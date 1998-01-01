Новости NF Group: Число российских отелей при винодельнях может вырасти за пять лет в 3,5 раза При этом эксперты отмечают, что продвижение «классического» энотуризма невозможно без развития инфраструктуры

Число отелей для размещения туристов при российских винодельнях, может вырасти в 3,5 раза к 2030 году, если будут реализованы все анонсированные проекты, показало исследование консалтинговой компании NF Group, результаты которого публикует «Интерфакс».



"Всего в России - 284 винодельни, условия для размещения туристов предлагают всего 18% или 24 объекта, их общий номерной фонд насчитывает 373 комнаты. В перспективе 5-7 лет, согласно анонсированным проектам, номерной фонд при винодельнях в России может увеличиться на 1,2-1,3 тыс. номеров, что будет способствовать существенному развитию туристической инфраструктуры в отрасли. Таким образом, ожидается, что количество гостиниц при винодельнях в стране может вырасти в 3,5 раза к 2030 году", - говорится в сообщении компании.



В нем отмечается, что отели при винодельнях в России сосредоточены главным образом в южных регионах: 55% расположено в Краснодарском крае, 33% – в Республике Крым и Севастополе. Остальные объекты приходятся на Ростовскую область (8%) и Волгоградскую область (4%).



"Форматы размещения варьируются от номеров в классических гостиницах до отдельных домов и глэмпингов. Средний номерной фонд отелей составляет 10-30 номеров, а альтернативных типов размещения – не более 10. Загрузка отелей при винодельнях имеет ярко выраженную сезонность, схожую с курортными объектами размещения. Основной поток туристов приходится на период с мая по сентябрь, причем гости приезжают как в составе организованных туров, так и самостоятельно. В высокий сезон – летом, а также в праздничные и выходные дни – уровень загрузки достигает 70-100%, в низкий сезон снижается до 20-40%. Среднегодовая загрузка качественных отелей при винодельнях составляет 50–65%", - говорится в сообщении.



По данным NF Group, стоимость стандартного номера на двоих без завтрака и дополнительных услуг в августе 2025 года (при бронировании в июле) составляет от 4 до 26 тыс. рублей в сутки в отеле, от 12 до 42 тыс. рублей в сутки – на вилле, от 11 до 12 тыс. рублей в сутки – в глэмпинге.



Комментируя итоги исследования консалтинговой компании, вице-президент АТОР, гендиректор компании "Дкльфин" Сергей Ромашкин отметил, что пока что винный туризм в России «не похож на европейский».

"Сегодня почти 99% посетителей винодельческих объектов, а они расположены в основном в пляжных регионах – это экскурсанты. И они ездят на винодельни в рамках недлительных экскурсий из мест своего отдыха у моря. К сожалению, количество объектов винного туризма, где возможно размещение туристов, невелико, и еще меньше тех объектов, где можно разместить группы. Поэтому в России сложно формировать классические "винные туры", когда туристов возят на винодельни с отелями, где они и ночуют", - сказал он.



По словам г-на Ромашкина, дальнейшее развитие энотуризма в классическом понимании невозможно без развития инфраструктуры для размещения туристов при таких объектах. По мнению Сергея Ромашкина, рынок винного туризм в России постепенно разделится на две части. В первой части останутся те объекты, которые не хотят развивать туризм дальше уровня экскурсий с дегустациями и продажей вина и сельхозпродуктов. По сути, тот продукт, который они продают туристу – не «отдых», а, собственно, «вино». Во вторую, наиболее перспективную для туроператоров часть войдуи те винодельни, которые имеют ресурсы и желание фокусироваться на туризме в широком смысле и смотреть на европейский опыт. «Их турпродуктом станет, и уже постепенно становится не вино как таковое. А «отдых в красивом месте», иногда – «с историей». Да, в европейских винных турах могут «продавать» туристам и историю семейной винодельни, где сам по себе владелец и его семья с многовековой историей – объект интереса, «экспонат». У нас в большей части случаев такого, конечно, нет по объективным причинам, зато есть другое – прекрасная природа, красивая локация, удобная для семей инфраструктура, вкусная еда, развлечения для детей и взрослых, а вино – как элемент этого отдыха, не более», – считает Сергей Ромашкин. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка