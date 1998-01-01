Swissôtel Красные Холмы – один из самых известных московских отелей и единственный представитель швейцарского гостиничного бренда в столице. Отель принял своих первых гостей 20 лет назад и до сих пор является местом притяжения для многих москвичей и гостей столицы. Его современное лаконичное здание возвышается на 150 метров и заслуженно является лучшими видовым отелем столицы.

Отель был построен по проекту «Товарищества театральных архитекторов» под руководством заслуженного архитектора России Юрия Гнедовского и спроектирован как доминанта делового комплекса «Риверсайд», который включает в себя Московский международный Дом музыки, бизнес и конференц центры.

Благодаря расположению комплекса - на стрелке Кремлёвского острова, где сливаются Москва река и Водоотводный канал, его концепция напоминает крепость, в которой есть и крепостная стена с башнями (Riverside Towers – башни на набережной), и главный “храм” (Дом музыки), и главная колокольня (гостиница Swissôtel Красные Холмы).

Получилось необычное и органичное сочетание из традиций старорусского градостроительства, современной архитектуры и дизайна швейцарских стандартов. На момент завершения строительства (в 2005 году) «Swissôtel Красные Холмы» стал самым высоким отелем Москвы.

Стилизация интерьеров отеля была выполнена американской компанией BBGM Architects & Interiors, специалистом в сфере гостиничного дизайна премиального уровня. Отличительными чертами швейцарской роскоши являются сдержанность и качество. Свободные пространства, лаконичный дизайн, обилие воздуха, неожиданные акценты, качественные материалы и продуманные детали создают незабываемую атмосферу одному из ярчайших отелей столицы.

В отеле 236 комфортных светлых номеров различных категорий, от просторных классических номеров до президентского люкса где главное достоинство каждого из них - это конечно же виды на центр города, Москву-реку и набережные.

Light Bar – просторный и светлый, расположенный в лобби отеля, предложит гостям напитки и закуски, а также домашние десерты от шеф-кондитера. Этажом выше – основной ресторан отеля «Acapella». Элегантный и уютный, с разнообразным меню и неспешной атмосферой создаст правильное настроение в любое время дня.

И конечно панорамный бар City Space Bar & Restaurant на 34-м этаже отеля - один из самых высоких панорамных баров столицы (на высоте 140 метров) открывает захватывающий дух панорамный вид на Москву с обзором на 360 градусов.

Создавая все условия для полноценного отдыха гостей, спа-центр отеля «Pürovel» предлагает полный спектр услуг для релаксации и восстановления жизненных сил и энергии. В переводе с ретороманского, одного из национальных языков Швейцарии – «Pürovel» означает «плавный горный поток», символизирующий свежесть и красоту Альпийских гор.

Бассейн с дневным светом, сауны и просторная фитнес-зона, обновлённые спа-процедуры и массажи от Expert SPA укладываются в уникальный подход к здоровью, вдохновленный альпийскими сезонами и созданный Swissôtel.