туристический бизнес
для профессионалов
Новости
10 сентября
Отдых Leisure-2025 приглашает на «территории Мейнстрима, Инстинктов и Знаний»

Сегодня в выставочном комплексе «Тимирязев Центр» открывается 31-й осенний турфорум Отдых Leisure


 

Сегодня в новом выставочном комплексе «Тимирязев Центр» рядом со ст. метро «Петровско-Разумовская» стартует 31-й форум-выставка Отдых Leisure.

На это раз форум проходит под нестандартным девизом «Туризм вне глобализации», по мысли организаторов «акцентирующим внимание на внутреннем российском туризме и его богатом культурном наследии».

 

Мероприятие проходит при поддержке: Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.
Форум реализуется в партнёрстве с городом-партнёром Санкт-Петербургом, страной-партнёром Египтом, партнёром высшего образования МГИМО, официальными партнёрами Ассоциацией туроператоров России (АТОР) и Российским союзом туриндустрии (РСТ), а также сетью апарт-отелей YES.

 

По словам организаторов, «Основные задачи Отдых Leisure 2025 включают оценку актуальных трендов и ознакомление с лучшим мировым опытом в туристической сфере, определение перспективных направлений развития туристического бизнеса, а также обеспечение равномерного притока туристов в российские регионы круглый год».

 

Мероприятие обещает затронуть целый спектр актуальных вопросов, которые волнуют сегодня всю мировую туристическую индустрию.

Основные блоки деловых дискуссий охватят следующие основные темы:

  1. Цифровая трансформация туристической индустрии: Роль искусственного интеллекта, анализа больших данных и автоматизации в обеспечении комфортного и безопасного отдыха для каждого туриста.

  2. Новая экономика туризма: Особенности влияний глобальных цивилизационных трендов на развитие туристической инфраструктуры и экономику регионов.

  3. Туризм вне глобализации: Обсуждение новых направлений, связанных с децентрализацией туризма и ростом популярности внутренних путешествий, где внутренние и региональные путешествия становятся приоритетом.

  4. Креативные территории: Популяризация местных территорий через кинематограф, киноиндустрию и различные медийные проекты. Где фильмы и сериалы начинают влиять на выбор направлений путешествий, и становятся лакмусовым проявлением креативного туризма.

  5. Зелёный туризм: Экологическая ответственность и создание устойчивых туристических направлений, где экоустойчивость становится обязательным требованием для любой туристической зоны.

 Программа форума построена по трём тематическим направлениям («территориям»), охватывающим ключевые аспекты туристической индустрии:

  • «Территория Мейнстрим»: центральный сектор форума, где обсуждаются актуальные тренды, передовые мировые практики и государственная политика, способствующая привлечению туристов.

  • «Территория Инстинктов»: посвящена глубокому изучению психологии потребителей и улучшению взаимодействия с клиентами, включая вопросы репутации компаний в интернете и поведения туристов.

  • «Территория Знаний»: специализируется на изучении технологических решений и инструментов, усиливающих привлекательность туристических предложений, таких как искусственный интеллект, обработка больших данных и вопросы информационной безопасности.

Как обещают организаторы форума, в ходе него «представители турбизнеса обретут полезные контакты, узнают о новинках рынка и повысят свою профессиональную компетентность. Государственные органы смогут обсудить меры поддержки отрасли, заключить соглашения о сотрудничестве и обменяться опытом. Молодые специалисты получат возможность общаться с опытными профессионалами, принять участие в образовательных программах и найти перспективные вакансии.

Путешественники откроют для себя новые маршруты, воспользуются специальными предложениями от туроператоров и обнаружат неизведанные направления».

/TOURBUS.RU

 

 

 


