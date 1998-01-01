Владимир Рубцов: «Благодаря укреплению рубля продажи летних туров за рубеж выросли на 30%»

Ключевую роль в покупательской активности летнего сезона сыграло укрепление рубля, что активизировало раннее бронирование и стабилизировало динамику цен, сообщил глава комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, которого сегодня цитирует пресс-служба РСТ.

«90% выездного турпотока приходится на страны первой четверки – Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд. Благодаря запуску чартеров, высокую динамику показал Вьетнам. Так, по данным Fun&Sun, объем продаж туров за рубеж вырос на 31% по сравнению с прошлым годом. На долю Турции пришлось 56% от общего объема продаж, рост составил 21% по сравнению с прошлым годом.

На втором месте Египет с долей продаж 19% и впечатляющим ростом в 62%.

Далее идут ОАЭ с долей 11% и ростом 32%. Доля Таиланда пока невысока (4%), однако рост вполне убедительный – 20%», – рассказал он.

Эксперт уверен, что стабильному спросу в этом сезоне способствовало, прежде всего, укрепление рубля:

«Это положительно повлияло на объемы раннего бронирования. И хотя сезон проходил под влиянием негативных внешних факторов, большинство туристов не стали отказываться от этих заранее спланированных поездок.

Одновременно из-за ряда форс-мажорных ситуаций вырос запрос на оперативное информирование туристов, гибкое взаимодействие между туроператорами и клиентами.

Качество клиентского сервиса в условиях внешних вызовов становится одним из определяющих факторов при планировании путешествия».

Эксперт также отметил подорожание среднего чека на некоторых зарубежных направлениях. Так, средний чек по Египту этим летом вырос на 9% – до 104 тыс. рублей, по Таиланду – на 10% (104 тыс.), по ОАЭ – на 12% (109 тыс.), по Турции – на 18% (114 тыс.).

Самые недорогие зарубежные туры – в Абхазию, средний чек здесь составил 62 тыс. рублей, тем не менее на этом направлении и наиболее заметное его удорожание (+22%).

Средняя глубина бронирований составила 48 дней до заезда, летом 2024 было 43 дня.

«Мы видим также хорошие темпы раннего бронирования зарубежных туров на зиму 2025-26. Прирост в среднем составляет не менее 35% к аналогичному периоду прошлого года. По объемам лидирует Турция, ее доля составляет 39%, и это на 28% выше, чем в то же время год назад. По 20% приходится на ОАЭ и Египет, при этом Египет показывает рост 63%. Заметно прибавила Шри-Ланка – 51%», – рассказал г-н Рубцов.

Кроме того, эксперт отметил, что традиционно зимнее направление Таиланд показывает умеренный рост спроса (+11%) и его доля в общем объеме продаж пока не превышает 11%.

«А Вьетнам, на который пока приходится лишь 3% продаж, демонстрирует просто взрывной рост – более чем в 60 раз по сравнению с прошлым годом», – заключил Владимир Рубцов.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба Fun&Sun