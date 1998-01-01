Новости Аnex решил продлить до середины ноября программы полетов в Анталью из 16 городов Ранее туроператор рассчитывал завершить полеты в Анталью в конце октября

По информации АТОР, туроператор Anex принял решение продлить до середины ноября срок полетных программ в Анталью сразу из 16 городов вылета в РФ. В компании говорят, что решение продиктовано хорошим спросом семейных туристов на Турцию в периоды школьных каникулы и ноябрьских длинных выходных. «Учитывая опыт прошлого года и спрос в этом году, мы решили продлить чартерные программы в Анталью из 16 городов России, вылеты из которых должны были завершиться в конце октября – начале ноября. Все эти программы мы продлили до середины ноября», – рассказали в пресс-службе Anex. По информации АТОР, чартеры туроператора в Анталью будут летать до середины последнего месяца осени из следующих городов: Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Казань

Уфа

Сочи

Минеральные Воды

Новосибирск

Пермь

Челябинск

Тюмень

Саратов

Самара

Оренбург

Омск

Нижний Новгород В компании отмечают, что несмотря на то, что пляжный сезон в октябре постепенно подходит к своему завершению, погода в Анталье в это время еще хорошая и солнечная, море – теплое, а цены в отелях по сравнению с летним высоким сезоном снижены. Благодаря этим факторам в Anex видят достаточно много заявок и на периоды школьных каникул (у школ по триместрам - с 4 октября по 12 октября, а у школ с четвертной системой – с 25 октября). Вторые каникулы захватывают ноябрьские праздники: россияне отдыхают со 2 по 4 ноября, и многие присоединяют эти выходные к своим осенним отпускам. Как мы сообщали ранее, за 7 месяцев 2025 года на курорты Антальи приехали 8 млн 384 тыс. иностранных туристов. Россия – на первом месте 2 027 447 визитов (-0,63% по сравнению с январем–июлем 2024 года) Как отмечают в АТОР, после существенного падения российского турпотока в Анталью в зимний период и межсезонье (вызванном, прежде всего, высокой конкуренцией пляжных направлений с иной сезонностью – Египта, Таиланда и пр.), в мае, июне и июле турпоток из РФ здесь устойчиворастет, и за счет больших летних объемов спад начала года почти снивелирован. По итогам летнего сезона можно ожидать небольшого роста российского турпотока в 3–5% год к году, а не спада. Это согласуется с высказанной в начале года версией одного из турецких экспертов о том, что Анталья сейчас теряет по большей части не классических туристов из России, а «самотуристов» и визитеров с различными «частными» целями (т.е. занимавшихся здесь шопингом, покупкой квартир, мелким бизнесом и пр.). Для них из-за роста цен на товары и услуги стало просто невыгодно ездить сюда самим. При этом пакетные туры остаются на сегодняшний день для россиян самым экономически выгодным способом отдохнуть в Турции. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка