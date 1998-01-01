Новости Шри-Ланка ждет увеличения турпотока из России и готовится принимать рейсы «Аэрофлота» и Red Wings В Москве прошло профессиональное роудшоу Бюро по развитию туризма Шри-Ланки

Вчера в московском отеле Continental состоялось роудшоу Бюро по развитию туризма Шри-Ланки. В рамках мероприятия прошла красочная церемония открытия, презентация направления и B2B-воркшоп. По словам замдиректора по маркетингу Бюро по развитию туризма Шри-Ланки Сашика Джаявиры, Шри-Ланка подтверждает намерение укреплять партнёрство с Россией и создавать максимально комфортные условия для её граждан. С января по июнь Шри-Ланку посетили более 115 тыс. туристов из России, но это на 3 тыс. меньше, чем годом ранее, что напрямую связано с конкуренцией с Вьетнамом. Тем не менее, в этом году Россия по-прежнему входит в тройку стран-лидеров по турпотоку на Шри-Ланку. По данным Бюро по туризму Шри-Ланки, за первые шесть месяцев 2025 года совокупно страну посетили около 1,16 млн. туристов со всего мира. И по итогам, к концу 2025 года власти рассчитывают довести иностранный турпоток до 3 млн. человек и тем самым значительно увеличить доходы отрасли. О пляжном отдыхе на Шри-Ланке слышали почти все. Как и о том, что раньше остров назывался Цейлоном, и там производят вкусный чай. Но помимо этого Шри-Ланка привлекает своей аутентичностью и самобытностью, еще не уничтоженной массовым туризмом. Это и возможность увидеть святыни буддизма и индуизма, королевские дворцы и сады, а также огромное количество памятников архитектуры, - восемь из которых внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказала посол Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Шобини г-жа Каушала Гунасекера. Она добавила, что Шри-Ланка — волшебный остров, который предлагает путешественникам нечто большее, чем просто пляжный отдых — это страна, где туризм становится настоящим мостом между культурами. Это и природа, и древние традиции, сафари, чайные плантации, гастрономия и, конечно, искреннее гостеприимство. Особое место в списке достопримечательностей Шри-Ланки занимают национальные парки, заповедники, слоновьи питомники, черепаховые фермы и не случайно, что Шри-Ланка является одной из лучших стран в мире для экотуризма. Посетить все объекты, побывать в окружении нетронутого цивилизацией природного оазиса, как правило, можно с экскурсиями или самостоятельно. Например, в Национальном парке Яла, который раскинулся на территории сразу трех юго-восточных провинций Шри-Ланки. На мероприятии было также отмечено, что рост интереса к Шри - Ланке поддерживается и активным развитием инфраструктуры. Так, в августе 2025 года в Коломбо открылся первый курорт-казино в Южной Азии — City of Dreams Sri Lanka. Комплекс включает два пятизвёздочных отеля — Cinnamon Life на 687 номеров и Nüwa на 113 номеров, а также казино площадью 18 тыс. кв. м. В целом, курорт создаст свыше 20 тыс. рабочих мест и в перспективе может превратить Шри-Ланку в новый центр роскошного и делового туризма. В 2025 году в Канди, в горном массиве Наклз открывается первый на острове семизвёздочный отель — Aviyana’s Private Chalets. Комплекс будет включать более 50 шале с собственными бассейнами. В январе 2025 года в регионе Нувара-Элия на высоте 1884 метров над уровнем моря появилась смотровая площадка Eagle’s Viewpoint, откуда открываются панорамные виды на город, гору Пидуруталагала и озеро Грегори. Среди последних открытий также стоит отметить Blue Orbit — первый вращающийся ресторан в стране, расположенный на 26-м этаже башни Colombo Lotus Tower и считающимся самым высоким рестораном Южной Азии. Кроме того, в планах Бюро по туризму — дальнейшее развитие инфраструктуры с учётом интересов российских путешественников. Говоря о полетной программе, Сашика Джаявиры прокомментировала, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить регулярные рейсы на Шри-Ланку с октября. Полёты в Коломбо будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Для рейсов будут использовать самолёты Boeing 777. Кроме того, с октября 2025 года и до мая 2026 года запланирована чартерная полётная программа туроператораFun&Sun на Шри-Ланку. Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings из Москвы (Домодедово), Екатеринбурга, Казани и Самары в южный аэропорт острова — Маттала /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка