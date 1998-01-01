|
02 сентября
Сентябрь: Новые законы для турбизнеса
Вице-президент РСТ и глава юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов рассказал о многочисленных важных изменениях в туристическом законодательстве, вступающих в силу в этом месяце
Вице-президент Российского союза туриндустриие, глава юридической компании «Персона Грата» и автор телеграм-канала «Юридические новости-Туризм» Георгий МОХОВ, по традиции, знакомит наших читателей с новыми законами, вступившими в силу с началом осени.
Сегодня - первая часть этого важного и полезного юридического материала.
Закон о легализации деятельности гостевых домов
Положения закона, устанавливающие требования к деятельности гостевых домов в 18 регионах России, условия включения в федеральный реестр и прохождения процедуры классификации, поэтапно вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Положение о классификации гостевых домов вскоре принято Правительством, после чего гостевые дома смогут проходить процедуру самооценки в системе Росаккредитации.
Далее, с 1 января 2026 года, деятельность гостевых домов в регионах, входящих в эксперимент, без внесения в реестр не допускается, рекламные ресурсы, включая агрегаторы, сервисы размещения объявлений, социальные сети, без указания идентификационного номера гостевого дома, присвоенного в реестре классифицированных средств размещения, не смогут размещать информацию об объектах.
Одновременно устанавливаются полномочия региональных органов власти в сфере туризма по государственному контролю за предоставлением услуг гостевых домов.
Запрет на навязывание допуслуг
С 1 сентября установлен запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг). В статью Закона «О защите прав потребителей» внесены изменения, согласно которым продажа дополнительных товаров (работ, услуг) возможна исключительно с согласия потребителя, которое должно быть оформлено в письменном виде. Также продавцу запрещается формировать условия, предполагающие изначальное согласие потребителя на приобретение дополнительных товаров и услуг.
Статус туроператора в сфере выездного туризма
С 1 сентября вступил в силу Федеральный закон, предусматривающий льготный порядок определения размера финансового обеспечения для туроператоров, формирующих турпродукт в сопредельные государства, входящие в перечень, утвержденный Правительством РФ (на утверждении). Организациям, планирующим получать статус туроператора для работы с дружественными странами впервые, нужно учитывать обязательные условия: статус туроператора может получить только юридическое лицо. При этом компания должна быть российской, зарегистрированной на территории РФ. Иностранные организации, даже из дружественных стран, не могут получить статус туроператора в РФ. Компания должна войти в ассоциацию в сфере выездного туризма «Турпомощь», иметь финансовое обеспечение в форме страхования гражданской ответственности или банковской гарантии на сумму не менее 500 тысяч рублей. Организация, которая намерена вести туроператорскую деятельность, должна направить в Минэкономразвития заявление с информацией о намерении применять льготный порядок расчета финансового обеспечения.
Работа туристических онлайн-агрегаторов
С 1 сентября туристические онлайн-агрегаторы должны прекратить размещение информации о средствах размещения, не прошедших классификацию и не внесенных в единый реестр.
Штрафы за нарушение правил использования природных ресурсов
Статья административного кодекса, предусматривающая штрафы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях, дополняется новым видом правонарушения – нарушение правил организации и осуществления туризма.
Изменения внесены в статью 8.39 КоАП РФ, теперь эта статья будет применяться не только в случаях «нарушения установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов», но и при нарушении правил организации туризма и обеспечения безопасности туризма.
Новая норма касается не только профессиональных участников туристической индустрии – экскурсоводов, гидов, проводников или туроператоров, а распространяется на всех правонарушителей, как на граждан, так и на юридические лица.
/TOURBUS.RU
ОКОНЧАНИЕ МАТЕРИАЛА — В НАШЕМ ЗАВТРАШНЕМ ВЫПУСКЕ
ПОЛНЫЙ МАТЕРИАЛ ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ В СЕНТЯБРЬСКОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА "ТУРБИЗНЕС". ИЛИ НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ
