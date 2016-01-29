|
01 сентября
Отдых в сентябре: Растет интерес к Египту, ОАЭ и Вьетнаму, доля России сокращается
Аналитическая служба АТОР и агрегатор туров «Слетать.ру» опубликовали исследование выездного туррынка в первом месяце осени
По опубликованным сегодня данным исследования Аналитической службы АТОР и агрегатора туров «Слетать.ру», первый месяц осени продолжает осенние тренды. Турция – лидер, но на прошлогоднем уровне, доля российских курортов в продажах туров вдвое ниже прошлогодней, растет интерес к сентябрьскому Египту, ОАЭ, Мальдивам, Вьетнаму и немассовым странам.
Турция в сентябре по факту сохранила первое место прошлогоднюю долю в продажах туров (более 40% всех реализованных турпакетов).
Это признак того, что сентябрь в плане российского турпотока в Анталью вновь может оказаться наиболее успешным месяцем в году (напомним, что в 2024 году именно сентябрь, а не летние месяцы, стал пиковым в Анталье по объемам турпотока из РФ), - отмечают эксперты АТОР.
Египет переместился с третьего места на второе, его доля в продажах выросла с 13,8 до 17,7%, т.е. на 28%. Аналитики в этом году замечают резко возросший объем продаж туров в Египет.
О ярком росте Египта наглядно свидетельствуют и результаты I полугодия 2025 года (+40%). Очевидно, что и в сентябре этот тренд продолжается.
Россия, которая в прошлом году занимала второе место по доле продаж туров на сентябрь, в этом году ушла на третью позицию, ее доля сократилась более чем вдвое – с 20% до 9,6%. Та же картина с существенным падением доля российских курортов в организованных продажах наблюдалась все лето.
По данным Аналитической службы АТОР, объем осенних бронирований туров по России (и сентябрьских в том числе) в этом году ниже, чем в прошлом, и цифры «Слетать.ру» только подтверждают такой тренд.
ОАЭ сохранили четвертое место в сентябрьском ТОПе, доля Эмиратов в продажах выросла с 7,5% до 9,2%, однако, по-видимому, во многом за счет падения доли других направлений.
Пятое место заняла Абхазия с 5,9%, сместив с этой позиции Таиланд, который входил в ТОП-5 с этим местом в сентябре 2024 года. По данным туроператоров, в этом году направление показывает в сентябре небольшой прирост. При этом в Крыму цены в этом сентябре ниже, чем в Абхазии.
Таиланд с пятой позиции, которая была у него в сентябре 2024 года (5,5%), ушел на шестую строчку ТОП-10 с 4,2%. При этом, очевидно, уменьшение доли связано со стагнацией, но не с сильным падением объемов.
Часть доли Таиланда «съел» Вьетнам, доля которого, благодаря начавшимся в этом году масштабным чартерным программам туроператоров, выросла с 0,6% до 3,5% и он переместился с 10-го места на 7-е.
Рост турпотока во Вьетнам очевиден и по официальной статистике.
Доля Мальдив также выросла в этом сентябре. Рост количества бронирований на этом направлении в этом году очевиден и по официальной статистике – острова идут на очередной рекорд по российскому турпотоку.
Замыкающая ТОП-10 Куба хотя и не может похвастаться большими объемами в сентябре из-за ограниченной по сравнению с прошлым годом авиаперевозки, пользуется в этом году стабильным спросом. Летние продажи туров в 2025 году на Кубу были примерно сопоставимы с прошлогодними или чуть ниже этого уровня, в сентябре виден прирост.
Эксперты Аналитической службы АТОР подчеркивают: во многом рост доли зарубежных направлений в общих продажах связан не только с ростом количества бронирований, но и с уменьшением доли российских курортов в продажах.
Также наблюдается очевидный рост интереса россиян к покупкам туров по «нишевым» зарубежным направлениям: если в сентябре 2024 года доля всех остальных стран за пределами первой десятки была равна 2,8%, то в этом году она выросла на треть и составила уже 3,9%. Такой тренд наблюдается с конца прошлого года.
Из сравнения сентября 2025 и сентября 2024 года аналитики АТОР сделали несколько наблюдений:
фото: wallpapers.com
