Новости

Сергей Ромашкин: «От внутреннего туризма минувшим летом ждали большего»

Генеральный директор туроператорской компании «Дельфин» подвел итоги прошедшего сезона на внутреннем туррынке

Итоги летнего сезона на рынке внутреннего туризма подвел постоянный эксперт ТБ, генеральный директор туроператорской компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По мнению эксперта, летний турпоток в России вырос на 3–4% и это можно считать хорошим результатом с учетом тех проблем, с которыми отрасль столкнулась в этом сезоне. В начале года в компании «Дельфин» ожидали более весомый результат, полагая, что рост составит около 10%, но в итоге все оказалось скромнее.

Объясняя причина такого невысокого роста, эксперт назвал ряд общих для экономики факторов и несколько чисто отраслевых:

«Во-первых, это спад потребительского рынка в целом. Мы стали покупать меньше – машин, телевизоров и даже продуктов питания, произошел переход к сберегательной модели поведения. Высокие ставки по вкладам «увели» часть денег населения с рынка.

Рост цен на отдых – а он за три последних года составил 50% – также притормозил спрос.

Укрепившийся рубль сделал более интересными поездки за рубеж.

Безусловно, сказался на итоговом показателе анапский кризис, связанный с экологической катастрофой – разливом мазута, что привело к резкому падению турпотока на курорт.

Холодный июнь сократил прибытия на пляжные курорты Черного моря в начале сезона.

И, наконец, нестабильность авиасообщения также повлияла на планы туристов».

Если говорить об отдельных направлениях летнего отдыха, то, по словам эксперта, Сочи показал прошлогодние результаты, что неплохо, с учетом холодного июня. Краснодарский край немного снизился, поскольку не смог компенсировать отток анапских туристов на курорты Крыма и Дагестана.

Для Крыма – отличный год, результаты будут близки к рекордным.

Азовское море также получило туристов из Анапы, загрузка летом 100%.

Калининградское направление также хорошо себя чувствует (+7%), отелей не хватает, туристы бронируют размещение за 40–50 дней до поездки, высокий спрос на апартаменты и квартиры.

Абхазия потеряла несколько месяцев зимой в ожидании выборов президента – в этот период было мало броней, потом постепенно спрос разогнался, но итоговый результат будет примерно на уровне прошлогоднего.

При этом туропоток в Анапу снизился на 50%, и с учетом обычной доли Анапы в результатах Краснодарского края (25%) такой спад тянет вниз и статистику по Кубани в целом.

Кроме того, туристы с осторожностью бронировали и соседний Геленджик, поскольку он расположен достаточно близко к Анапе.

Если говорить об объемах летнего городского и экскурсионного туризма, то здесь все без изменений: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Карелия, Калининград.

Все эти направления прибавили 10-15% год к году, этот сегмент оказался более устойчив к экономическим и погодным изменениям.

«При этом такие события, как «мода на Дагестан», случаются нечасто. В этом году новые «звезды» не зажглись», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU

Каким был летний сезон-2025?

Краснодарский Край -2%

Крым +22%

Москва +12%

Санкт-Петербург +10%

Татарстан +10%

Алтай +8%

Кавминводы +6%

Калининградская обл. +5%

Байкал +4%

Источник: туроператор «Дельфин»

ПОЛНЫЙ МАТЕРИАЛ ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ В СЕНТЯБРЬСКОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА "ТУРБИЗНЕС". ИЛИ НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ





