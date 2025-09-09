|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
09 сентября
Посольство РФ в Непале просит россиян не покидать отели
Сейчас в Непале, где происходят массовые антиправительственные протесты, могут находиться до 400 российских туристов
По информации «Интерфакса», в конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это требование является частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей; противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.
Международный аэропорт Непала в настоящее время закрыт, все рейсы отменены. В Катманду и некоторых других городах введен комендантский час.
В российском посольстве настоятельно просят воздержаться от выхода на улицы до отдельного уведомления властей Непала.
В случае экстренной необходимости россияне могут звонить на номер круглосуточной связи Посольства РФ: +977-9801047187
В условиях действующего комендантского часа Совет по туризму Непала совместно с Туристической полицией запускает бесплатные шаттл-автобусы для иностранных пассажиров международных и внутренних рейсов. Автобусы будут курсировать от аэропорта до основных гостиниц Катманду и обратно.
Не более 350-400 российских туристов могут сейчас находиться в Непале, аннуляций туров на ближайшие заезды пока нет, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России
Кроме того, абсолютное большинство туристов в Непале проводят свой отдых в горах, а не в столице.
По информации туроператоров, в ноябре запланирован выезд нескольких организованных групп из России. Сезон восхождений на восьмитысячники приходится на период с марта по май.
Суммарное количество организованных российских туристов в пик сезона (ноябрь-май) может достигать 2 тыс. человек", - пояснили в объединении.
Фото: tosshub.com
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72