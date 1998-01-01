|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
03 сентября
Глава ВТБ: В будущем граждане России смогут расплачиваться в Китае QR-кодами и картами "Мир"
Ранее сообщалось, что ожидается возвращение китайской платежной системы UnionPay к обслуживанию российских клиентов
Сейчас ведется работа над тем, чтобы граждане России могли расплачиваться в Китае QR-кодами и картами "Мир", заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире "России 1", сообщает «Интерфакс»
Я думаю, что здесь потребность есть и она родит результаты", - добавил он.
Как напоминает «Интерфакс», в конце апреля Костин сообщал, что обсуждается вопрос возвращения платежной системы UnionPay к обслуживанию российских клиентов.
После попадания большинства из них под санкции США в РФ осталось только два банка, которые сейчас продолжают выпуск карт: РСХБ и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
ЦБ также является оператором Системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить средства по номеру телефона, а также расплачиваться по QR-коду.
Напромним, что, как сообщил вчера Китайский визовый сервис в России, "С 00:00 15 сентября 2025 года по 24:00 14 сентября 2026 года по пекинскому времени въезд на территорию Китайской Народной Республики без оформления визы могут осуществлять владельцы обычных паспортов Российской Федерации, приезжающие для ведения бизнеса, осуществления путешествий, посещения родственников и друзей, обмена визитами, а также транзитного проезда через страну на срок не более 30 дней".
Кроме того, необходим загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев с даты выезда из страны.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72