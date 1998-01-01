|
05 сентября
Шри-Ланка ждет увеличения турпотока из России и готовится принимать рейсы «Аэрофлота» и Red Wings
В Москве прошло профессиональное роудшоу Бюро по развитию туризма Шри-Ланки
Вчера в московском отеле Continental состоялось роудшоу Бюро по развитию туризма Шри-Ланки. В рамках мероприятия прошла красочная церемония открытия, презентация направления и B2B-воркшоп.
По словам замдиректора по маркетингу Бюро по развитию туризма Шри-Ланки Сашика Джаявиры, Шри-Ланка подтверждает намерение укреплять партнёрство с Россией и создавать максимально комфортные условия для её граждан.
С января по июнь Шри-Ланку посетили более 115 тыс. туристов из России, но это на 3 тыс. меньше, чем годом ранее, что напрямую связано с конкуренцией с Вьетнамом.
Тем не менее, в этом году Россия по-прежнему входит в тройку стран-лидеров по турпотоку на Шри-Ланку. По данным Бюро по туризму Шри-Ланки, за первые шесть месяцев 2025 года совокупно страну посетили около 1,16 млн. туристов со всего мира.
И по итогам, к концу 2025 года власти рассчитывают довести иностранный турпоток до 3 млн. человек и тем самым значительно увеличить доходы отрасли.
О пляжном отдыхе на Шри-Ланке слышали почти все. Как и о том, что раньше остров назывался Цейлоном, и там производят вкусный чай. Но помимо этого Шри-Ланка привлекает своей аутентичностью и самобытностью, еще не уничтоженной массовым туризмом.
Это и возможность увидеть святыни буддизма и индуизма, королевские дворцы и сады, а также огромное количество памятников архитектуры, - восемь из которых внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом рассказала посол Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Шобини г-жа Каушала Гунасекера. Она добавила, что Шри-Ланка — волшебный остров, который предлагает путешественникам нечто большее, чем просто пляжный отдых — это страна, где туризм становится настоящим мостом между культурами.
Это и природа, и древние традиции, сафари, чайные плантации, гастрономия и, конечно, искреннее гостеприимство. Особое место в списке достопримечательностей Шри-Ланки занимают национальные парки, заповедники, слоновьи питомники, черепаховые фермы и не случайно, что Шри-Ланка является одной из лучших стран в мире для экотуризма.
Посетить все объекты, побывать в окружении нетронутого цивилизацией природного оазиса, как правило, можно с экскурсиями или самостоятельно. Например, в Национальном парке Яла, который раскинулся на территории сразу трех юго-восточных провинций Шри-Ланки.
На мероприятии было также отмечено, что рост интереса к Шри - Ланке поддерживается и активным развитием инфраструктуры. Так, в августе 2025 года в Коломбо открылся первый курорт-казино в Южной Азии — City of Dreams Sri Lanka. Комплекс включает два пятизвёздочных отеля — Cinnamon Life на 687 номеров и Nüwa на 113 номеров, а также казино площадью 18 тыс. кв. м. В целом, курорт создаст свыше 20 тыс. рабочих мест и в перспективе может превратить Шри-Ланку в новый центр роскошного и делового туризма.
В 2025 году в Канди, в горном массиве Наклз открывается первый на острове семизвёздочный отель — Aviyana’s Private Chalets. Комплекс будет включать более 50 шале с собственными бассейнами. В январе 2025 года в регионе Нувара-Элия на высоте 1884 метров над уровнем моря появилась смотровая площадка Eagle’s Viewpoint, откуда открываются панорамные виды на город, гору Пидуруталагала и озеро Грегори.
Среди последних открытий также стоит отметить Blue Orbit — первый вращающийся ресторан в стране, расположенный на 26-м этаже башни Colombo Lotus Tower и считающимся самым высоким рестораном Южной Азии. Кроме того, в планах Бюро по туризму — дальнейшее развитие инфраструктуры с учётом интересов российских путешественников.
Говоря о полетной программе, Сашика Джаявиры прокомментировала, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить регулярные рейсы на Шри-Ланку с октября. Полёты в Коломбо будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Для рейсов будут использовать самолёты Boeing 777.
Кроме того, с октября 2025 года и до мая 2026 года запланирована чартерная полётная программа туроператораFun&Sun на Шри-Ланку. Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings из Москвы (Домодедово), Екатеринбурга, Казани и Самары в южный аэропорт острова — Маттала
