Новости Отдых в сентябре: Растет интерес к Египту, ОАЭ и Вьетнаму, доля России сокращается Аналитическая служба АТОР и агрегатор туров «Слетать.ру» опубликовали исследование выездного туррынка в первом месяце осени

По опубликованным сегодня данным исследования Аналитической службы АТОР и агрегатора туров «Слетать.ру», первый месяц осени продолжает осенние тренды. Турция – лидер, но на прошлогоднем уровне, доля российских курортов в продажах туров вдвое ниже прошлогодней, растет интерес к сентябрьскому Египту, ОАЭ, Мальдивам, Вьетнаму и немассовым странам. Турция в сентябре по факту сохранила первое место прошлогоднюю долю в продажах туров (более 40% всех реализованных турпакетов). Это признак того, что сентябрь в плане российского турпотока в Анталью вновь может оказаться наиболее успешным месяцем в году (напомним, что в 2024 году именно сентябрь, а не летние месяцы, стал пиковым в Анталье по объемам турпотока из РФ), - отмечают эксперты АТОР. Египет переместился с третьего места на второе, его доля в продажах выросла с 13,8 до 17,7%, т.е. на 28%. Аналитики в этом году замечают резко возросший объем продаж туров в Египет. О ярком росте Египта наглядно свидетельствуют и результаты I полугодия 2025 года (+40%). Очевидно, что и в сентябре этот тренд продолжается. Россия, которая в прошлом году занимала второе место по доле продаж туров на сентябрь, в этом году ушла на третью позицию, ее доля сократилась более чем вдвое – с 20% до 9,6%. Та же картина с существенным падением доля российских курортов в организованных продажах наблюдалась все лето. По данным Аналитической службы АТОР, объем осенних бронирований туров по России (и сентябрьских в том числе) в этом году ниже, чем в прошлом, и цифры «Слетать.ру» только подтверждают такой тренд. ОАЭ сохранили четвертое место в сентябрьском ТОПе, доля Эмиратов в продажах выросла с 7,5% до 9,2%, однако, по-видимому, во многом за счет падения доли других направлений. Пятое место заняла Абхазия с 5,9%, сместив с этой позиции Таиланд, который входил в ТОП-5 с этим местом в сентябре 2024 года. По данным туроператоров, в этом году направление показывает в сентябре небольшой прирост. При этом в Крыму цены в этом сентябре ниже, чем в Абхазии. Таиланд с пятой позиции, которая была у него в сентябре 2024 года (5,5%), ушел на шестую строчку ТОП-10 с 4,2%. При этом, очевидно, уменьшение доли связано со стагнацией, но не с сильным падением объемов. Часть доли Таиланда «съел» Вьетнам, доля которого, благодаря начавшимся в этом году масштабным чартерным программам туроператоров, выросла с 0,6% до 3,5% и он переместился с 10-го места на 7-е. Рост турпотока во Вьетнам очевиден и по официальной статистике. Доля Мальдив также выросла в этом сентябре. Рост количества бронирований на этом направлении в этом году очевиден и по официальной статистике – острова идут на очередной рекорд по российскому турпотоку. Замыкающая ТОП-10 Куба хотя и не может похвастаться большими объемами в сентябре из-за ограниченной по сравнению с прошлым годом авиаперевозки, пользуется в этом году стабильным спросом. Летние продажи туров в 2025 году на Кубу были примерно сопоставимы с прошлогодними или чуть ниже этого уровня, в сентябре виден прирост. Эксперты Аналитической службы АТОР подчеркивают: во многом рост доли зарубежных направлений в общих продажах связан не только с ростом количества бронирований, но и с уменьшением доли российских курортов в продажах. Также наблюдается очевидный рост интереса россиян к покупкам туров по «нишевым» зарубежным направлениям: если в сентябре 2024 года доля всех остальных стран за пределами первой десятки была равна 2,8%, то в этом году она выросла на треть и составила уже 3,9%. Такой тренд наблюдается с конца прошлого года. Из сравнения сентября 2025 и сентября 2024 года аналитики АТОР сделали несколько наблюдений: За год выросла доля запросов на отдых в сентябре в Египте, ОАЭ, на Мальдивах, и особенно ярко (вдвое) – во Вьетнаме. Последнее, очевидно, связано с появлением в этом году широкого ассортимента туров на прямых рейсах.

Доля запросов на отдых в Турции в сентябре стагнирует, хотя и остается самой значительной – более половины всех запросов на туры в первом осеннем месяце приходятся именно на эту страну.

Доля запросов на сентябрьский отдых упала за год у курортов России, Таиланда, Абхазии.

Растет количество подборов туров в немассовые страны за пределами ТОП-10: их доля выросла с 5,1% до 6,2%, т.е. на 21%.

фото: wallpapers.com

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка