Новости

В Лужниках отпраздновали начало рейсов «Аэрофлота» на Сейшелы падел-турниром

Прямые рейсы Москва — Маэ будут летать с 27 сентября по средам и субботам

С 27 сентября 2025 года «Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы Москва-Маэ по средам и субботам. Рейсы будуи осуществляться на лайнере Airbus A350-900. Время в пути составит около 9 часов.

В преддверии этого события Офис по Туризму Сейшел пригласил туроператоров и туристическую прессу в Лужники, на дружеский падел-турнир, чтобы подарить им частичку тропического отдыха прямо в центре столицы.

Падел, который считается самым быстрорастущим видом спорта в мире, представляет собой ракеточный спорт, как большой и настольный теннис, сквош и бадминтон.

И такая игра стала еще одним поводом напомнить: Сейшельские острова — это место, где в любое время года можно найти баланс между расслабляющей тишиной природы и бодрящей атмосферой активного отдыха.

Несмотря на капризы московской погоды, площадка презентации превратилась в настоящий солнечный остров. Для создания атмосферы курортного отдыха, пространство украсили живыми цветами и яркими деталями тропического декора, а представители сейшельских отелей рассказывали всем желающим о возможностях «райского отдыха».

На Сейшелах тепло круглый год: воздух прогревается до 26–32 градусов, вода — до 24–27 градусов. При этом Сейшелы — очень зеленые острова с красивой тропической природой. Именно здесь растет самый большой в мире кокосовый орех — коко-де-мер, - и это название было «ключевым словом» для получения вкусного, специально приготовленного для этого повода, десерта.

Также, сотрудники кластера отелей Hilton Seychelles раскрыли гостям «секретный» рецепт приготовления фирменного коктейля Seychelles Bliss.

Все шесть курортов, в числе которых Waldorf Astoria Platte Island, Mango House Seychelles, Canopy by Hilton Seychelles, Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa и DoubleTree by Hilton Seychelles, исповедуют философию zero-waste, которая позволяет превращать остатки в нечто красивое и осмысленное – именно эта идея и была заложена в рецептуру коктейля.

Ну и, ключевым моментом встречи стало участие в падел-матчах, призовым фондом которых стали ваучеры на проживание в отелях-партнёрах: DoubleTree by Hilton Seychelles, Raffles Seychelles, Club Med и Constance Ephelia.

Надо добавить, что 90% гостей играли в падел впервые, так что для многих это стало настоящим открытием, а финал - настоящей спортивной кульминацией праздника.

/TOURBUS.RU