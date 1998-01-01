Новости Travelata: Минувшим летом спрос на туры в Адлер вырос, в Петербург - снизился Онлайн-сервис подвел итоги высокого летнего сезона в сфере внутреннего туризма

Туристы, путешествующие по России, предпочитали в прошедшем летнем сезоне прежде всего пляжный отдых. Новое исследование интернет-магазина туров Travelata.ru показывает рост летних поездок в Адлер и снижение объема бронирований Санкт-Петербурга. Также в этом сезоне пользовались популярностью у россиян Сочи, Имеретинский и Калининградская область. Наиболее популярным направлением внутри страны летом 2025 года стал Адлер. Курорт выбрали 28% всех отдыхающих, которые приобрели туры по России. Средний чек такой поездки немного снизился по сравнению с прошлым годом – со 106 тысяч рублей за тур до 102 тысяч. В прошлом году курорт был чуть менее популярен, его доля составляла 23%. На втором месте два года подряд Сочи-Центр, однако направление немного потеряло в объеме, упав с 15% до 13%. А вот средний чек остался на уровне 125 тысяч рублей за тур, как и в прошлом летнем сезоне. На третьем месте Имеретинский и Санкт-Петербург, их доли составляют по 12%. Средний чек поездки в Имеретинский значительно снизился в этом году – со 142 тысяч до 114 тысяч рублей. Путешествия в Северную столицу, наоборот, подорожали с 59 тысяч до 70 тысяч рублей в среднем. Пятерку популярных направлений два сезона подряд замыкает Калининградская область. Ее доля и в прошлом году, и в этом составила 6%, а вот средний чек увеличился. В 2024-м он был 82 тысячи рублей, а в 2025-м – уже 93 тысячи. Во время путешествий внутри страны туристы выбирают более скромное размещение, чем когда едут в Турцию или Египет. Чаще всего они предпочитают отели с тремя звездами (30%). Также популярны 4-звездочные гостиницы (21%) и отели совсем без звезд (19%). Наименьшая доля у самых комфортабельных 5-звездочных вариантов. В прошлом сезоне ситуация была похожей. Два самых популярных варианта питания: совсем без еды (58%) и завтраки (29%). Прошлым летом немного меньше туристов предпочли отказаться от питания в отеле – 54%. Завтраки выбрали 30% опрошенных. Как отмечает Олег Козырев, директор по маркетингу Travelata.ru, «Рейтинг популярных направлений сохранился неизменным с прошлого сезона, однако заметно, что туристы стали реже выбирать для летнего отдыха сити-туры в Санкт-Петербург, отдавая предпочтение курортным районам Сочи. Особой популярностью летом 2025-го пользуется Адлер. Полностью сохранил свою долю Калининград – 6%. Предпочтения по категории размещения и типу питания практически не изменились: большинство выбирает отели 3–4* и туры без питания или с завтраками». /TOURBUS.RU

Топ популярных направлений по России летом 2025 года + средний чек: Направление Доля Ср. чек, руб. Сочи: Адлер 28% 102 000 Сочи: Сочи-Центр 13% 125 564 Сочи: Имеретинский 12% 114 077 Санкт-Петербург 12% 70 154 Калининград + область 6% 92 732

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка