Новости
08 сентября
Горячие авиановости

Этой зимой Red Sea Airlines повезет в Египет туристов Space Travel/ Правительство РФ выделит 124 млн руб. компании NordWind на выполнение рейсов в Пхеньян/ "Азимут" начнет выполнять рейсы в Ургенч из Москвы и Сочи


Picture background

 

Этой зимой Red Sea Airlines повезет в Египет туристов Space Travel

По информации АТОР, На фоне высокого спроса на туры в Египет туроператор Space Travel продлил блочную полетную программу из Москвы (Внуково) в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на зимний сезон 2025/2026 годов в партнерстве с Red Sea Airlines.

 

Улететь со Space Travel на Красное море из московского региона можно 4 раза в неделю: по понедельникам и четвергам выполняются рейсы Red Sea Airlines в Хургаду, по понедельникам и средам – в Шарм-эль-Шейх. В стоимость перевозки включены ручная кладь (5 кг) и багаж (20 кг).

 

Туроператор продолжает работать над расширением географии полётов в Египет. В ближайшее время будет объявлено о новых городах вылета.

Напомним, в августе Space Travel взял блок мест на чартерных рейсах Red Wings из Минеральных Вод.

Вылеты в Шарм-эль-Шейх – по четвергам и воскресеньям, в Хургаду – по вторникам и субботам.

 

Правительство РФ выделит 124 млн руб. авиакомпании NordWind на выполнение рейсов в Пхеньян

Правительство РФ в 2025 году выделит 124,5 млн рублей субсидий Росавиации для возмещения части затрат авиакомпании NordWind на выполнение беспосадочных перелетов по маршруту Москва - Пхеньян обратно в июле - ноябре, сообщил кабинет министров.

Росавиации необходимо проконтролировать использование субсидий и представить доклад в правительство РФ до 1 февраля 2026 года.

 

В начале июля Росавиация выдала авиакомпании NordWind допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тыс. рублей.

Далее полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц.

 

Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии.

  

"Азимут" начнет выполнять рейсы в Ургенч из Москвы и Сочи

Авиакомпания "Азимут" с 27 октября планирует начать выполнять регулярные рейсы из Сочи в Ургенч (Узбекистан) и обратно, сообщает пресс-служа перевозчика.
В период осенне-зимней навигации рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет из Сочи запланирован в 1:00, посадка в Ургенче в 5:40, в обратном направлении вылет в 6:40, посадка в Сочи в 7:30.
Согласно данным сервисов бронирования и продажи билетов, в настоящее время прямые рейсы из Сочи в Ургенч не выполняет ни одна авиакомпания.

Также с 5 октября «Азимут» начнет выполняться рейсы из Внуково в Ургенч по воскресеньям. Самолет будет вылетать из Москвы в 00:10 и прибывать в Ургенч в 05:40 по местному времени.

В обратном направлении вылет планируется в 06:40, посадка в Москве - в 08:20.
В период осенне-зимней навигации с 31 октября 2025 года по 27 марта 2026 года этот рейс планируется выполнять по пятницам по графику: вылет из Москвы - в 00:20, посадка в Ургенче - в 05:50, вылет из Ургенча в 06:50, посадка в Москве в 08:40.

Согласно данным сервисов бронирования и продажи билетов, сейчас прямые рейсы из аэропортов Москвы в Ургенч выполняют ряд российских и узбекских авиакомпаний.

/TOURBUS.RU




