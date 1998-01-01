Новости «КАРДО» собрал в Ставрополе активную молодежь из 58 стран Гранд-финал международного конкурса уличной культуры и спорта наблюдали более 157 тыс зрителей

Ставропольский край за шесть месяцев 2025 года посетили около 4,5 млн. гостей, что на 400 тыс. больше, чем за аналогичный период 2024-го. Достигнуть такого показателя удалось, в том числе, и за счет событийного туризма. По мнению регионального правительства сегодня наблюдается тенденция «омоложения» туристического потока на Ставрополье. Молодежь привлекает разнообразие активностей: фестивали, экстремальные виды спорта, экологический туризм. Так, на днях в Ставрополе прошел Гранд-финал международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие собрало гостей и участников из 58 стран мира: Аргентины, Колумбии, Франции, Мексики, Германии, Китая, Уругвая, Перу, Египта, Казахстана, Греции, Чили, Бельгии, Ирана, Англии и др. государств, - сообщает наш специальный корреспондент. В этом году за соревнованиями и мероприятиями Гранд-финала наблюдали более 157 000 зрителей на площадке и более 2,5 миллионов болельщиков онлайн. Торжественно открывая мероприятие, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что данное событие объединяет вокруг нашей страны молодежь всего мира и что для Ставрополя это отличная возможность расширить свои туристические возможности. « Развитию туризма в Ставропольском крае уделяется большое внимание и гости, приехавшие сегодня к нам, расскажут своим родным и близким о России, о нашем городе. Благодаря «КАРДО» на планете станет еще больше тех, кто увлечен Россией», - отметил он. По словам гендиректора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрея Бетина, за восемь лет премия объединила более 225 тысяч человек со всего мира и стала важной площадкой для раскрытия талантов молодежи: «Ставрополь в эти дни превращается в "город КАРДО" – место, где соединяются музыка, спорт, искусство, туризм и энергия тысяч участников». Значимость мероприятию прибавил и тот факт, что фестиваль посетили посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра и посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас. «Мы в Аргентине всегда поддерживаем творческую молодежь - это я вижу и здесь, в России, - оассказал Энрике Игнасио, - Неслучайно «КАРДО» открыл свой офис в нашей стране. Уверен, что такие события позитивно отразятся на туристических отношениях между Россией и Аргентиной. Конечно, мы географически далеко друг от друга, нет прямых перелётов, но именно такие активности создают культурные мосты между нашими странами». «Для нас очень важно, что мексиканские мастера уличной культуры и спорта имеют возможность приехать в Россию, показать себя, найти здесь новых друзей и единомышленников, - добавил Эдуардо Вильегас Мехиас. - У нас, кстати, в этом году два победителя – в граффити и диджейинге, которые популярны на улицах наших городов. В Ставрополе я уже во второй раз, - всегда рад поддержать нашу, мексиканскую делегацию. Думаю, хоть Москва и очень важна и интересна как столица, но и регионы России – весьма разнообразны. Мне это, и как послу, и как исследователю мировых культур, интересно: своими глазами увидеть и другие территории вашей страны». Генеральный директор международной конкурс-премии «КАРДО» - Валентин Работенко, прокомментировал, что в рамках фестиваля были подписаны и важные международные документы. Это и создание «КАРДО.Африка» – африканского офиса Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта в Гамбии, и соглашение о сотрудничестве между рядом организаций и объединений стран Латинской Америки. /TOURBUS.RU Фото: пресс-служба "КАРДО"

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка