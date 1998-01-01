Владивостокская «Астория» переходит под бренд Cosmos Smart

Популярный у туристов отель в центре Владивостока был открыт в 2015 году и рассчитан на 103 номера

Cosmos Hotel Group, федеральный гостиничный оператор, объявил о запуске франшизы на Дальнем Востоке. Первым проектом станет отель «Астория» во Владивостоке, который в ноябре перейдет под бренд городских отелей Cosmos Smart и сменит текущее название.

Соответствующее соглашение было подписано на десятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).

В рамках подписанного соглашения с Cosmos Hotel Group владелец отеля продолжит развивать гостиничный бизнес в соответствии с федеральными стандартами сервиса и качества, получит доступ к интегрированной системе продаж федерального оператора, а также к возможностям подготовки и обучения персонала на базе академии Cosmos Academy.

«В рамках нашей франшизы и за счет масштаба сети Cosmos уже действующий отель во Владивостоке сможет сформировать устойчивый поток гостей и привлечь дополнительный трафик. Для Cosmos Hotel Group развитие бренда по франшизе является перспективным направлением, где мы уже видим высокий спрос со стороны предпринимателей в разных регионах Дальнего Востока», – прокомментировал сделку президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

«Переход под бренд Cosmos Smart открывает нам доступ к федеральной системе бронирования сети Cosmos и повышает уровень сервиса, предоставляемый нашим гостям», - отметил инициатор проекта «Астория» Антон Скорик.

Отель «Астория» 3* был построен в 2015 году и рассчитан на прием как индивидуальных туристов, бизнес-путешественников, так и многочисленных туристических групп, в том числе и иностранных.

Для гостей доступны 103 номера категории «Стандарт», «Стандарт улучшенный», «Супериор» и «Люкс», а также фермерский ресторан Ogonëk на 120 посадочных мест. Для проведения деловых мероприятий и встреч отель располагает двумя конференц-залами на 30 и 80 человек, соответственно.

Семиэтажный отель находится в одном из центральных районов Владивостока по адресу Партизанский проспект, д. 44, время до международного аэропорта Владивостока составляет 40 минут.

Ключевые достопримечательности города находятся в удобной транспортной доступности от отеля. Например, знаменитый Маяк Токаревского располагается в 9 км от отеля, исторический китайский квартал Миллионка с кафе и ресторанами – в 10 минутах на машине.

В пешей доступности находятся Покровский парк и японский сад камней на территории Владивостокского государственного университета.

Напомним, что Cosmos Hotel Group – ведущий федеральный гостиничный оператор России. В портфель компании входит 41 отель на 10,4 тыс номеров категорий от 5* (отели премиум-класса, в том числе и курортные комплексы) до 3* (городские отели) в 26 городах России.

