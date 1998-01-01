Новости Отдых Leisure-2025 приглашает на «территории Мейнстрима, Инстинктов и Знаний» Сегодня в выставочном комплексе «Тимирязев Центр» открывается 31-й осенний турфорум Отдых Leisure

Сегодня в новом выставочном комплексе «Тимирязев Центр» рядом со ст. метро «Петровско-Разумовская» стартует 31-й форум-выставка Отдых Leisure. На это раз форум проходит под нестандартным девизом «Туризм вне глобализации», по мысли организаторов «акцентирующим внимание на внутреннем российском туризме и его богатом культурном наследии». Мероприятие проходит при поддержке: Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.

Форум реализуется в партнёрстве с городом-партнёром Санкт-Петербургом, страной-партнёром Египтом, партнёром высшего образования МГИМО, официальными партнёрами Ассоциацией туроператоров России (АТОР) и Российским союзом туриндустрии (РСТ), а также сетью апарт-отелей YES. По словам организаторов, «Основные задачи Отдых Leisure 2025 включают оценку актуальных трендов и ознакомление с лучшим мировым опытом в туристической сфере, определение перспективных направлений развития туристического бизнеса, а также обеспечение равномерного притока туристов в российские регионы круглый год». Мероприятие обещает затронуть целый спектр актуальных вопросов, которые волнуют сегодня всю мировую туристическую индустрию. Основные блоки деловых дискуссий охватят следующие основные темы: Цифровая трансформация туристической индустрии: Роль искусственного интеллекта, анализа больших данных и автоматизации в обеспечении комфортного и безопасного отдыха для каждого туриста. Новая экономика туризма: Особенности влияний глобальных цивилизационных трендов на развитие туристической инфраструктуры и экономику регионов. Туризм вне глобализации: Обсуждение новых направлений, связанных с децентрализацией туризма и ростом популярности внутренних путешествий, где внутренние и региональные путешествия становятся приоритетом. Креативные территории: Популяризация местных территорий через кинематограф, киноиндустрию и различные медийные проекты. Где фильмы и сериалы начинают влиять на выбор направлений путешествий, и становятся лакмусовым проявлением креативного туризма. Зелёный туризм: Экологическая ответственность и создание устойчивых туристических направлений, где экоустойчивость становится обязательным требованием для любой туристической зоны. Программа форума построена по трём тематическим направлениям («территориям»), охватывающим ключевые аспекты туристической индустрии: «Территория Мейнстрим»: центральный сектор форума, где обсуждаются актуальные тренды, передовые мировые практики и государственная политика, способствующая привлечению туристов.

«Территория Инстинктов»: посвящена глубокому изучению психологии потребителей и улучшению взаимодействия с клиентами, включая вопросы репутации компаний в интернете и поведения туристов.

«Территория Знаний»: специализируется на изучении технологических решений и инструментов, усиливающих привлекательность туристических предложений, таких как искусственный интеллект, обработка больших данных и вопросы информационной безопасности. Как обещают организаторы форума, в ходе него «представители турбизнеса обретут полезные контакты, узнают о новинках рынка и повысят свою профессиональную компетентность. Государственные органы смогут обсудить меры поддержки отрасли, заключить соглашения о сотрудничестве и обменяться опытом. Молодые специалисты получат возможность общаться с опытными профессионалами, принять участие в образовательных программах и найти перспективные вакансии. Путешественники откроют для себя новые маршруты, воспользуются специальными предложениями от туроператоров и обнаружат неизведанные направления». /TOURBUS.RU

