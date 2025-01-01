Новости Опубликован рейтинг «Топ-50 лучших отелей России 2025» На вершине списка лучших отелей страны по мнению профессионалов - Radisson Collection Hotel Moscow, “Мрия» и Mantera Supreme

Опубликован ежегодный рейтинг «Топ-50 лучших отелей России 2025», по результатам голосования ведущих предпринимателей, рестораторов, отельеров, шефов, экспертов путеводителя 50 Best Tastes of Russia. Как отмечают создатели рейтинга, «Повод для его создания очевиден - современный мир стремительно меняется. И туризм становится одним из главных мотивов, локомотивов развития экономики всей страны, объединяющим самые разные рынки, компании, бренды, сферы. В этой связи именно отель становится одной из важнейших тем - не только с точки зрения отдыха, но и интересов бизнеса, социальных аспектов, культуры, развития, образования, партнёрских стратегий, инвестирования. Перспективно важным направлением, сферой пристального интереса - для представителей самых разных профессий, команд, государственных и негосударственных организаций». Голосование по данному рейтингу состоялось с июня по август 2025 года включительно. Как отмечают авторы проекта, «На самом деле перед ними стояла очень сложная задача: ведь, по концепции нашего издания, мы никак не подсказываем, за кого стоит голосовать: эксперты не ставят галочки в заранее предоставленных опросных листах – а сами называют свои действительно любимые проекты. Вне привязки к факторам звёздности, ценового уровня, расположения. При этом на самом деле очень сложно определить, какие именно составляющие успеха – история здания, архитектура, дизайн, атмосфера, уровень сервиса, соотношение цены и качества, концепции и популярность расположенных в отеле ресторанов (в том числе от сторонних ресторанных групп) и многие-многие другие причины – в итоге и помогли победителям войти в список лучших из лучших. Не говоря уже о совсем субъективных – например, любимый десерт и симпатии к официанту в кафе при отеле, успех деловой встречи, состоявшейся в нём пусть даже много лет назад, интерес и уважение к историческим деятелям, жившим в здании прежде. Тем более интересен результат, сам новый рейтинг, на который - мы абсолютно уверены в этом – впоследствии будут ориентироваться не только российские и зарубежные туристы, но и предприниматели из самых разных сфер, представители ведущих компаний и брендов по всей стране». Топ-10 лучших отелей России 2025: 1. Radisson Collection Hotel Moscow, Москва; 2. “Мрия», Ялта, Крым; 3. Mantera Supreme, Сочи; 4. Astoria Rocco Forte, Санкт-Петербург; 5. Maidens Hotel Moscow, Москва; 6. Stella di Mosca Hotel by BVLGARI, Москва; 7. «Балчуг Кемпински», Москва; 8. «Гранд Отель Европа», Санкт-Петербург; 9. Cosmos Collection Izumrudny Les, г.о. Клин, Московская область; 10. Tigre de Cristal Hotel & Resort, Артём, Приморский край; Весь список победителей доступен по ссылке. Фото предоставлено организаторами конкурса.

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка