10 сентября
Отдых Leisure-2025 приглашает на «территории Мейнстрима, Инстинктов и Знаний»
Сегодня в выставочном комплексе «Тимирязев Центр» открывается 31-й осенний турфорум Отдых Leisure
Сегодня в новом выставочном комплексе «Тимирязев Центр» рядом со ст. метро «Петровско-Разумовская» стартует 31-й форум-выставка Отдых Leisure.
На это раз форум проходит под нестандартным девизом «Туризм вне глобализации», по мысли организаторов «акцентирующим внимание на внутреннем российском туризме и его богатом культурном наследии».
Мероприятие проходит при поддержке: Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.
По словам организаторов, «Основные задачи Отдых Leisure 2025 включают оценку актуальных трендов и ознакомление с лучшим мировым опытом в туристической сфере, определение перспективных направлений развития туристического бизнеса, а также обеспечение равномерного притока туристов в российские регионы круглый год».
Мероприятие обещает затронуть целый спектр актуальных вопросов, которые волнуют сегодня всю мировую туристическую индустрию.
Основные блоки деловых дискуссий охватят следующие основные темы:
Программа форума построена по трём тематическим направлениям («территориям»), охватывающим ключевые аспекты туристической индустрии:
Как обещают организаторы форума, в ходе него «представители турбизнеса обретут полезные контакты, узнают о новинках рынка и повысят свою профессиональную компетентность. Государственные органы смогут обсудить меры поддержки отрасли, заключить соглашения о сотрудничестве и обменяться опытом. Молодые специалисты получат возможность общаться с опытными профессионалами, принять участие в образовательных программах и найти перспективные вакансии.
Путешественники откроют для себя новые маршруты, воспользуются специальными предложениями от туроператоров и обнаружат неизведанные направления».
/TOURBUS.RU
