Новости

В результате крушения популярного у туристов лиссабонского фуникулера погибли 17 человек

Ежегодно фуникулер «Глория» перевозит около трех млн человек, подавляющее большинство из них — иностранные туристы

Крупная катастрофа произошла вчера в центре Лиссабона — около шести вечера неожиданно сошел с рельсов один из символов португальской столицы — фуникулер «Глория», пользующийся огромным спросом у многочисленных туристов.

По словам очевидцев, от сильнейшего удара о стену дома потерявший управление вагон фуникулера "сложился, как картонная коробка".

По последним данным, жертвами аварии стали 17 человек, 18 получили ранения, из них трое, в том числе ребенок трех лет, находятся в тяжелом состоянии. Всего в вагоне находились 43 человека.

Среди погибших - граждане Португалии, Германии, Испании, Канады, Франции, Италии, Кореи, Марокко, Швейцарии и Кабо-Верде.



Власти Лиссабона назвали произошедшее крупнейшей катастрофой в новейшей истории города.

Правительство Португалии объявило четверг днем национального траура. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш ввел в городе трехдневный траур.



В столичной транспортной компании Carris утверждают, что фуникулер обслуживался в точном соответствии с технической необходимостью. В 2022 году был проведен капитальный ремонт системы, в прошлом году — технический ремонт.

После трагедии власти столицы Португалии приостановили работу всех городских фуникулеров (всего их в городе четыре) до завершения технических проверок.

Отметим, что фуникулер "Глория" - один из старейших в Европе, объявленный в 2002 г. национальным памятником . Подъемник открыли в 1885 году, протяженность маршрута - 275 м. Изначально движение вагонов обеспечивалось водяной противовесной системой, затем паровой машиной, а в 1915 году фуникулер электрифицировали.

Фуникулер спускается с холма по узким улочкам, буквально прижимаясь к стенам старинных домов. Благодаря этому стилизованному под традиционный желтый лиссабонский трамвай фуникулеру, туристы могут за три минуты попасть с центральной площади Реставрадореш на популярную смотровую площадку Алькантара.

В год фуникулер «Глория» перевозит около 3 миллионов человек, подавляющее большинство из которых — туристы.

Как пишут местные СМИ, основной версией случившегося сейчас называют обрыв троса. Тот факт, что вагон не остановили аварийные тормоза, может указывать на системный сбой в механизмах безопасности. Рассматривается и криминальная версия.

/TOURBUS.RU