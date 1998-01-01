|
04 сентября
NF Group: Число российских отелей при винодельнях может вырасти за пять лет в 3,5 раза
При этом эксперты отмечают, что продвижение «классического» энотуризма невозможно без развития инфраструктуры
Число отелей для размещения туристов при российских винодельнях, может вырасти в 3,5 раза к 2030 году, если будут реализованы все анонсированные проекты, показало исследование консалтинговой компании NF Group, результаты которого публикует «Интерфакс».
Таким образом, ожидается, что количество гостиниц при винодельнях в стране может вырасти в 3,5 раза к 2030 году", - говорится в сообщении компании.
Остальные объекты приходятся на Ростовскую область (8%) и Волгоградскую область (4%).
Основной поток туристов приходится на период с мая по сентябрь, причем гости приезжают как в составе организованных туров, так и самостоятельно.
В высокий сезон – летом, а также в праздничные и выходные дни – уровень загрузки достигает 70-100%, в низкий сезон снижается до 20-40%. Среднегодовая загрузка качественных отелей при винодельнях составляет 50–65%", - говорится в сообщении.
Поэтому в России сложно формировать классические "винные туры", когда туристов возят на винодельни с отелями, где они и ночуют", - сказал он.
По мнению Сергея Ромашкина, рынок винного туризм в России постепенно разделится на две части. В первой части останутся те объекты, которые не хотят развивать туризм дальше уровня экскурсий с дегустациями и продажей вина и сельхозпродуктов. По сути, тот продукт, который они продают туристу – не «отдых», а, собственно, «вино».
Во вторую, наиболее перспективную для туроператоров часть войдуи те винодельни, которые имеют ресурсы и желание фокусироваться на туризме в широком смысле и смотреть на европейский опыт.
«Их турпродуктом станет, и уже постепенно становится не вино как таковое. А «отдых в красивом месте», иногда – «с историей». Да, в европейских винных турах могут «продавать» туристам и историю семейной винодельни, где сам по себе владелец и его семья с многовековой историей – объект интереса, «экспонат».
У нас в большей части случаев такого, конечно, нет по объективным причинам, зато есть другое – прекрасная природа, красивая локация, удобная для семей инфраструктура, вкусная еда, развлечения для детей и взрослых, а вино – как элемент этого отдыха, не более», – считает Сергей Ромашкин.
