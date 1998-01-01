Главная
Новости
05 сентября
Эксперты: Массовых жалоб туристов на инфекцию в Турции не зафиксировано

Вчера ряд СМИ опубликовал информацию о «массовом заражении на курортах Турции опасной бактерией Vibrio»


Picture background

 

Число случаев отравлений туристов в Турции не превышает обычное для высокого сезона, массовых жалоб туристов не зафиксировано, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Крупнейшие страховые компании, работающие с туроператорами в Турции, не фиксируют прироста количества отравлений, в том числе острых инфекционных, среди отдыхающих на курортах этой страны туристов.

В Турции сейчас находятся несколько сотен тысяч россиян – среди этого количества всегда есть и будут случаи заболеваний, отравлений, травм.

По информации страховщиков, количество обращений по поводу отравлений и тяжелых инфекционных интоксикаций в Турции в августе находилось в пределах многолетней нормы", - говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркивают, что страховые компании вообще не сталкивались с заражением российских туристов бактерией Vibrio. Чаще всего в летний сезон туристы обращаются с жалобами на простуды, расстройства ЖКТ и бытовые травмы.
В Российском союзе туриндустрии добавили, что установить причину заболевания и выявить бактерию можно только с помощью специализированных тестов в клиниках, самостоятельно это сделать невозможно.

Как отмечают в «Интерфаксе», вчера в российских СМИ появилась информация со ссылкой на туристов о массовом заражении на курортах Турции опасной бактерией Vibrio в августе.

Ранее сообщалось, для туристов, купающихся в Средиземном и Эгейском морях в Турции, в этом году выросла угроза заражения бактериями Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, которые могут вызывать диарею, а при попадании на открытые раны – раневые инфекции. Это связано с повышением температуры воды из-за глобального потепления.

 

Как пояснили ранее журналистам в Российском союзе туриндустрии , туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых обращений российских туристов в связи по поводу заражения бактериями Vibrio в Турции.

"По данным страховых компаний, всплеска инфекционных заболеваний, связанных с бактерией Vibrio в Турции, не наблюдается. Достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности: гигиену рук, ополаскивание после моря и бассейна.

При первых симптомах недомогания следует обращаться к гиду, в медицинский кабинет отеля или страховую компанию для своевременной помощи", - рассказал руководитель комитета РСТ по страхованию, советник генерального директора "Боровицкого страхового общества" Кирилл Сгибнев.

В то же время он отметил, что в высокий летне-осенний сезон отдыхающие в жарких странах россияне часто обращаются к страховщикам из-за отравлений и других заболеваний ЖКТ.

Для минимизации рисков в РСТ призывают мыть овощи и фрукты перед едой, соблюдать личную гигиену, использовать санитайзеры.
/TOURBUS.RU


