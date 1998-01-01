Новости Г-жа Ван Жуй: «Китай ждет два миллиона россиян» Глава Национального турофиса КНР в Москве рассказала в эксклюзивном интервью «Турбизнесу» о стремительном росте российского туризма в Поднебесную

В этот вторник Китай объявил о введении 30-дневного безвизового режима для граждан России. Это решение начнет действовать с 15 сентября. Как сообщили уже на следующий день сервисы бронирования, продажи авиабилетов в Китай с вылетом после 15 сентября моментально выросли вдвое. А поиски отелей и информации о путешествиях в КНР вчера выросли в 5-9 раз по сравнению с предыдущим днем.

Есть ли шансы на дальнейший рост спроса ? Какие регионы интересны путешественникам? Какая работа ведется по продвижению туристических возможностей Китая в России? На эти и другие вопросы корреспондента ТБ ответила в эксклюзивном интервью глава Национального туристического офиса КНР в Москве г-жа ВАН ЖУЙ. - Давайте начнем со статистики: каковы показатели взаимного турпотока? По данным российской стороны, в 2024 году в РФ прибыли более 1,2 млн гостей из Китая. КНР посетили более 1,5 млн россиян. В первом квартале 2025 года число прибытий граждан КНР в РФ составило 179 тыс. чел., а обратный турпоток показал цифру 375 тыс. чел. Проанализировав статистику, мы видим, что за первый квартал 2025 года рост потока гостей из России в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2024 составил более 40%, но еще не достиг объема допандемийного 2019 года. - Какой потенциал российского рынка вы видите? - Наши страны имеют огромный взаимный туристический потенциал: во-первых, в силу своего географического положения: у нас самая длинная общая граница. Во-вторых, Россия и Китай – страны с богатейшей историей, огромной территорией и гигантским числом интереснейших туристических объектов. И, наконец, интерес к культуре и дружба между нашими народами имеют давние исторические корни. Именно сейчас отношения между нашими странами находятся на высочайшем уровне и стратегическое партнерство развивается в различных сферах. На встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве особое внимание было уделено углублению сотрудничества в области культуры, образования и туризма. Лидеры наших стран договорились о расширении сотрудничества в области туризма и взаимном наращивании турпотока. Стороны планируют работать над соглашением о безвизовых групповых турпоездках и поощрять авиакомпании расширять географию полетов, наращивать число рейсов. - Какие регионы Китая пользуются наибольшей популярностью у россиян? - Как и в прошлые годы, российские туристы чаще выбирают Пекин и Шанхай. В последнее время очень популярен тропический остров Хайнань. Могу привести данные по отдыху на Хайнане. Россия по-прежнему занимает первое место на въездном туристическом рынке этого острова-курорта. За период с января по июль этого года Хайнань принял 762 тысячи человек, из которых 261 тысяча – россияне, что составляет 34,3% от общего числа иностранцев. Надеемся, что в этом году количество гостей из России, приезжающих на Хайнань для отдыха и оздоровления, достигнет исторического максимума – ждем на острове около полумиллиона россиян – если выйдем на такой показатель, то он значительно превысит рекорд 2019 года, когда остров посетило 330 тысяч человек. С каждым годом укрепляется и тренд на малознакомый Китай. Здесь потенциал страны огромен. В Китае очень много по-настоящему захватывающих достопримечательностей. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 56 объектов, расположенных на территории Китая. Российские туристы заинтересовались культурными и природными достопримечательностями в Чэнду, Сиане, Лояне, Сучжоу. Появились запросы на немассовые пляжные курорты в таких локациях, как Циндао, Далянь, курорт Бэйдайхэ, и других Наблюдается и растущий интерес к зимнему Китаю. Россияне, любящие зимние виды спорта, обращают внимание на провинции Чжанцзяцзе и Синьцзян. Там есть хорошие горнолыжные курорты. Туроператоры следуют за пожеланиями туристов, формируя нестандартные туры: приключенческие, гастрономические, оздоровительные. Есть деловые туры, совмещающие отдых с посещением выставок и конгрессов. Благодаря стремительному росту товарооборота между Китаем и Россией такие предложения очень актуальны. Спрос со стороны туристов стал более осознанным, так как появилась возможность выбора, и туроператоры теперь могут формировать полноценный, разнообразный турпродукт. Вообще география оригинальных туров широкая: от Гонконга, Цзянсу, Шэнси, Гуандуна, провинции Хунань и Шаньдун до Внутренней Монголии. Мы, со своей стороны, помогаем российским операторам детально изучать новые локации – устраиваем презентации и ознакомительные выезды в Китай. - Ваш прогноз: сколько поездок в КНР совершат туристы из РФ в 2025 году? - Сложно давать какие-то прогнозы. Но учитывая нынешнюю ситуацию, мы надеемся, что 2025 год не только достигнет показателей общего турпотока 2019 года, но и, возможно, превысит их. - Можете рассказать о ближайших планах по продвижению Китая в России? - В этом году наш офис по традиции организует объединенный стенд на выставке «Отдых». На нем соберутся представители Хайнаня, Внутренней Монголии, Цзянсу, города Чунцин, китайские и российские туркомпании и представители шести китайских авиаперевозчиков. Прямо на стенде будут проходить их презентации и викторины с призами. Продолжаются презентации, мероприятия, рассказывающие о культуре и различных регионах нашей страны в Китайском культурном центре в Москве. На праздновании китайского Нового года в столице России вновь будут богато представлены наши провинции, которые покажут свои культурные и туристические ресурсы, например, Хайнань, Гуандун, Внутренняя Монголия и другие. В январе 2026 года этот яркий фестиваль пройдет уже в третий раз. - Г-жа Ван Жуй, вам удается путешествовать по России? Какие места вам наиболее понравились? Какие мечтаете посетить в будущем? - Я уже почти 10 лет работаю в России, поэтому удалось побывать во многих интересных туристических местах. Я посетила города Золотого кольца, была в Пскове, Туле, Рязани, Сочи, Мурманске, Архангельске, Иркутске, Улан-Удэ. Долетела до Владивостока, Хабаровска, увидела уникальные места – озеро Байкал и Кижи. У каждого региона, каждого города России есть свои особенности, уникальные достопримечательности, каждый неповторим. В будущем я мечтаю посетить Алтай, Кавказ, Казань. /TOURBUS.RU Фото: Пресс-служба Национального турофиса КНР в Москве

