Китай вводит безвизовый режим для российских туристов

По мнению туроператоров, российский турпоток в КНР теперь может вырасти на 30-40%

Китай объявил о введении 30-дневного безвизового режима для граждан России, сообщают сегодня СМИ со ссылкой на МИД КНР.

Это решение начнет действовать с 15 сентября.

Согласно китайскому внешнеполитическому ведомству, данные меры вводятся пока в тестовом режиме на год.



Сейчас между РФ и КНР действует соглашение о безвизовых групповых поездках. В такие путешествия россияне могут отправиться только через туроператоров. Кроме того, граждане России могут въезжать без виз на остров Хайнань и особый административный район Китая Гонконг.

В некоторых регионах действуют электронные визы, а для остальных нужно оформлять обычную визу в посольстве страны в РФ.

"Долгожданное введение безвизового въезда для россиян в сентябре 2025 года станет историческим моментом для всего туристического рынка. Это не просто административное упрощение, а прямой катализатор взрывного роста турпотока. Мы прогнозируем переход Китая из категории "экзотики" в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян, наравне с Турцией и Таиландом.

Новые условия въезда уберут ключевой барьер – стоимость и сложность оформления визы, что особенно важно для спонтанных поездок и семейного отдыха", - цитирует сегодня пресс-служба РСТ представителя туроператора ITM group Андрея Подколзина.



По его словам, российский турбизнес уже давно готов к всплеску турпотока: разработаны новые групповые и индивидуальные маршруты, наращиваются партнерства с китайскими коллегами, идет активное обучение гидов.

"Мы ждем не только роста объемов классического познавательного туризма (Пекин, Шанхай), но и бума новых форматов: гастрономические туры, экотуризм, поездки на масштабные международные выставки и бизнес-мероприятия. На наш взгляд, теперь 2025 год можно смело назвать настоящим "Годом Китая" для российских путешественников", - добавил г-н Подколзин.



В компании "Спектрум" добавили, что отмена безвизового режима для россиян – "потрясающая новость, которая кардинально изменит подход к туризму в Китае для российских туристов".

"Безусловно, поток туристов кратно возрастет. Китай в последние два года стремительно набирал вес среди конкурентных туристических направлений, единственным сдерживающим фактором оставались визовые формальности и сложности.

При введении безвизового режима поток туристов на материковый Китай очень быстро многократно вырастет, учитывая богатейшую полетную программу из разных городов РФ.

Правда, удешевления туров мы не ожидаем, зная китайский менталитет", - заявили в "Спектруме".



В компании Fun&Sun также считают, что спрос на Китай после отмены виз резко вырастет, в том числе со стороны повторных туристов.

"Китай - интересное направление как для пляжного, так и для экскурсионного отдыха. Одного визита точно не хватит, чтобы познакомиться с ним. Учитывая привлекательную стоимость перевозки на направлении и разнообразие географии полетных программ, спрос на туры в Китай с отменой виз может вырасти кратно", - сообщили в компании.



Турпоток в Китай значительно вырастет после отмены виз, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян.

"Китай уже демонстрирует динамичный рост въездного потока российских граждан. Данная мера, безусловно будет способствовать дополнительному притоку классических туристов в страну. Визовый фактор во многом оставался сдерживающим для роста турпотока из России в Китай.

Речь идет о посещении материкового Китая – Хайнань фактически уже давно является безвизовым направлением для россиян", - цитирует его сегодня пресс-служба ассоциации.

"С введением безвизового режима поездки в Китай для россиян станут такими же доступными как в Турцию и на Ближний Восток. Это может привести к росту турпотока до 30-40%", - считает г-н Мурадян.



В 2024 году, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, Китай посетили почти 1,9 млн российских граждан, в том числе более миллиона туристов.

Фото: Официальный портал Екб.РФ