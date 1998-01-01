Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
03 сентября
Горячие авиановости

"Аэрофлот" в октябре запускает рейсы в Гоа из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска/ Продажи авиабилетов Китай за прошедший день выросли в два раза/ В следующем году airBaltic будет летать по 110 маршрутам


Picture background

"Аэрофлот" в октябре запускает рейсы в Гоа из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска

"Аэрофлот" с 1 октября запускает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Гоа (Индия), сообщает перевозчик.

 

Полеты будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и пятницам. На линии будут задействованы среднемагистральные Boeing 737 в двухклассной компоновке - эконом и бизнес.

В преддверии зимнего сезона "Аэрофлот" также возобновит рейсы в Гоа из Москвы (с 4 октября) и Екатеринбурга (с 3 октября).

 

Продажи авиабилетов Китай за прошедший день выросли в два раза

Продажи авиабилетов в Китай с вылетом после 15 сентября выросли вдвое после объявления об отмене виз с этой даты, поиски отелей и информации о путешествиях в страну выросли в 5-9 раз по сравнению с предыдущим днем, сообщают в среду сервисы бронирования.

"Количество купленных авиабилетов в Китай 2 сентября с датой вылета 15 сентября и позднее выросло в два раза после появления новости о безвизовом режиме въезда в Поднебесную для жителей нашей страны. Одновременно с этим наблюдается рост числа забронированных отелей на этот период", - говорится в сообщении “Яндекс Путешествий”.
По данным “Поисков Яндекса”, за последние сутки в два раза выросла доля запросов про Китай.

В сервисе бронирования OneTwoTrip также заметили, что после появления новости об отмене виз для россиян в Китай поиски авиабилетов по направлению заметно выросли.
"В период между 10:00 и 13:00 2 сентября варианты перелетов в разные города Китая искали в 5 раз чаще, чем накануне в это же время", - отметили в сервисе.
По его данным, в целом за последний год число бронирований отелей в Китае выросло на 25%. Среди самых популярных направлений – Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Санья.

В следующем году airBaltic будет летать по 110 маршрутам

Латвийская авиакомпания airBaltic в летнем сезоне 2026 года планирует расширение маршрутной сети из аэропортов всех Латвии, Литвы и Эстонии.

Так, летом следующего года airBaltic запустит прямые рейсы из столицы Латвии в Анталию (Турция), куда до сих пор выполнялись только чартеры, в Оулу (Финляндия) и Каунас (Литва). "Открытие маршрута Рига-Каунас означает, что airBaltic теперь будет выполнять рейсы в/из всех трех аэропортов Литвы (Вильнюса, Каунаса и Паланги), что еще больше укрепит и расширит ее присутствие на рынке страны", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, airBaltic намерена возобновить полеты из Риги в Абердин (Великобритания), в Белград (Сербия) и Ереван (Армения). Из Таллина компания расширит маршрутное сообщение за счет новых рейсов в Афины (Греция), Гамбург (Германия) и Вену (Австрия).

 

Частота полетов будет увеличена почти на 30 существующих маршрутах, в том числе по направлениям из Риги в Берлин, Бухарест, Цюрих, Ларнаку, Любляну, Мальту, Милан, Прагу, Софию, Стамбул, Тбилиси.

Из Вильнюса самолёты компании будут чаще летать в Малагу, Мюнхен, Ниццу, Пальма-де-Майорку и Париж.
С конца марта по конец октября 2026 года airBaltic будет выполнять рейсы почти по 110 маршрутам.
/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 