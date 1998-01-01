Новости

Сентябрь: Новые законы для турбизнеса

Вице-президент РСТ и глава юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов продолжает рассказ о многочисленных важных изменениях в туристическом законодательстве, вступающих в силу в этом месяце

Вице-президент Российского союза туриндустриие, глава юридической компании «Персона Грата» и автор телеграм-канала «Юридические новости-Туризм» Георгий МОХОВ, по традиции, знакомит наших читателей с новыми законами, вступившими в силу с началом осени.

Оказание экскурсионных услуг

С 6 сентября за оказание экскурсионных услуг без привлечения аттестованного экскурсовода или гида-переводчика будет выноситься предупреждение или административный штраф.

Новые положения административного кодекса предусматривают ответственность за оказание услуг по ознакомлению туристов с объектами показа, сопровождению туристов экскурсантов и информированию их по пути следования по туристскому маршруту без привлечения аттестованных экскурсоводов (гидов) или гидов-переводчиков.

Также предусмотрен штраф за работу экскурсовода или гида без нагрудной карточки – бейджа, за нарушение правил оказания услуг и прочие правонарушения. Региональный государственный контроль в сфере туристской индустрии ведется органом государственной власти субъекта РФ либо государственным учреждением, подведомственным контрольному (надзорному) органу.

Нарушение обязательных требований к аттестации влечет предупреждение или административный штраф.

Ответственность за деятельность без классификации

С 6 сентября статья 14.39. КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об оказании услуг средств размещения» излагается в новой редакции, увеличивается размер штрафов и вводятся новые составы правонарушений.

Новые положения административного кодекса предусматривают ответственность за нарушение требований законодательства о предоставлении услуг средств размещения, в частности, за деятельность без включения сведений в реестр классифицированных средств размещения, указание недостоверных сведений о типе и категории средства размещения, размещение рекламы без соответствующей реестровой записи и за другие нарушения порядка классификации.



Правила оказания услуг инструктора-проводника

С 6 сентября оказание услуг по сопровождению туристов неаттестованным лицом по категорийным маршрутам повлечет за собой предупреждение или административный штраф. Перечень видов туристских маршрутов, требующих специального сопровождения, и категории их сложности, а также критерии отнесения туристского маршрута к соответствующей категории сложности утверждены распоряжением Правительства РФ от 1 июня 2024 года.

Ответственность наступит и в случае нарушения инструктором-проводником требования о направлении уведомления в МЧС о выходе группы на туристский маршрут, требующий сопровождения.

Закон о железнодорожном туризме

С 1 сентября вступил в силу закон о железнодорожном туризме. В «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» внесены новые термины:

«Туристские железнодорожные перевозки» – перевозки пассажиров и багажа в туристском поезде по туристскому железнодорожному маршруту, в том числе в составе туристского продукта.

«Туристский железнодорожный маршрут» – путь следования туристского поезда, предусматривающий остановки, в том числе продолжительные, для осмотра туристами ресурсов и объектов туристской индустрии.

«Туристский поезд» – пассажирский поезд или группа вагонов беспересадочного сообщения, которые следуют по туристскому железнодорожному маршруту.

Правила туристских железнодорожных перевозок утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

Также органы государственной власти РФ в сфере туризма наделяются новым полномочием: утверждение методических рекомендаций по формированию туристских маршрутов.

Изменение определений в сфере туризма

Законом уточняется определение понятия «туристская индустрия», а также вводятся новые понятия «объекты туристской индустрии», «субъекты туристской индустрии» и «туристские услуги» и даются их определения.

Туристская индустрия – комплексная сфера экономической деятельности, связанная с использованием ресурсов и объектов туристской индустрии в целях предоставления туристских услуг, в том числе в составе турпродуктов, и иных услуг, обеспечивающих потребности туристов, включая услуги по питанию, перевозке, санаторно-курортному лечению, информационному обеспечению, игорно-развлекательные и конгрессно-выставочные услуги.

Объекты туристской индустрии – вид туристских ресурсов, включающих в себя помещения, здания, строения, сооружения, транспортные средства и иные объекты, принадлежащие субъектам индустрии на праве собственности, аренды или на ином законном основании и используемые для оказания туристских услуг.

Субъекты туристской индустрии – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, которые ведут деятельность, направленную на оказание туристских услуг.

Туристские услуги – услуги, оказываемые субъектами туристской индустрии в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе услуги туроператоров и турагентов, средств размещения, услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, услуги, связанные с использованием горнолыжной трассы и пляжа.

