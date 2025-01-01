|
|
04 сентября
Опубликован рейтинг «Топ-50 лучших отелей России 2025»
На вершине списка лучших отелей страны по мнению профессионалов - Radisson Collection Hotel Moscow, “Мрия» и Mantera Supreme
Опубликован ежегодный рейтинг «Топ-50 лучших отелей России 2025», по результатам голосования ведущих предпринимателей, рестораторов, отельеров, шефов, экспертов путеводителя 50 Best Tastes of Russia.
Как отмечают создатели рейтинга, «Повод для его создания очевиден - современный мир стремительно меняется. И туризм становится одним из главных мотивов, локомотивов развития экономики всей страны, объединяющим самые разные рынки, компании, бренды, сферы.
В этой связи именно отель становится одной из важнейших тем - не только с точки зрения отдыха, но и интересов бизнеса, социальных аспектов, культуры, развития, образования, партнёрских стратегий, инвестирования. Перспективно важным направлением, сферой пристального интереса - для представителей самых разных профессий, команд, государственных и негосударственных организаций».
Голосование по данному рейтингу состоялось с июня по август 2025 года включительно.
Как отмечают авторы проекта, «На самом деле перед ними стояла очень сложная задача: ведь, по концепции нашего издания, мы никак не подсказываем, за кого стоит голосовать: эксперты не ставят галочки в заранее предоставленных опросных листах – а сами называют свои действительно любимые проекты. Вне привязки к факторам звёздности, ценового уровня, расположения.
При этом на самом деле очень сложно определить, какие именно составляющие успеха – история здания, архитектура, дизайн, атмосфера, уровень сервиса, соотношение цены и качества, концепции и популярность расположенных в отеле ресторанов (в том числе от сторонних ресторанных групп) и многие-многие другие причины – в итоге и помогли победителям войти в список лучших из лучших.
Не говоря уже о совсем субъективных – например, любимый десерт и симпатии к официанту в кафе при отеле, успех деловой встречи, состоявшейся в нём пусть даже много лет назад, интерес и уважение к историческим деятелям, жившим в здании прежде.
Тем более интересен результат, сам новый рейтинг, на который - мы абсолютно уверены в этом – впоследствии будут ориентироваться не только российские и зарубежные туристы, но и предприниматели из самых разных сфер, представители ведущих компаний и брендов по всей стране».
Топ-10 лучших отелей России 2025:
1. Radisson Collection Hotel Moscow, Москва;
2. “Мрия», Ялта, Крым;
3. Mantera Supreme, Сочи;
4. Astoria Rocco Forte, Санкт-Петербург;
5. Maidens Hotel Moscow, Москва;
6. Stella di Mosca Hotel by BVLGARI, Москва;
7. «Балчуг Кемпински», Москва;
8. «Гранд Отель Европа», Санкт-Петербург;
9. Cosmos Collection Izumrudny Les, г.о. Клин, Московская область;
10. Tigre de Cristal Hotel & Resort, Артём, Приморский край;
Весь список победителей доступен по ссылке.
Фото предоставлено организаторами конкурса.
|
