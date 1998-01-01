|
08 сентября
Горячие авиановости
Этой зимой Red Sea Airlines повезет в Египет туристов Space Travel
По информации АТОР, На фоне высокого спроса на туры в Египет туроператор Space Travel продлил блочную полетную программу из Москвы (Внуково) в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на зимний сезон 2025/2026 годов в партнерстве с Red Sea Airlines.
Улететь со Space Travel на Красное море из московского региона можно 4 раза в неделю: по понедельникам и четвергам выполняются рейсы Red Sea Airlines в Хургаду, по понедельникам и средам – в Шарм-эль-Шейх. В стоимость перевозки включены ручная кладь (5 кг) и багаж (20 кг).
Туроператор продолжает работать над расширением географии полётов в Египет. В ближайшее время будет объявлено о новых городах вылета.
Напомним, в августе Space Travel взял блок мест на чартерных рейсах Red Wings из Минеральных Вод.
Вылеты в Шарм-эль-Шейх – по четвергам и воскресеньям, в Хургаду – по вторникам и субботам.
Правительство РФ выделит 124 млн руб. авиакомпании NordWind на выполнение рейсов в Пхеньян
Правительство РФ в 2025 году выделит 124,5 млн рублей субсидий Росавиации для возмещения части затрат авиакомпании NordWind на выполнение беспосадочных перелетов по маршруту Москва - Пхеньян обратно в июле - ноябре, сообщил кабинет министров.
Росавиации необходимо проконтролировать использование субсидий и представить доклад в правительство РФ до 1 февраля 2026 года.
В начале июля Росавиация выдала авиакомпании NordWind допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тыс. рублей.
Далее полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии.
"Азимут" начнет выполнять рейсы в Ургенч из Москвы и Сочи
Авиакомпания "Азимут" с 27 октября планирует начать выполнять регулярные рейсы из Сочи в Ургенч (Узбекистан) и обратно, сообщает пресс-служа перевозчика.
В обратном направлении вылет планируется в 06:40, посадка в Москве - в 08:20.
