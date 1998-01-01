|
03 сентября
Горячие авиановости
"Аэрофлот" в октябре запускает рейсы в Гоа из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска/ Продажи авиабилетов Китай за прошедший день выросли в два раза/ В следующем году airBaltic будет летать по 110 маршрутам
"Аэрофлот" с 1 октября запускает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Гоа (Индия), сообщает перевозчик.
Полеты будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и пятницам. На линии будут задействованы среднемагистральные Boeing 737 в двухклассной компоновке - эконом и бизнес.
В преддверии зимнего сезона "Аэрофлот" также возобновит рейсы в Гоа из Москвы (с 4 октября) и Екатеринбурга (с 3 октября).
Продажи авиабилетов Китай за прошедший день выросли в два раза
Продажи авиабилетов в Китай с вылетом после 15 сентября выросли вдвое после объявления об отмене виз с этой даты, поиски отелей и информации о путешествиях в страну выросли в 5-9 раз по сравнению с предыдущим днем, сообщают в среду сервисы бронирования.
В следующем году airBaltic будет летать по 110 маршрутам
Латвийская авиакомпания airBaltic в летнем сезоне 2026 года планирует расширение маршрутной сети из аэропортов всех Латвии, Литвы и Эстонии.
Так, летом следующего года airBaltic запустит прямые рейсы из столицы Латвии в Анталию (Турция), куда до сих пор выполнялись только чартеры, в Оулу (Финляндия) и Каунас (Литва). "Открытие маршрута Рига-Каунас означает, что airBaltic теперь будет выполнять рейсы в/из всех трех аэропортов Литвы (Вильнюса, Каунаса и Паланги), что еще больше укрепит и расширит ее присутствие на рынке страны", - отмечается в пресс-релизе.
Частота полетов будет увеличена почти на 30 существующих маршрутах, в том числе по направлениям из Риги в Берлин, Бухарест, Цюрих, Ларнаку, Любляну, Мальту, Милан, Прагу, Софию, Стамбул, Тбилиси.
Из Вильнюса самолёты компании будут чаще летать в Малагу, Мюнхен, Ниццу, Пальма-де-Майорку и Париж.
