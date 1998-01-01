С 1 сентября объекты размещения, не вошедшие в реестр Росаккредитации, не могут быть представлены на онлайн-сервисах бронирования

С первого сентября коллективные средства размещения в России, которые не прошли классификацию, не смогут принимать новые брони, в том числе на сервисах туристических агрегаторов.

Правила распространяются не только на гостиницы, но и на кемпинги, санатории, базы отдыха, глэмпинги, хостелы.

В единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии на 1 сентября вошел 23791 объект размещения разных типов со статусом "действует", общее число объектов составляет 32658, следует из данных реестра, которые сегодня публикует «Интерфакс».

Всего в нем сейчас 32658 средств размещения, из них 23791 – действующие, то есть полностью прошедшие к 1 сентября классификацию по новым правилам, 6306 – со статусом "приостановлен" и 1832 – "прекращен".



Как пояснили сегодня в Российском союзе туриндустрии, статус "приостановлен" в реестре означает, что у отеля временно недействительна его классификация, что препятствует его легальной работе, в том числе с системами онлайн-бронирования. Причинами приостановки могут быть недостоверные сведения в документах или несоответствие отеля требованиям.

Владелец должен устранить выявленные нарушения в течение 30 дней, иначе объект будет исключен из реестра. Статус "прекращен" означает, что отель исключен из реестра.



У гостиниц – пять категорий: 1, 2, 3, 4 и 5 звезд. Базы отдыха и кемпинги не получают звезд.

Среди действующих больше всего объектов без категории (15759) и отелей 3* (3899). В реестре также 345 средств размещения уровня 5*, 1776 – 4*, 1593 – 2*, 419 – 1*.



"С 1 сентября 2025 года коллективные средства размещения, которые не прошли классификацию, не могут принимать новые брони не только на своих сайтах, но и в том числе на сервисах туристических агрегаторов. При этом все брони, сделанные до 1 сентября, останутся в силе, и по ним можно будет отправиться в поездку.

После 1 сентября агрегаторам и онлайн-сервисам бронирования закон запрещает рекламировать средства размещения, не вошедшие в реестр. По разным оценкам, в среднем по рынку до 80% продаж средств размещения идет через агрегаторы", - отметили в объединении.



Как сообщили в пресс-службе сервиса бронирования отелей и апартаментов "Островок", пока сложно оценить, продажи скольких объектов будут приостановлены 1 сентября.

"Мы уведомляли отельеров о необходимости пройти самооценку и обо всех деталях этого процесса. Законодательство предусматривает, что объекты размещения, не прошедшие процедуру самооценки, не смогут продолжать продажи на сервисах бронирования, в том числе и на нашем сервисе. Поэтому сейчас процесс самооценки проходит особенно активно, и большинство участников рынка стремится выполнить требования вовремя", - отметили в компании.



Генеральный директор платформы для отелей TravelLine Александр Галочкин согласен со статистикой Росаккредитации.

"Процесс активно идет. Прошли классификацию примерно две трети отелей. Закон обязывает нас контролировать статус отеля.

Думаю, в ближайшее время на какой-то срок база партнеров у всех агрегаторов заметно сократится, но за сентябрь все средства размещения добьют свои долги", - полагает эксперт.



По его оценке, сократиться может число небольших отелей и баз отдыха, крупные, а тем более сетевые объекты прошли классификацию и вошли в реестр к 1 сентября.



Как мы сообщали ране , классификация объектов размещения проходит в два этапа. Первый, обязательный для всех без исключения объектов – это самооценка, ее необходимо было пройти до 1 сентября, заполнив информацию о своем объекте и загрузив фотографии через приложение "Инспектор". После проверки данные публикуются в открытом реестре Росаккредитации. Без включения в реестр средство размещения работать не может.

Второй этап необходим только для тех объектов, которые планируют получить категорию – отелей и санаториев. Его проводят аккредитованные организации, которые присваивают звезды. Сертификат по итогам прохождения второго этапа действует три года.

