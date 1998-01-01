Главная
Новости
03 сентября
Travelata: Минувшим летом спрос на туры в Адлер вырос, в Петербург - снизился

Онлайн-сервис подвел итоги высокого летнего сезона в сфере внутреннего туризма


Picture background

 

Туристы, путешествующие по России, предпочитали в прошедшем летнем сезоне прежде всего пляжный отдых. Новое исследование интернет-магазина туров Travelata.ru показывает рост летних поездок в Адлер и снижение объема бронирований Санкт-Петербурга.

Также в этом сезоне пользовались популярностью у россиян Сочи, Имеретинский и Калининградская область.

 

Наиболее популярным направлением внутри страны летом 2025 года стал Адлер. Курорт выбрали 28% всех отдыхающих, которые приобрели туры по России. Средний чек такой поездки немного снизился по сравнению с прошлым годом – со 106 тысяч рублей за тур до 102 тысяч. В прошлом году курорт был чуть менее популярен, его доля составляла 23%.

На втором месте два года подряд Сочи-Центр, однако направление немного потеряло в объеме, упав с 15% до 13%. А вот средний чек остался на уровне 125 тысяч рублей за тур, как и в прошлом летнем сезоне.

 

На третьем месте Имеретинский и Санкт-Петербург, их доли составляют по 12%. Средний чек поездки в Имеретинский значительно снизился в этом году – со 142 тысяч до 114 тысяч рублей.

Путешествия в Северную столицу, наоборот, подорожали с 59 тысяч до 70 тысяч рублей в среднем.

 

Пятерку популярных направлений два сезона подряд замыкает Калининградская область.

Ее доля и в прошлом году, и в этом составила 6%, а вот средний чек увеличился. В 2024-м он был 82 тысячи рублей, а в 2025-м – уже 93 тысячи.

  

Во время путешествий внутри страны туристы выбирают более скромное размещение, чем когда едут в Турцию или Египет. Чаще всего они предпочитают отели с тремя звездами (30%). Также популярны 4-звездочные гостиницы (21%) и отели совсем без звезд (19%).

Наименьшая доля у самых комфортабельных 5-звездочных вариантов. В прошлом сезоне ситуация была похожей.

 

Два самых популярных варианта питания: совсем без еды (58%) и завтраки (29%). Прошлым летом немного меньше туристов предпочли отказаться от питания в отеле – 54%. Завтраки выбрали 30% опрошенных.

 

Как отмечает Олег Козырев, директор по маркетингу Travelata.ru, «Рейтинг популярных направлений сохранился неизменным с прошлого сезона, однако заметно, что туристы стали реже выбирать для летнего отдыха сити-туры в Санкт-Петербург, отдавая предпочтение курортным районам Сочи. Особой популярностью летом 2025-го пользуется Адлер. Полностью сохранил свою долю Калининград – 6%.

Предпочтения по категории размещения и типу питания практически не изменились: большинство выбирает отели 3–4* и туры без питания или с завтраками».

/TOURBUS.RU


Топ популярных направлений по России летом 2025 года + средний чек:

 

Направление

Доля

Ср. чек, руб.

Сочи: Адлер

28%

102 000

Сочи: Сочи-Центр

13%

125 564

Сочи: Имеретинский

12%

114 077

Санкт-Петербург

12%

70 154

Калининград + область

6%

92 732

 


