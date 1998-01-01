Главная
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
04 сентября
NF Group: Число российских отелей при винодельнях может вырасти за пять лет в 3,5 раза

При этом эксперты отмечают, что продвижение «классического» энотуризма невозможно без развития инфраструктуры


 

Число отелей для размещения туристов при российских винодельнях, может вырасти в 3,5 раза к 2030 году, если будут реализованы все анонсированные проекты, показало исследование консалтинговой компании NF Group, результаты которого публикует «Интерфакс».

"Всего в России - 284 винодельни, условия для размещения туристов предлагают всего 18% или 24 объекта, их общий номерной фонд насчитывает 373 комнаты. В перспективе 5-7 лет, согласно анонсированным проектам, номерной фонд при винодельнях в России может увеличиться на 1,2-1,3 тыс. номеров, что будет способствовать существенному развитию туристической инфраструктуры в отрасли.

Таким образом, ожидается, что количество гостиниц при винодельнях в стране может вырасти в 3,5 раза к 2030 году", - говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что отели при винодельнях в России сосредоточены главным образом в южных регионах: 55% расположено в Краснодарском крае, 33% – в Республике Крым и Севастополе.

Остальные объекты приходятся на Ростовскую область (8%) и Волгоградскую область (4%).

"Форматы размещения варьируются от номеров в классических гостиницах до отдельных домов и глэмпингов. Средний номерной фонд отелей составляет 10-30 номеров, а альтернативных типов размещения – не более 10. Загрузка отелей при винодельнях имеет ярко выраженную сезонность, схожую с курортными объектами размещения.

Основной поток туристов приходится на период с мая по сентябрь, причем гости приезжают как в составе организованных туров, так и самостоятельно.

В высокий сезон – летом, а также в праздничные и выходные дни – уровень загрузки достигает 70-100%, в низкий сезон снижается до 20-40%. Среднегодовая загрузка качественных отелей при винодельнях составляет 50–65%", - говорится в сообщении.

По данным NF Group, стоимость стандартного номера на двоих без завтрака и дополнительных услуг в августе 2025 года (при бронировании в июле) составляет от 4 до 26 тыс. рублей в сутки в отеле, от 12 до 42 тыс. рублей в сутки – на вилле, от 11 до 12 тыс. рублей в сутки – в глэмпинге.

Комментируя итоги исследования консалтинговой компании, вице-президент АТОР, гендиректор компании "Дкльфин" Сергей Ромашкин отметил, что пока что винный туризм в России «не похож на европейский».
"Сегодня почти 99% посетителей винодельческих объектов, а они расположены в основном в пляжных регионах – это экскурсанты. И они ездят на винодельни в рамках недлительных экскурсий из мест своего отдыха у моря. К сожалению, количество объектов винного туризма, где возможно размещение туристов, невелико, и еще меньше тех объектов, где можно разместить группы.

Поэтому в России сложно формировать классические "винные туры", когда туристов возят на винодельни с отелями, где они и ночуют", - сказал он.

По словам г-на Ромашкина, дальнейшее развитие энотуризма в классическом понимании невозможно без развития инфраструктуры для размещения туристов при таких объектах.

По мнению Сергея Ромашкина, рынок винного туризм в России постепенно разделится на две части. В первой части останутся те объекты, которые не хотят развивать туризм дальше уровня экскурсий с дегустациями и продажей вина и сельхозпродуктов. По сути, тот продукт, который они продают туристу – не «отдых», а, собственно, «вино». 

 

Во вторую, наиболее перспективную для туроператоров часть войдуи те винодельни, которые имеют ресурсы и желание фокусироваться на туризме в широком смысле и смотреть на европейский опыт.

«Их турпродуктом станет, и уже постепенно становится не вино как таковое. А «отдых в красивом месте», иногда – «с историей». Да, в европейских винных турах могут «продавать» туристам и историю семейной винодельни, где сам по себе владелец и его семья с многовековой историей – объект интереса, «экспонат».

У нас в большей части случаев такого, конечно, нет по объективным причинам, зато есть другое – прекрасная природа, красивая локация, удобная для семей инфраструктура, вкусная еда, развлечения для детей и взрослых, а вино – как элемент этого отдыха, не более», – считает Сергей Ромашкин.

/TOURBUS.RU



