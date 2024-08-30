|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
08 сентября
Аналитики РСТ подвели итоги летнего сезона на внутреннем рынке
Специалисты говорят о заметном снижении темпов роста внутреннего туризма и объясняют его причины
По опубликованным сегодня данным РСТ, общий рост числа бронирований отелей по РФ с июня по август составил 3,9%, при этом рост количества забронированных ночей составил лишь 1,1%.
С учетом того, что в прошлом году, в аналогичный период отрасль отмечала рост числа проданных ночей на 15,3%, налицо коррекция спроса после нескольких лет бурного роста внутреннего туризма, - отмечают эксперты.
Самыми популярными направлениями летних путешествий россиян по стране стали (в процентах указана доля бронирований гостиниц региона относительного всего объема забронированных номеров на лето):
Краснодарский край – 20,3%
Москва – 17,1%
Санкт-Петербург – 13,7%
Крым – 4,7%
Московская область – 2,9%
Татарстан – 2,7%
Ставропольский край – 2,2%
Калининградская область – 1,8%
Нижегородская область – 1,5%
Ярославская область – 1,4%
Приморский край – 1,3%
Динамика спроса в разрезе регионов в летнем сезоне была не однородна. Краснодарский край из-за проблем, вызванных экологической катастрофой в Керченском проливе и загрязнением черноморского побережья у берегов Анапы, показал незначительное снижение спроса в совершенных бронированиях – минус 1,6%.
Однако в проданных ночах снижение достигло 11,8%. Разница в этих показателях объясняется значительным уменьшением средней продолжительности поездки. Отели в большем объеме загружались туристами, приезжающими на выходные из ближайших регионов.
Ситуация в Анапе еще более сложная: количество бронирований сократилось на 30%, а количество реализованных ночей снизилось по итогам летнего сезона на 65%.
Среди других регионов, лидирующих по снижению числа номероночей, Ленинградская область (-9%), Удмуртия (-8,3%), Новосибирская область (-6,5%), Тульская область (-6,2%), Пензенская область (-5,3%), Мурманская область (-4,8%), Московская область (-4,2%), Саратовская область (-3,9%), Сахалинская область (-3%).
При этом есть регионы, которые продолжают расти темпами, превышающими общерыночные. Лидирует по росту числа забронированных номероночей Крым с показателем 34%, принявший на себя перераспределившийся турпоток из Краснодарского края.
На втором месте Тамбовская область (18,3%), на третьем Камчатский край (17,6%).
Также в первую десятку по росту числа ночей вошли Вологодская область (16,1%), Ярославская область (14,1%), Калужская область (13,5%), Амурская область (12,9%), Якутия (12,4%), Кировская область (12,4%), Омская область (11,2%).
Помимо экологической катастрофы в Черном море на снижение спроса повлияли еще как минимум три причины.
Первая – укрепление курса рубля по отношению к иностранной валюте, сделавшее предложение по отдыху за рубежом привлекательнее отечественного.
Вторая – высокая инфляция, снижающая покупательную способность домохозяйств, одновременно повышающая себестоимость предложения, в том числе и гостиничных услуг.
Третья – аномально холодное лето в центральной и южной частях нашей страны.
По данным РСТ, средняя стоимость одних суток в гостиничном номере в этом летнем сезоне составила 10 116 рублей. Рост по сравнению с прошлым годом 7,1%.
При этом важно отметить, что снизившийся спрос подтолкнул отрасль к более сдержанному ценообразованию. На старте сезона средняя стоимость гостиничного номера на лето составляла 12 021 рубль, то есть по итогам лета ее снижение составило почти 20%.
Наиболее сдержанная динамика в ценообразовании наблюдалась в отелях 4-5*. Средняя цена номера летом составила 13 746 рублей, рост 3,4% в сравнении с прошлым годом. При этом в Краснодарском крае цены в этом сегменте отелей снизились на 5,6%. В Москве снижение стоимости составило 3,2%, на Камчатке – 9,4%
Отели 3* подорожали в этом сезоне на 9,2%, средняя стоимость составила 8699 рублей.
Отели в 0-2* подорожали больше всего – на 11,3%. Средняя стоимость составила 6950 рублей.
По итогам 8 месяцев года отрасль сохраняет относительно неплохую динамику по приросту за счет высокого спроса, который наблюдался зимой и весной. Рост бронирований 6,3%, реализованных номероночей 3,9%.
Однако динамика продаж на период с 1 сентября по 30 ноября подтверждает наметившийся тренд на снижение спроса: рост числа бронирований 0,4%, реализованные туры сократились на 1,4%.
/TOIRBUS.RU
Фото: buta.media
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72