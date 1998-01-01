«Аэроклуб»: Каждая пятая деловая поездка в этом году — в Китай

При этом отмечается заметное снижение стоимости перелета и размещения в бизнес-отелях

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали динамику спроса на перелеты в Китай со стороны представителей бизнеса и выяснили, какие индустрии чаще всего отправляли своих сотрудников в командировки в 2025 году и в каких отелях останавливаются деловые путешественники из России.

Выяснилось, что 2025 году интерес российских компаний к командировкам в Китай значительно вырос. По данным исследования, спрос на деловые поездки превзошел показатели прошлого года на 27%.

Таким образом доля командировок в Китай выросла с 15% годом ранее до 20%, а средняя продолжительность визитов составила пять дней.

Перелеты стали заметно доступнее: средняя стоимость авиабилета бизнес-класса снизилась на 22% и составила 136 тысяч рублей в одну сторону, тогда как перелет в экономклассе обходился в среднем в 37 500 рублей, что на 15% ниже уровня 2024 года.

Доля бизнес-класса сократилась с 12% до 11%. Среди самых популярных городов для командировок: Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шеньчжень и Харбин.

Основными участниками поездок в Китай остаются компании из нефтегазовой отрасли и энергетики: число командировок в этих секторах увеличилось на 58%, их доля от общего числа командированных в Китай выросла до 43% против 34% годом ранее.

Второе место занимают сотрудники автомобильной и машиностроительной промышленности, сохранившие объемы командировок, но снизившие долю с 10% до 8%.

На третьем месте оказались компании, поставляющие и обслуживающие высокотехнологичное оборудование: их командировки в Китай за год увеличились на 93%, а доля выросла с 5% до 7%.

Общее количество ночей, проведенных бизнес-туристами в отелях Китая, выросло на 18%, при этом средняя стоимость ночи сократилась на 10% и составила 14 тысяч рублей.

Наиболее востребованными остаются пятизвездочные отели, спрос на которые увеличился на 20%, сохранив долю в 53%. Средняя стоимость размещения в них составила 16 тысяч рублей за ночь, что на 17% ниже прошлогоднего уровня.

На втором месте – четырехзвездочные отели с ростом спроса на 22% и долей 36%.

На трехзвездочные отели пришлось 5% спроса (снижение с 6%), средняя цена снизилась до 9 500 рублей за ночь (-17%).

Объекты размещения без категории, включающие квартиры и апартаменты, также составили долю в 5%, но при этом подорожали на 38%, до 19 тысяч рублей за ночь.

«Мы видим, что Китай стал одной из ключевых точек для деловых поездок российских компаний. Снижение стоимости перелетов и отелей в сочетании с ростом активности в стратегически важных отраслях – энергетике, машиностроении и высоких технологиях – формирует устойчивый тренд.

Российско-китайские деловые связи продолжают укрепляться, а бизнес все активнее интегрируется в рынки Азиатско-Тихоокеанского региона», – отметила Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

/TOURBUS.RU