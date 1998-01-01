Главная
02 сентября
«ИрАэро» откроет прямые рейсы из России на Филиппины

Полеты будут выполняться с конца октября из Иркутска и Хабаровска на остров Боракай на самолетах Superjet 100


Picture background

 

Авиакомпания "ИрАэро" с конца октября откроет регулярные рейсы на филиппинский остров Боракай из Иркутска и Хабаровска, сообщается на сайте перевозчика.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, полетная программа рассчитана на период до конца марта 2026 года, полеты будут выполняться на самолетах Superjet 100.

Из Иркутска вылеты запланированы по субботам, из Хабаровска - по вторникам. Продолжительность перелета в одну сторону составит около 8 часов.
Рейсы будут выполняться с технической остановкой в Китае. Рейсы из Иркутска будут совершать техническую остановку в Гуйлине, а из Хабаровска - в Нинбо.
Пунктом назначения является аэропорт Калибо, являющийся ближайшим воздушным хабом к острову Боракай.
Другие авиакомпании не осуществляют рейсы из России на остров Боракай.

По данным департамента туризма Филиппин, за январь-июль 2025 года в страну въехали 17 842 гражданина России. Это на 15,8% больше, чем в те же месяцы 2024 года (15 413).  

 

Как отмечает сегодня АТОР, в 2025 году заметно оживился и спрос на Филиппины в организованном сегменте, подтверждают туроператоры (хотя в абсолютных цифрах в целом по всему рынку речь идет о всего о сотнях дополнительных туристов, объемы невелики). 

По данным «Слетать.ру», объемы продаж туров на Филиппины в 2025 году выросли на 23,5% в годовом выражении. 

 

В ПАКС говорят о росте на 60% в годовом выражении, связывая динамику с активной работой на направлении, а также желанием туристов изучать новые страны. В ITM group полагают, что новый высокий сезон продемонстрирует двукратный рост к данным прошлогоднего сезона.

 

В «Русском Экспрессе» объемы продаж на направлении подросли более чем на 20% в годовом выражении, а по итогам сезона с высокой долей вероятности цифра будет еще выше.  

 

В Space Travel и PAC Group ожидают прирост на 20%-30% и говорят о хорошей глубине бронирования, достигающей марта 2026 года. У Anex глубина бронирования туров на Филиппины увеличилась в годовом выражении более чем на 50%.

 

Наиболее активно бронируют туры на Филиппины в 2025 году туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и области, а также Якутии, уточнили в Anex.  У Space Travel лучше всего покупают туры на Филиппины туристы из Петербурга, Екатеринбурга и Казани.

У «Русского Экспресса» в тройке самых активных регионов в плане бронирования туров на Филиппины помимо Москвы и Екатеринбурга значится Новосибирск. 

 

По данным «Слетать.ру», средний чек на туры на Филиппины с заездами в течение всего 2025 года составляет 146 250 руб.

/TOURBUS.RU

 

Фото: pinterest.com


