Новости
05 сентября
Аnex  решил продлить до середины ноября программы полетов в Анталью из 16 городов

Ранее туроператор рассчитывал завершить полеты в Анталью в конце октября


Picture background

 

По информации АТОР, туроператор  Anex принял решение продлить до середины ноября срок полетных программ в Анталью сразу из 16 городов вылета в РФ. В компании говорят, что решение продиктовано хорошим спросом семейных туристов на Турцию в периоды школьных каникулы и ноябрьских длинных выходных.

«Учитывая опыт прошлого года и спрос в этом году, мы решили продлить чартерные программы в Анталью из 16 городов России, вылеты из которых должны были завершиться в конце октября – начале ноября.  Все эти программы мы продлили до середины ноября», – рассказали в пресс-службе Anex.

 

По информации АТОР, чартеры туроператора в Анталью будут летать до середины последнего месяца осени из следующих городов: 

  • Москва 

  • Санкт-Петербург

  • Екатеринбург 

  • Казань 

  • Уфа 

  • Сочи 

  • Минеральные Воды

  • Новосибирск

  • Пермь

  • Челябинск 

  • Тюмень

  • Саратов 

  • Самара

  • Оренбург 

  • Омск 

  • Нижний Новгород

В компании отмечают, что несмотря на то, что пляжный сезон в октябре постепенно подходит к своему завершению, погода в Анталье в это время еще хорошая и солнечная, море – теплое, а цены в отелях по сравнению с летним высоким сезоном снижены. 

Благодаря этим факторам в Anex видят достаточно много заявок и на периоды школьных каникул (у школ по триместрам - с 4 октября по 12 октября, а у школ с четвертной системой – с 25 октября). 

Вторые каникулы захватывают ноябрьские праздники: россияне отдыхают со 2 по 4 ноября, и многие присоединяют эти выходные к своим осенним отпускам.   

 

Как мы сообщали ранее, за 7 месяцев 2025 года на курорты Антальи приехали 8 млн 384 тыс. иностранных туристов. Россия – на первом месте 2 027 447 визитов (-0,63% по сравнению с январем–июлем 2024 года)

 

Как отмечают в АТОР, после существенного падения российского турпотока в Анталью в зимний период и межсезонье (вызванном, прежде всего, высокой конкуренцией пляжных направлений с иной сезонностью – Египта, Таиланда и пр.), в мае, июне и июле турпоток из РФ здесь устойчиворастет, и за счет больших летних объемов спад начала года почти снивелирован.

По итогам летнего сезона можно ожидать небольшого роста российского турпотока в 3–5% год к году, а не спада. 

  

Это согласуется с высказанной в начале года версией одного из турецких экспертов о том, что Анталья сейчас теряет по большей части не классических туристов из России, а «самотуристов» и визитеров с различными «частными» целями (т.е. занимавшихся здесь шопингом, покупкой квартир, мелким бизнесом и пр.). Для них из-за роста цен на товары и услуги стало просто невыгодно ездить сюда самим. 

При этом пакетные туры остаются на сегодняшний день для россиян самым экономически выгодным способом отдохнуть в Турции.

/TOURBUS.RU

 


