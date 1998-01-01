Новости

«Яндекс Путешествия» назвали самые выгодные направления для отдыха в России на ноябрьские праздники

В начале ноября россиян ждут три выходных дня

«Яндекс Путешествия» проанализировали бронирования в российских отелях и апартаментах и назвали направления, где можно отдохнуть в длинные ноябрьские праздники с наибольшей выгодой.

В последний месяц осени в этом году у россиян есть отличный повод запланировать короткую поездку благодаря трем выходным подряд: с 2 по 4 ноября.

4 ноября отмечается День народного единства, а выходной за субботу 1 ноября перенесен на понедельник, 3 ноября.

В ценовом диапазоне от 2 до 5 тысяч рублей за ночь в этом году на ноябрьские праздники можно отдохнуть, например, в Сахалинской области (средняя цена за ночь 2000 рублей), Республике Калмыкия (2000 рублей), Орловской области (3 718 рублей), Хабаровском крае (4 167 рублей), Республике Хакасия (4 600 рублей).

В ценовом диапазоне от 5 до 10 тыс. рублей за ночь россияне могут провести ноябрьские праздники в Волгоградской области (5123 рубля), Ростовской области (5 239 рублей), Республике Башкортостан (5 384 рубля), Республике Дагестан (6 010 рублей), Камчатском крае (7 373 рубля), Нижегородской области (8 321 рубль), Краснодарском крае (9 551 рубль).

Данные бронирований отелей и апартаментов с 2023 года показывают, что в среднем россияне бронируют поездки на ноябрьские праздники заранее – в среднем за 99 дней до поездки.

При этом наиболее выгодные цены на отели и рестораны для ноябрьских путешествий в конце июля и августе – в этот период средняя цена за ночь снижается в среднем на 32% к среднегодовой и составляет 6 817 рублей. Другой выгодный период бронирования отелей для ноябрьского отдыха – непосредственно накануне самих праздников.

Для ноябрьских размещений россияне чаще всего выбирают гостиницы, при этом в период праздников средняя цена за ночь в гостинице составляет 9 694 руб., в апартаментах – 8 861 руб.

/TOURBUS.RU

Топ-10 бюджетных регионов для отдыха в ноябрьские праздники:

№ Регион Средняя цена за ночь на ноябрьские праздники 2025, рублей 1 Сахалинская область 2 000 2 Республика Калмыкия 2 000 3 Оренбургская область 2 400 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 500 5 Томская область 3 600 6 Орловская область 3 718 7 Амурская область 3 850 8 Хабаровский край 4 167 9 Магаданская область 4 381 10 Саратовская область 4 525



Иллюстрация: istockphoto.com