Новости

В Москве появится современный спа-курорт

Круглогодичный термальный спа-комплекс планируется возвести на территории ВДНХ

На территории ВДНХ планируют построить круглогодичный термальный спа-комплекс, сообщили нашему порталу в пресс-службе столичного выставочного комплекса.

Как рассказали нам в пресс-службе, «Создать в мегаполисе современную зону для отдыха и оздоровления — в планах ВДНХ на ближайшие годы. Площадка для семейного трмальнго комплекса определена: его планируется разместить в южной части Выставки, недалеко от Хованского въезда, рядом с многоуровневым паркингом, в окружении живописной лесопарковой зоны.

К реализации этой идеи планируется привлечь инвесторов, и на данном этапе у бизнеса еще есть возможность принять участие в этом уникальном и перспективном проекте».

Как отметили также в пресс-службе, гости смогут отдохнуть и расслабиться в термальных бассейнах и банях, восстановить силы благодаря массажным процедурам и разнообразным спа-услугам.

Для создания условий термального курорта планируется использовать природные ресурсы из разных уголков России — минеральные воды, грязи и соли, лекарственные растения и эфирные масла.

При этом комплекс будет ориентирован на всю семью и для детей планируется предусмотреть безопасные игровые зоны, мини-водные, а для взрослых — оздоровительные процедуры, фитнес-зоны и зоны отдыха. «Такой формат позволит каждому члену семьи найти что-то интересное и полезное, а также провести время вместе в комфортной и безопасной обстановке», - отметили в пресс-службе ВДНХ.

«На ВДНХ, где на одной территории уже существуют многочисленные памятники архитектуры, природные зоны, музеи, кафе и рестораны, а также постоянно проходят культурные и образовательные события, новый термальный комплекс станет еще одним элементом разнообразной досуговой повестки.

Он дополнит существующую насыщенную инфраструктуру, сделает ВДНХ еще более привлекательным местом для семейного отдыха и активного образа жизни, территорией, способной удовлетворить самые разные интересы», - заключили в пресс-службе выставочного комплекса.

/TOURBUS.RU

Рендер проекта: пресс-служба ВДНХ