Туроператоры-члены Российского союза туриндустрии сообщают о хороших продажах туров в Японию в этом году, причем это зафиксировано не только весной, в традиционно высокий для направления сезон, но и летом. Показатели превышают прошлогодние на 40 и более процентов. Сейчас приближается новый пик поездок – период красных кленов (момидзи).

С учетом повышенного спроса на визы эксперты советуют бронировать туры и подавать документы заранее, - сообщает пресс-служба РСТ.

Как рассказал руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин, прогнозы относительно роста спроса на Японию в течение всего года оправдались: летние бронирования превысили показатели 2024-го на 40%, осень еще бронируют, но уже очевидно, что этот сезон перекроет цифры предыдущих лет.

«Сейчас мы получаем запросы не только на период красных кленов. Туристы уже бронируют новогодние туры и на цветение сакуры, то есть глубина продаж достигает 6-7 месяцев», – заметил он.

Эксперт напомнил об очередях, которые образовались в посольстве Японии в Москве весной из-за большого числа желающих отправиться на цветение сакуры, и порекомендовал подавать документы не позднее, чем за 2 недели до вылета, чтобы избежать возможных отказов: «Японцы крайне щепетильны в рассмотрении документов – даже неверный порядок страниц может стать причиной отказа в приеме. Ажиотажа с получением виз пока нет, но ожидаем, что спрос на осенние программы будет исключительно высоким. Чтобы в полной мере полюбоваться красотой осенней природы, стоит планировать поездки в Японию на конец ноября – начало декабря».

Относительно перевозки он добавил, что наиболее востребованы китайские авиакомпании, чьи тарифы в плане доступности – вне конкуренции. Но многие туристы по-прежнему предпочитают летать в Японию на рейсах арабских и турецких перевозчиков.

Как отметила генеральный директор компании «Сатмаркет» Ирина Сетун, сейчас спрос на красные клены вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованы классические экскурсионные программы в Токио и Киото, иногда добавляют морские порты Канадзава и Йокогама. Собираясь в Осаку, туристы планируют посетить выставку EXPO.

«У нас большинство туристов собираются в Японию впервые, поэтому хотят увидеть самые популярные места. Средний чек такой поездки, не включая билеты, составляет $3 тысячи на человека», – уточнила она.

По словам г-жи Сетун, очереди в посольство Японии не прекращались и летом: «Несмотря на то, что это не высокий сезон, мы много продавали экскурсионных туров. В консульстве было огромное количество людей, но никаких срывов по оформлению виз не произошло.

В то же время четких сроков консульство не соблюдает, просто берут документы, говорят, что выдадут ближе к вылету.

Уже есть редкие запросы на сакуру будущей весной, но люди, скорее, прицениваются».

В компании BSI Group также подтверждают, что срывов поездок из-за задержек в выдаче виз не замечено.

«В этом сезоне видим довольно большую глубину продаж, осень начали бронировать еще в конце весны – начале лета. Туристы спрашивают классические, проверенные места для любования кленами – Токио, Киото, Хаконе, Никко, но в этом году чаще стали брать программы с большим количеством экскурсий и большей продолжительностью поездки.

Цены остались фактически прошлогодние – средняя стоимость пакета от 300 тысяч рублей с человека», – пояснила заместитель начальника отдела выездного туризма Екатерина Сикора.

Эксперт добавила, что россиянеуже активно спрашивают зимний отдых на горнолыжных курортах.

По данным Японской национальной туристской организации (JNTO), страну с января по июнь 2025 года посетило 84,7 тыс. российских туристов, что вдвое больше, чем за тот же период годом ранее

