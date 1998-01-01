Новости

В районе Хургады появится суперкурорт за 18,5 млрд долларов

Проект включает 12 отелей уровня 5*, 1,5-километровый пляж, аквапарк и более 500 магазинов и ресторанов

Египет продолжает привлекать в туризм инвесторов из стран Персидского залива.

Вслед за проектом по созданию курортной зоны на побережье Средиземного моря стоимостью в 35 млрд долларов правительство Египта подписало соглашение с компаниями Citystars Properties (Саудовская Аравия) и Emaar (ОАЭ) о создании Marassi Red Sea – роскошного курорта на Красном море, - сообщает АТОР.

Его уже окрестили "Мальдивами на Красном море".

Он расположится в 30 минутах езды от международного аэропорта Хургады, к западу от района Рас-Сума, и займет площадь около 10 млн кв. м.

Инвестиции в проект составят порядка 18,5 млрд долларов. Emaar Misr, подразделение эмиратской компании в Египте, будет владеть 50% акций проекта, а Citystars Properties – оставшейся половиной.

Согласно заявлению египетского кабинета министров, Marassi Red Sea будет включать 12 отелей класса люкс, в том числе бунгало и водные виллы в мальдивском стиле, 1,5-километровый пляж на высоте 10 метров над уровнем моря, марину международного класса, морские причалы, аквапарк, а также более 500 магазинов и ресторанов на набережной.

Генеральный план также предусматривает комплексное озеленение, строительство школ, больниц, международного конференц-центра и широкого спектра спортивных и развлекательных объектов, что позволит создать полностью автономный курорт. Строительство нового курорта станет драйвером дальнейшего развития аэропорта Хургады и порта Сафаги.

В египетском правительстве подчеркивают, что Marassi Red Sea – это крупнейший туристический проект страны на побережье Красного моря. Он обеспечит до 170 тыс. рабочих мест в строительной и гостиничной сфере.

По планам египетских властей, первая очередь Marassi Red Sea будет введена в эксплуатацию через четыре года, а полная реализация проекта займет около 12 лет.

В Emaar настроены более оптимистично: строительные работы начнутся через три месяца, а первый этап проекта может быть завершен всего за два года.

По оценкам Emaar, новый курорт на Красном море будет приносить доход от 100 до 200 млн долларов в год, привлекая ежегодно около 40% иностранных туристов, посещающих Египет.

/TOURBUS.RU

Фото: Ermaar

