Пермский край – это горы фантастической красоты, дивное переплетенье рек, интересные локации в столице края и небольших городках региона. Со всеми этими достопримечательностями очень удобно знакомиться во время автопутешествия. Этим летом в России резко выросло количество автотуристов. Поездка на автомобиле дает возможность самостоятельно выбирать маршрут, останавливаться в наиболее интересных местах и прилично экономить на поездке при путешествии всей семьей или большой компанией. Что можно посмотреть автотуристам в Пермском крае? Рассказываем о разных маршрутах путешествий: на один день, на выходные, на неделю. Маршруты-однодневки Куда можно съездить так, чтобы выехать утром из Перми и успеть вернуться обратно к вечеру? Например, в Хохловку ‒ музей под открытым небом, где собрано более 20 уникальных экспонатов ‒ местных памятников деревянного зодчества конца XVIII ‒ начала XX века. Еще в этом году музей отмечает 45-летие, поэтому здесь почти каждые выходные проходят этнографические фестивали. Координаты: 58.258331, 56.261751 За один день можно посетить «Чайную столицу России» – Кунгур, целые кварталы которого будто сошли со старых гравюр. В Кунгуре сохранилось немало старинных храмов. Например, знаменитый храм Тихвинской иконы Божией Матери. Координаты: 57.42975, 56.950584 Еще один вариант однодневного путешествия – Каменный город, один из самых известных памятников природы в Пермском крае. Огромные скалы и камни расположены таким образом, что создается впечатление города и весьма своеобразных каменных жителей. Каменный город находится в границах природного парка «Пермский». Координаты: 58.72271, 57.633188 Заполни багажник – и в путь! Для заядлых автопутешественников, привычно отправляющихся в отпуск на четырех колесах, есть более продолжительные и очень увлекательные маршруты. Часть из них представлена на федеральном портале Путешествуем.рф, созданном благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Например, двухдневный маршрут «Пермь Великая: путешествие по самому древнему городу Урала» познакомит с местами и событиями, о которых повествуется в блокбастере «Сердце Пармы». Древняя Чердынь – город, расположенный на семи холмах, – откроет путешественникам тайны старинных городищ, покажет восстановленные башни деревянной крепости XVI века, познакомит с сокровищами «пермского звериного стиля». Координаты: 60.401192, 56.482166 А на следующий день можно побывать в Ныробе, куда в 1601 году Борис Годунов сослал Михаила Романова – дядю первого русского царя из династии Романовых. В экспозиции местного музея находятся его подлинные трехпудовые оковы. Координаты Ныроба: 60.732950, 56.718944 Маршрут «Душа Прикамья: знакомство с природой Пермского края» предлагает путешествие в затерянный среди скал город Губаху, где природные пейзажи переплетаются с индустриальными. Можно побывать на круглогодичном курорте «Губаха», подняться на гору Крестовую, где каждое лето проходит фестиваль «Тайны горы Крестовой» со спектаклями со всей страны прямо на закате. По дороге заглянуть в деревянную крепость – декорацию из фильма «Сердце Пармы». Маршрут включает также посещение Каменного города. Маршрут «НеобыЧАЙные истории земли Пермской» рассчитан на три дня. Первый день можно посвятить Перми – прославленному театру оперы и балета, дому Сергея Дягилева, в котором провел все детство и юность знаменитый импресарио, дому Мешкова, где сейчас расположен краеведческий музей. Во второй день стоит продолжить путь и поехать в Белогорский монастырь, одну из главных православных достопримечательностей всего Урала, который часто называют «уральским Афоном». Здесь бывала великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Монастырь находится на вершине холма, с которого открывается живописный вид на окрестности. Координаты: N 57.392218, 56.230035 Следующая точка – Кунгур. Посмотреть старинные храмы, постоять возле Пупа Земли – именно здесь пересекались сухопутные и водные пути, кипела купеческая торговля. Как все это было - вам расскажут в Музее истории купечества, который расположился в старинном здании Гостиного двора. Горнозаводская цивилизация Маршруты на сайте Путешествуем.рф еще будут пополняться. А скоро появится большой раздел автотуризма и на туристическом портале visitperm.ru, который сейчас активно обновляется Центром развития туризма Пермского края вместе с местным министерством туризма. Но и сейчас там можно выбрать маршруты для автопутешествий. Туристский маршрут «Горнозаводская цивилизация» предлагает отправиться по прикамским городам, где были основаны заводы, давшие право Уралу называться «опорным краем державы». Первым городом на пути станет Чусовой. Здесь обязательно нужно посетить краеведческий музей: в нем представлены археологические находки, клады монет времен Екатерины II, а также коллекция старопечатных книг с ее главным сокровищем – Псалтырью 1684 года. Чусовской музей также знаменит уникальной экспозицией «Музей тылового госпиталя». Это первая в России выставка, посвященная тыловым госпиталям в годы Великой Отечественной войны. Координаты: 58.273926, 57.806777 Еще одно уникальное место – Парк истории реки Чусовой (58.311915, 57.857911). Это этнографический музей под открытым небом, основную экспозицию которого составляют подлинные здания из уральских деревень XIX–XX веков: кузница, крестьянская изба, сельская лавка, пожарное депо, балаган (музей деревянной игрушки), гончарная мастерская и несколько часовен. Ключевой объект этнопарка – музей истории похода Ермака. Особенный интерес в его собрании представляют замечательные картины художника Павла Федоровича Шардакова, посвященные покорению Сибири. Далее отправляемся в Лысьву. Не все могут знать, но этот город связан практически с каждой советской семьей, ведь тогда почти все без исключения пользовались эмалированной посудой Лысьвенского завода. А лысьвенские каски спасли сотни тысяч жизней советских бойцов в годы Великой Отечественной войны. Заводу в городе посвящены сразу два музея: Музей эмали (58.105049, 57.793385), где можно увидеть все разнообразие эмалированной посуды, изготавливаемой в Лысьве за сто с лишним лет, и музей «Народный дом» (58.098868, 57.797518). В «Народном доме» представлены разнообразные каски, экспозиция рассказывает о знаменитых «железных караванах», которые везли продукцию металлургических заводов. Памятник Сплаву железных караванов можно увидеть в следующем пункте маршрута – селе Кын. Там сохранилась старинная кладка пристани, куда причаливали барки сплавщиков. В середине XIX века на берегу речки Кын при строительстве завода была найдена бляшка с изображением медведя, выполненная в пермском зверином стиле. Эта находка стала гордостью коллекции Строгановых, а образ – символом Прикамья. В 2010 году в Кыну установили памятник «Начало Пермского края» в виде бляшки. Сегодня эти места притягивают мастеров кино. За последние несколько лет здесь сняли такие популярные фильмы, как «Подельники» и «Батя 2. Дед». Координаты села Кын: 57.868211, 58.647719 Дорога к золоту и алмазам Из Чусового можно отправиться не только в Лысьву, но и в другом направлении – к Горнозаводску. Горнозаводский краеведческий музей им. М.П. Старостина (58.374841, 58.328433) обладает целым рядом уникальных экспонатов: редкими коллекциями минералов и раковин моллюсков. Здесь находится одна из кладовых Урала — Сарановское месторождение, в котором геологи обнаружили более 140 различных минералов, самый редкий и ценный среди которых – изумрудно-зеленый гранат. Далее отравиться можно в поселок Кусье-Александровский (58.280056, 58.379070). Здесь в районе устья реки Кусья находится старая плотина, знаменитая тем, что здесь снимались эпизоды картины «Хребет России» Леонида Парфёнова. Ее часто называют «алмазным водопадом». В соседнем поселке Промысла находится Алмазный ключик (58.557681, 59.135244). В начале XIX века здесь, на реке Полуденка, добывали золото, а в 1829 году четырнадцатилетний крепостной Павлик Попов обнаружил на отработанной золотой россыпи первый алмаз в России. Завершить путешествие в этом направлении можно на горе Колпаки (58.615231, 59.180834), находящейся на границе Европы и Азии. Высота горы Колпаки – 614 метров. Окружающий гору сосновый лес рукотворный: его высаживали в 1905 году ученики Александра Теплоухова – основоположника русского лесоводства. На самой горе оборудована смотровая площадка, откуда открывается отличный вид на многие десятки километров вокруг. /TOURBUS.RU

