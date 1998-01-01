Глава ВТБ: В будущем граждане России смогут расплачиваться в Китае QR-кодами и картами "Мир"

Сейчас ведется работа над тем, чтобы граждане России могли расплачиваться в Китае QR-кодами и картами "Мир", заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире "России 1", сообщает «Интерфакс»

"Нам кажется самым перспективным направлением - использование QR-кодов, потому что в Китае это практически расчетный инструмент номер один. Карточками пользуются меньше, хотя карта "Мир" тоже могла бы стать таким инстпументом, поэтому над этим работаем", - сказал Костин.



"Сейчас резко возрастает поток туристов из Китая в Россию и из России в Китай. У китайцев есть своя карта, и нам нужно тоже над этим работать, мы движемся к этому.

Я думаю, что здесь потребность есть и она родит результаты", - добавил он.

Как напоминает «Интерфакс», в конце апреля Костин сообщал, что обсуждается вопрос возвращения платежной системы UnionPay к обслуживанию российских клиентов.

UnionPay - одна из крупнейших платежных систем в Китае. Карты UnionPay позволяют оплачивать товары, услуги и снимать наличные более чем в 150 странах мира. Ранее эмиссией карт UnionPay занималось более 10 российских кредитных организаций.

После попадания большинства из них под санкции США в РФ осталось только два банка, которые сейчас продолжают выпуск карт: РСХБ и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).



Оператором платежной системы "Мир" является Национальная система платежных карт (НСПК). Она была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК начала эмиссию первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.

ЦБ также является оператором Системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить средства по номеру телефона, а также расплачиваться по QR-коду.

В апреле глава департамента платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщала, что НСПК в ближайшее время планирует запустить пилотный проект с четырьмя странами по интеграции QR-систем на базе СБП.

Напромним, что, как сообщил вчера Китайский визовый сервис в России, "С 00:00 15 сентября 2025 года по 24:00 14 сентября 2026 года по пекинскому времени въезд на территорию Китайской Народной Республики без оформления визы могут осуществлять владельцы обычных паспортов Российской Федерации, приезжающие для ведения бизнеса, осуществления путешествий, посещения родственников и друзей, обмена визитами, а также транзитного проезда через страну на срок не более 30 дней".



В Ассоциации туроператоров России (АТОР) туристам советуют в качестве доказательств цели въезда иметь при себе пригласительное письмо (или ваучер от туроператора), обратные авиабилеты, подтверждение брони отеля.

Кроме того, необходим загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев с даты выезда из страны.

/TOURBUS.RU