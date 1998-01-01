|
|
01 сентября
С 1 сентября объекты размещения, не вошедшие в реестр Росаккредитации, не могут быть представлены на онлайн-сервисах бронирования
На сегодня в реестр Росаккредитации вошли почти 24 тысячи действующих объектов размещения
С первого сентября коллективные средства размещения в России, которые не прошли классификацию, не смогут принимать новые брони, в том числе на сервисах туристических агрегаторов.
Правила распространяются не только на гостиницы, но и на кемпинги, санатории, базы отдыха, глэмпинги, хостелы.
В единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии на 1 сентября вошел 23791 объект размещения разных типов со статусом "действует", общее число объектов составляет 32658, следует из данных реестра, которые сегодня публикует «Интерфакс».
Всего в нем сейчас 32658 средств размещения, из них 23791 – действующие, то есть полностью прошедшие к 1 сентября классификацию по новым правилам, 6306 – со статусом "приостановлен" и 1832 – "прекращен".
Владелец должен устранить выявленные нарушения в течение 30 дней, иначе объект будет исключен из реестра. Статус "прекращен" означает, что отель исключен из реестра.
Среди действующих больше всего объектов без категории (15759) и отелей 3* (3899). В реестре также 345 средств размещения уровня 5*, 1776 – 4*, 1593 – 2*, 419 – 1*.
После 1 сентября агрегаторам и онлайн-сервисам бронирования закон запрещает рекламировать средства размещения, не вошедшие в реестр. По разным оценкам, в среднем по рынку до 80% продаж средств размещения идет через агрегаторы", - отметили в объединении.
Думаю, в ближайшее время на какой-то срок база партнеров у всех агрегаторов заметно сократится, но за сентябрь все средства размещения добьют свои долги", - полагает эксперт.
Как мы сообщали ране , классификация объектов размещения проходит в два этапа. Первый, обязательный для всех без исключения объектов – это самооценка, ее необходимо было пройти до 1 сентября, заполнив информацию о своем объекте и загрузив фотографии через приложение "Инспектор". После проверки данные публикуются в открытом реестре Росаккредитации. Без включения в реестр средство размещения работать не может.
Второй этап необходим только для тех объектов, которые планируют получить категорию – отелей и санаториев. Его проводят аккредитованные организации, которые присваивают звезды. Сертификат по итогам прохождения второго этапа действует три года.
