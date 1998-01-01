|
01 сентября
«КАРДО» собрал в Ставрополе активную молодежь из 58 стран
Гранд-финал международного конкурса уличной культуры и спорта наблюдали более 157 тыс зрителей
Ставропольский край за шесть месяцев 2025 года посетили около 4,5 млн. гостей, что на 400 тыс. больше, чем за аналогичный период 2024-го. Достигнуть такого показателя удалось, в том числе, и за счет событийного туризма.
По мнению регионального правительства сегодня наблюдается тенденция «омоложения» туристического потока на Ставрополье. Молодежь привлекает разнообразие активностей: фестивали, экстремальные виды спорта, экологический туризм.
Так, на днях в Ставрополе прошел Гранд-финал международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Мероприятие собрало гостей и участников из 58 стран мира: Аргентины, Колумбии, Франции, Мексики, Германии, Китая, Уругвая, Перу, Египта, Казахстана, Греции, Чили, Бельгии, Ирана, Англии и др. государств, - сообщает наш специальный корреспондент.
В этом году за соревнованиями и мероприятиями Гранд-финала наблюдали более 157 000 зрителей на площадке и более 2,5 миллионов болельщиков онлайн.
Торжественно открывая мероприятие, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что данное событие объединяет вокруг нашей страны молодежь всего мира и что для Ставрополя это отличная возможность расширить свои туристические возможности.
« Развитию туризма в Ставропольском крае уделяется большое внимание и гости, приехавшие сегодня к нам, расскажут своим родным и близким о России, о нашем городе. Благодаря «КАРДО» на планете станет еще больше тех, кто увлечен Россией», - отметил он.
По словам гендиректора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрея Бетина, за восемь лет премия объединила более 225 тысяч человек со всего мира и стала важной площадкой для раскрытия талантов молодежи: «Ставрополь в эти дни превращается в "город КАРДО" – место, где соединяются музыка, спорт, искусство, туризм и энергия тысяч участников».
Значимость мероприятию прибавил и тот факт, что фестиваль посетили посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра и посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас.
«Мы в Аргентине всегда поддерживаем творческую молодежь - это я вижу и здесь, в России, - оассказал Энрике Игнасио, - Неслучайно «КАРДО» открыл свой офис в нашей стране. Уверен, что такие события позитивно отразятся на туристических отношениях между Россией и Аргентиной. Конечно, мы географически далеко друг от друга, нет прямых перелётов, но именно такие активности создают культурные мосты между нашими странами».
«Для нас очень важно, что мексиканские мастера уличной культуры и спорта имеют возможность приехать в Россию, показать себя, найти здесь новых друзей и единомышленников, - добавил Эдуардо Вильегас Мехиас. - У нас, кстати, в этом году два победителя – в граффити и диджейинге, которые популярны на улицах наших городов. В Ставрополе я уже во второй раз, - всегда рад поддержать нашу, мексиканскую делегацию.
Думаю, хоть Москва и очень важна и интересна как столица, но и регионы России – весьма разнообразны. Мне это, и как послу, и как исследователю мировых культур, интересно: своими глазами увидеть и другие территории вашей страны».
Генеральный директор международной конкурс-премии «КАРДО» - Валентин Работенко, прокомментировал, что в рамках фестиваля были подписаны и важные международные документы. Это и создание «КАРДО.Африка» – африканского офиса Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта в Гамбии, и соглашение о сотрудничестве между рядом организаций и объединений стран Латинской Америки.
/TOURBUS.RU
Фото: пресс-служба "КАРДО"
