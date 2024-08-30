Новости

Аналитики РСТ подвели итоги летнего сезона на внутреннем рынке

Специалисты говорят о заметном снижении темпов роста внутреннего туризма и объясняют его причины

По опубликованным сегодня данным РСТ, общий рост числа бронирований отелей по РФ с июня по август составил 3,9%, при этом рост количества забронированных ночей составил лишь 1,1%.

С учетом того, что в прошлом году, в аналогичный период отрасль отмечала рост числа проданных ночей на 15,3%, налицо коррекция спроса после нескольких лет бурного роста внутреннего туризма, - отмечают эксперты.

Самыми популярными направлениями летних путешествий россиян по стране стали (в процентах указана доля бронирований гостиниц региона относительного всего объема забронированных номеров на лето):

Краснодарский край – 20,3%

Москва – 17,1%

Санкт-Петербург – 13,7%

Крым – 4,7%

Московская область – 2,9%

Татарстан – 2,7%

Ставропольский край – 2,2%

Калининградская область – 1,8%

Нижегородская область – 1,5%

Ярославская область – 1,4%

Приморский край – 1,3%

Динамика спроса в разрезе регионов в летнем сезоне была не однородна. Краснодарский край из-за проблем, вызванных экологической катастрофой в Керченском проливе и загрязнением черноморского побережья у берегов Анапы, показал незначительное снижение спроса в совершенных бронированиях – минус 1,6%.

Однако в проданных ночах снижение достигло 11,8%. Разница в этих показателях объясняется значительным уменьшением средней продолжительности поездки. Отели в большем объеме загружались туристами, приезжающими на выходные из ближайших регионов.

Ситуация в Анапе еще более сложная: количество бронирований сократилось на 30%, а количество реализованных ночей снизилось по итогам летнего сезона на 65%.

Среди других регионов, лидирующих по снижению числа номероночей, Ленинградская область (-9%), Удмуртия (-8,3%), Новосибирская область (-6,5%), Тульская область (-6,2%), Пензенская область (-5,3%), Мурманская область (-4,8%), Московская область (-4,2%), Саратовская область (-3,9%), Сахалинская область (-3%).

При этом есть регионы, которые продолжают расти темпами, превышающими общерыночные. Лидирует по росту числа забронированных номероночей Крым с показателем 34%, принявший на себя перераспределившийся турпоток из Краснодарского края.

На втором месте Тамбовская область (18,3%), на третьем Камчатский край (17,6%).

Также в первую десятку по росту числа ночей вошли Вологодская область (16,1%), Ярославская область (14,1%), Калужская область (13,5%), Амурская область (12,9%), Якутия (12,4%), Кировская область (12,4%), Омская область (11,2%).

Помимо экологической катастрофы в Черном море на снижение спроса повлияли еще как минимум три причины.

Первая – укрепление курса рубля по отношению к иностранной валюте, сделавшее предложение по отдыху за рубежом привлекательнее отечественного.

Вторая – высокая инфляция, снижающая покупательную способность домохозяйств, одновременно повышающая себестоимость предложения, в том числе и гостиничных услуг.

Третья – аномально холодное лето в центральной и южной частях нашей страны.

По данным РСТ, средняя стоимость одних суток в гостиничном номере в этом летнем сезоне составила 10 116 рублей. Рост по сравнению с прошлым годом 7,1%.

При этом важно отметить, что снизившийся спрос подтолкнул отрасль к более сдержанному ценообразованию. На старте сезона средняя стоимость гостиничного номера на лето составляла 12 021 рубль, то есть по итогам лета ее снижение составило почти 20%.

Наиболее сдержанная динамика в ценообразовании наблюдалась в отелях 4-5*. Средняя цена номера летом составила 13 746 рублей, рост 3,4% в сравнении с прошлым годом. При этом в Краснодарском крае цены в этом сегменте отелей снизились на 5,6%. В Москве снижение стоимости составило 3,2%, на Камчатке – 9,4%

Отели 3* подорожали в этом сезоне на 9,2%, средняя стоимость составила 8699 рублей.

Отели в 0-2* подорожали больше всего – на 11,3%. Средняя стоимость составила 6950 рублей.

По итогам 8 месяцев года отрасль сохраняет относительно неплохую динамику по приросту за счет высокого спроса, который наблюдался зимой и весной. Рост бронирований 6,3%, реализованных номероночей 3,9%.

Однако динамика продаж на период с 1 сентября по 30 ноября подтверждает наметившийся тренд на снижение спроса: рост числа бронирований 0,4%, реализованные туры сократились на 1,4%.

/TOIRBUS.RU

Фото: buta.media

