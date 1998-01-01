|
|
|
02 сентября
Китай вводит безвизовый режим для российских туристов
По мнению туроператоров, российский турпоток в КНР теперь может вырасти на 30-40%
Китай объявил о введении 30-дневного безвизового режима для граждан России, сообщают сегодня СМИ со ссылкой на МИД КНР.
Это решение начнет действовать с 15 сентября.
В некоторых регионах действуют электронные визы, а для остальных нужно оформлять обычную визу в посольстве страны в РФ.
"Долгожданное введение безвизового въезда для россиян в сентябре 2025 года станет историческим моментом для всего туристического рынка. Это не просто административное упрощение, а прямой катализатор взрывного роста турпотока. Мы прогнозируем переход Китая из категории "экзотики" в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян, наравне с Турцией и Таиландом.
Новые условия въезда уберут ключевой барьер – стоимость и сложность оформления визы, что особенно важно для спонтанных поездок и семейного отдыха", - цитирует сегодня пресс-служба РСТ представителя туроператора ITM group Андрея Подколзина.
При введении безвизового режима поток туристов на материковый Китай очень быстро многократно вырастет, учитывая богатейшую полетную программу из разных городов РФ.
Правда, удешевления туров мы не ожидаем, зная китайский менталитет", - заявили в "Спектруме".
"Китай уже демонстрирует динамичный рост въездного потока российских граждан. Данная мера, безусловно будет способствовать дополнительному притоку классических туристов в страну. Визовый фактор во многом оставался сдерживающим для роста турпотока из России в Китай.
Речь идет о посещении материкового Китая – Хайнань фактически уже давно является безвизовым направлением для россиян", - цитирует его сегодня пресс-служба ассоциации.
/TOURBUS.RU
Перспективы развится российско-китайского туризма - главная тема сентябрьского номера журнала "Турбизнес".
Фото: Официальный портал Екб.РФ
|
|
|
