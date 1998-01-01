Новости

ТАТ: Этим летом российский турпоток в Таиланд поставил новый рекорд

За три летних месяца 2025 года в Таиланде отдохнули 234,3 тыс. граждан России (+5,4%)

По информации АТОР, третий год подряд российский турпоток в Таиланд в летние месяцы проявляет активность, доказывая факт «размытия сезонности» на этом популярном азиатском направлении.

В московском офисе Туристического управления Таиланда (ТАТ) сообщили, что российский турпоток в августе достиг отметки в 79 573 туристов. Это на 3,4% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В целом за три летних месяца 2025 года в разных регионах Таиланда отдохнули 234 287 граждан РФ. Это больше рекордных прошлогодних цифр за аналогичный период на 5,4% (222 258 граждан РФ летом 2024 года).

Тем не менее, темпы прироста объемов трех летних месяцев снижаются – плюс 10,5% против плюс 23% в годовом выражении летом 2024 году к лету 2023 года. Тем более, что прирост был неравномерным и сушественно замедлился во второй половине лета.

Так, в июне 2025 года в Таиланд приехали 73 616 россиян (+18,3% по сравнению с июнем 2024 года). В июле 2025 года в Таиланд прибыли 81 098 граждан РФ (-2,7% по сравнению с июлем 2024 года). А в августе – 79 573 тыс. туристов из РФ (+3,4% в годовом выражении)

Из стран постсоветского пространства лучшие летние значения турпотока в Таиланд показали Казахстан, Узбекистан, Белоруссия. В лидерах по объему прироста турпотока Армения, Азербайджан и Туркменистан.

Общий турпоток из России в Таиланд за период с 1 января по 31 августа 2025 года составил 1 195 430 визитов россиян, прирост составил +10,4% в годовом выражении.

Для достижения рекордных данных за весь 2024 год (1 745 327 граждан РФ) Таиланду нужно принять за 4 оставшихся месяца года еще 549 897 туристов из РФ.

В 2024 году за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь Таиланд принял 664 059 россиян. Туроператоры не исключают, что россиянам в 2025 году удастся установить новый рекорд по турпотоку в Таиланд.

Раньше порядка 90% всего организованного российского турпотока в Таиланд забирал себе Пхукет.

В последние годы ситуация меняется. В активную борьбу за россиян вступили такие курорты, как Паттайя, Самуи, Ко Чанг, провинция Краби. Многие россияне стали обращать внимание на север Таиланда (прежде всего Чиангмай и Чианграй), а также небольшие острова, в том числе Ко Самет, Ко Ланта, Ко Липе и другие.

В сентябре самые привлекательные по цене туры отмечены на Ко Чанг, в Паттайю и на Пхукет.

/TOURBUS.RU