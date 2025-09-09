Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
09 сентября
Посольство РФ в Непале просит россиян не покидать отели

Сейчас в Непале, где происходят массовые антиправительственные протесты, могут находиться до 400 российских туристов


Picture background

 

По информации «Интерфакса», в конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это требование является частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей; противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.
Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, во время которых погибли не менее 19 человек.

Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли, во вторник они подожгли его частную резиденцию, а также здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

Международный аэропорт Непала в настоящее время закрыт, все рейсы отменены. В Катманду и некоторых других городах введен комендантский час.

 

В российском посольстве настоятельно просят воздержаться от выхода на улицы до отдельного уведомления властей Непала.

В случае экстренной необходимости россияне могут звонить на номер круглосуточной связи Посольства РФ: +977-9801047187

 

В условиях действующего комендантского часа Совет по туризму Непала совместно с Туристической полицией запускает бесплатные шаттл-автобусы для иностранных пассажиров международных и внутренних рейсов. Автобусы будут курсировать от аэропорта до основных гостиниц Катманду и обратно.

 

Не более 350-400 российских туристов могут сейчас находиться в Непале, аннуляций туров на ближайшие заезды пока нет, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России
"По данными туроператоров, высокий туристический сезон в Непале начнется в октябре. В туркомпаниях, организующих путешествия в страну, сообщили, что на данный момент их туристов в Непале нет. По предварительной оценке, сейчас там могут находиться до 400 туристов из России, включая до 50 организованных путешественников", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, Непал – экзотическое и очень нишевое для россиян направление, привлекающее прежде всего альпинистов, ценителей природы, восточной и буддийской культуры.

Кроме того, абсолютное большинство туристов в Непале проводят свой отдых в горах, а не в столице.

"Турпоток в эту страну из России в этом году снизился в районе 10-15% год к году. Направление всегда характеризовалось политической стабильностью, поэтому нынешняя ситуация была непредсказуемой", - рассказал он.

В свою очередь, в Российском союзе туриндустрии сообщили, что российские туристы не отказываются от запланированных поездок в Непал.
"Непал популярен среди спортивных туристов, альпинистов и самостоятельных путешественников, совершающих трекинги к базовым лагерям Эвереста (ABC), Лхоцзе и других вершин. Основной туристический сезон начинается в конце октября-ноябре.

 

По информации туроператоров, в ноябре запланирован выезд нескольких организованных групп из России. Сезон восхождений на восьмитысячники приходится на период с марта по май.

Суммарное количество организованных российских туристов в пик сезона (ноябрь-май) может достигать 2 тыс. человек", - пояснили в объединении.
/TOURBUS.RU

 

Фото: tosshub.com

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 