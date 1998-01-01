|
03 сентября
Travelata: Минувшим летом спрос на туры в Адлер вырос, в Петербург - снизился
Онлайн-сервис подвел итоги высокого летнего сезона в сфере внутреннего туризма
Туристы, путешествующие по России, предпочитали в прошедшем летнем сезоне прежде всего пляжный отдых. Новое исследование интернет-магазина туров Travelata.ru показывает рост летних поездок в Адлер и снижение объема бронирований Санкт-Петербурга.
Также в этом сезоне пользовались популярностью у россиян Сочи, Имеретинский и Калининградская область.
Наиболее популярным направлением внутри страны летом 2025 года стал Адлер. Курорт выбрали 28% всех отдыхающих, которые приобрели туры по России. Средний чек такой поездки немного снизился по сравнению с прошлым годом – со 106 тысяч рублей за тур до 102 тысяч. В прошлом году курорт был чуть менее популярен, его доля составляла 23%.
На втором месте два года подряд Сочи-Центр, однако направление немного потеряло в объеме, упав с 15% до 13%. А вот средний чек остался на уровне 125 тысяч рублей за тур, как и в прошлом летнем сезоне.
На третьем месте Имеретинский и Санкт-Петербург, их доли составляют по 12%. Средний чек поездки в Имеретинский значительно снизился в этом году – со 142 тысяч до 114 тысяч рублей.
Путешествия в Северную столицу, наоборот, подорожали с 59 тысяч до 70 тысяч рублей в среднем.
Пятерку популярных направлений два сезона подряд замыкает Калининградская область.
Ее доля и в прошлом году, и в этом составила 6%, а вот средний чек увеличился. В 2024-м он был 82 тысячи рублей, а в 2025-м – уже 93 тысячи.
Во время путешествий внутри страны туристы выбирают более скромное размещение, чем когда едут в Турцию или Египет. Чаще всего они предпочитают отели с тремя звездами (30%). Также популярны 4-звездочные гостиницы (21%) и отели совсем без звезд (19%).
Наименьшая доля у самых комфортабельных 5-звездочных вариантов. В прошлом сезоне ситуация была похожей.
Два самых популярных варианта питания: совсем без еды (58%) и завтраки (29%). Прошлым летом немного меньше туристов предпочли отказаться от питания в отеле – 54%. Завтраки выбрали 30% опрошенных.
Как отмечает Олег Козырев, директор по маркетингу Travelata.ru, «Рейтинг популярных направлений сохранился неизменным с прошлого сезона, однако заметно, что туристы стали реже выбирать для летнего отдыха сити-туры в Санкт-Петербург, отдавая предпочтение курортным районам Сочи. Особой популярностью летом 2025-го пользуется Адлер. Полностью сохранил свою долю Калининград – 6%.
Предпочтения по категории размещения и типу питания практически не изменились: большинство выбирает отели 3–4* и туры без питания или с завтраками».
/TOURBUS.RU
