизнеса. Полный зал сегодня и ажиотаж во время воркшопа — тому подтверждение!

Очень надеемся, что в следующем году на Кубу вновь полетят самолеты из Петербурга, как это было раньше».





Прошедшее роуд-шоу Кубы — двенадцатое по счету за последние пятнадцать лет, организованное давним партнером Министерства туризма Кубы – медиахолдингом "Турбизнес".

Следующее роуд-шоу Cuba Unica пройдет в октябре в четырех городах Юга России - в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе.

Фото: Евгений Голомолзин