|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
01 сентября
МИД РФ: С 1 сентября все туристы должны для въезда в Индонезию заполнять ондайн-декларацию
Число российских туристов на острове Бали в Индонезии выросло в этом году на 35%
Власти Индонезии с 1 сентября ввели обязательное заполнение онлайн-декларации для прохождения миграционного, таможенного и карантинного контроля в трех аэропортах, сообщает МИД РФ.
«По информации МИД Индонезии, с 1 сентября 2025 года иностранные пассажиры, прибывающие в международный аэропорт Сукарно-Хатта (Джакарта), международный аэропорт Нгурах-Рай (Денпасар, столица острова Бали) и международный аэропорт Джуанда (Сурабая) в обязательном порядке должны будут заполнить единую декларацию, необходимую для прохождения миграционного, таможенного и карантинного контролей на платформе allindonesia.imigrasi.go.id", - говорится в сообщении.
"В январе-июне 2025 года страну посетили 7 млн иностранных туристов, что на 9,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из России приехало 117 121 туристов, что на 35,4% больше, чем в эти же месяцы годом ранее (86 414)", - говорится в сообщении.
Чаще всего туристы предпочитади стыковочные рейсы китайских и ближневосточных авиакомпаний.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72