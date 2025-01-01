Главная
04 сентября
Опубликован рейтинг «Топ-50 лучших отелей России 2025»

На вершине списка лучших отелей страны по мнению профессионалов - Radisson Collection Hotel Moscow, “Мрия» и Mantera Supreme


 

Опубликован ежегодный рейтинг «Топ-50 лучших отелей России 2025», по результатам голосования ведущих предпринимателей, рестораторов, отельеров, шефов, экспертов путеводителя 50 Best Tastes of Russia.

Как отмечают создатели рейтинга, «Повод для его создания очевиден - современный мир стремительно меняется. И туризм становится одним из главных мотивов, локомотивов развития экономики всей страны, объединяющим самые разные рынки, компании, бренды, сферы.

 

В этой связи именно отель становится одной из важнейших тем - не только с точки зрения отдыха, но и интересов бизнеса, социальных аспектов, культуры, развития, образования, партнёрских стратегий, инвестирования. Перспективно важным направлением, сферой пристального интереса - для представителей самых разных профессий, команд, государственных и негосударственных организаций».

 

Голосование по данному рейтингу состоялось с июня по август 2025 года включительно.

Как отмечают авторы проекта, «На самом деле перед ними стояла очень сложная задача: ведь, по концепции нашего издания, мы никак не подсказываем, за кого стоит голосовать: эксперты не ставят галочки в заранее предоставленных опросных листах – а сами называют свои действительно любимые проекты. Вне привязки к факторам звёздности, ценового уровня, расположения.

 

При этом на самом деле очень сложно определить, какие именно составляющие успеха – история здания, архитектура, дизайн, атмосфера, уровень сервиса, соотношение цены и качества, концепции и популярность расположенных в отеле ресторанов (в том числе от сторонних ресторанных групп) и многие-многие другие причины – в итоге и помогли победителям войти в список лучших из лучших.

 

Не говоря уже о совсем субъективных – например, любимый десерт и симпатии к официанту в кафе при отеле, успех деловой встречи, состоявшейся в нём пусть даже много лет назад, интерес и уважение к историческим деятелям, жившим в здании прежде.

 

Тем более интересен результат, сам новый рейтинг, на который - мы абсолютно уверены в этом – впоследствии будут ориентироваться не только российские и зарубежные туристы, но и предприниматели из самых разных сфер, представители ведущих компаний и брендов по всей стране».

 

Топ-10 лучших отелей России 2025:

1. Radisson Collection Hotel Moscow, Москва;

2. “Мрия», Ялта, Крым;

3. Mantera Supreme, Сочи;

4. Astoria Rocco Forte, Санкт-Петербург;

5. Maidens Hotel Moscow, Москва;

6. Stella di Mosca Hotel by BVLGARI, Москва;

7. «Балчуг Кемпински», Москва;

8. «Гранд Отель Европа», Санкт-Петербург;

9. Cosmos Collection Izumrudny Les, г.о. Клин, Московская область;

10. Tigre de Cristal Hotel & Resort, Артём, Приморский край;

 

Весь список победителей доступен по ссылке.

 

Фото предоставлено организаторами конкурса.

 
 

 


Назад к списку новостей
