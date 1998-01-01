|
09 сентября
«Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения суда
Теперь ручная кладь не ограничена по весу, а ее габариты увеличены
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") изменила правила провоза ручной клади, которые предлагаются пассажирам в соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП-82), сообщил перевозчик.
то позволяет обеспечивать комфортное размещение клиентов при высокой загрузке рейсов - 95%, а на многих направлениях - 100%", - пояснил генеральный директор "Победы" Дмитрий Тыщук, слова которого приведены в сообщении.
По результатам проверки Московской межрегиональной транспортный прокуратуры было установлено, что размеры, применяемые компанией по ФАП-82, были существенно сокращены (до ширины 4 см), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи.
При этом перевозка сверх этого таких вещей как портплед, детская коляска и иных предметов, предусмотренных ФАП, не ограничена, заверяли в компании.
