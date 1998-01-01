|
05 сентября
Эксперты: Массовых жалоб туристов на инфекцию в Турции не зафиксировано
Вчера ряд СМИ опубликовал информацию о «массовом заражении на курортах Турции опасной бактерией Vibrio»
Число случаев отравлений туристов в Турции не превышает обычное для высокого сезона, массовых жалоб туристов не зафиксировано, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Крупнейшие страховые компании, работающие с туроператорами в Турции, не фиксируют прироста количества отравлений, в том числе острых инфекционных, среди отдыхающих на курортах этой страны туристов.
В Турции сейчас находятся несколько сотен тысяч россиян – среди этого количества всегда есть и будут случаи заболеваний, отравлений, травм.
По информации страховщиков, количество обращений по поводу отравлений и тяжелых инфекционных интоксикаций в Турции в августе находилось в пределах многолетней нормы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, для туристов, купающихся в Средиземном и Эгейском морях в Турции, в этом году выросла угроза заражения бактериями Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, которые могут вызывать диарею, а при попадании на открытые раны – раневые инфекции. Это связано с повышением температуры воды из-за глобального потепления.
Как пояснили ранее журналистам в Российском союзе туриндустрии , туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых обращений российских туристов в связи по поводу заражения бактериями Vibrio в Турции.
При первых симптомах недомогания следует обращаться к гиду, в медицинский кабинет отеля или страховую компанию для своевременной помощи", - рассказал руководитель комитета РСТ по страхованию, советник генерального директора "Боровицкого страхового общества" Кирилл Сгибнев.
Для минимизации рисков в РСТ призывают мыть овощи и фрукты перед едой, соблюдать личную гигиену, использовать санитайзеры.
