Новости МИД РФ: С 1 сентября все туристы должны для въезда в Индонезию заполнять ондайн-декларацию Число российских туристов на острове Бали в Индонезии выросло в этом году на 35%

Власти Индонезии с 1 сентября ввели обязательное заполнение онлайн-декларации для прохождения миграционного, таможенного и карантинного контроля в трех аэропортах, сообщает МИД РФ. «По информации МИД Индонезии, с 1 сентября 2025 года иностранные пассажиры, прибывающие в международный аэропорт Сукарно-Хатта (Джакарта), международный аэропорт Нгурах-Рай (Денпасар, столица острова Бали) и международный аэропорт Джуанда (Сурабая) в обязательном порядке должны будут заполнить единую декларацию, необходимую для прохождения миграционного, таможенного и карантинного контролей на платформе allindonesia.imigrasi.go.id", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, с 1 октября 2025 года такой порядок будет действовать во всех международных аэропортах Индонезии.



Число российских туристов на острове Бали в Индонезии выросло на 35% с января по июнь, сообщили ранее в пресс-службе Главного управления иммиграции Индонезии. "В январе-июне 2025 года страну посетили 7 млн иностранных туристов, что на 9,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из России приехало 117 121 туристов, что на 35,4% больше, чем в эти же месяцы годом ранее (86 414)", - говорится в сообщении.



Как отметили ранее в АТОР, такой рост турпотока позволил Индонезии войти в топ-10 главных рынков выездного туризма из России в первом полугодии.

"Рост объемов прежде всего связан с запуском прямых рейсов "Аэрофлота" на Бали, куда едут более 90% всех россиян, направляющихся в Индонезию. Пои этом 80% туристов добираются на остров» - отметили в АТОР.



Так, в августе прямой перелет по маршруту Москва – Денпасар – Москва "Аэрофлота" стоил порядка 130 тыс. руб. на человека с багажом. Со стыковками по тому же маршруту можно было долететь за 93 тыс. руб. Чаще всего туристы предпочитади стыковочные рейсы китайских и ближневосточных авиакомпаний.

