|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
01 сентября
Горячие авиановости
AZUR air с 3 сентября увеличит частоту полетов из Уфы в Анталью/ Smartaviа полетит из Москвы на курорт Шерегеш с 6 декабря/ В «Домодедово» из Шри-Ланки прилетели туристы с лихорадкой Денге и Чикугунья
AZUR air с 3 сентября увеличит частоту полетов из Уфы в Анталью
Авиакомпания AZUR air с 3 сентября увеличит частоту полетов из Уфы в Анталью до семи раз в неделю, сообщает пресс-служба аэропорты Уфы.
Программа полетов будет действовать до конца октября.
Для выполнения рейсов будет задействован широкофюзеляжный самолет Boeing 767-300.
По данным уфимского аэропорта, на данном направлении полеты выполняют также авиакомпании "Аэрофлот", Corendon и Southwind.
В сентябре частота рейсов из аэропорта Уфы в Анталью достигнет 29 в неделю.
Полетная программа на курорт Шерегеш из Москвы будет запущена с 6 декабря
Туроператор Fun&Sun и авиакомпания Smartavia с 6 декабря запустят полетную программу на горный курорт Шерегеш в Кузбассе, сообщает пресс-служба туркомпании.
"Рейсы будут выполняться каждую субботу весь зимний сезон – с 6 декабря по 29 марта. На их базе будут сформированы турпакеты, включающие перелет, проживание в выбранном отеле и трансфер из аэропорта и обратно. Помимо багажа в тариф авиабилета будет включен провоз бесплатный провоз горнолыжного снаряжения", - говорится в сообщении.
В «Домодедово» прибыли пассажиры с тропической лихорадкой
Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия после прибытия из Шри-Ланки пассажира, у которого подозревается лихорадка Чикугунья, сообщили в Роспотребнадзоре.
Там уточнили, что 27 августа в Службу санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о пассажире с жалобами на ринит и общую слабость. От вызова скорой помощи и госпитализации он отказался.
Лихорадка денге не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, рисков распространения инфекции нет", - подчеркнули в сообщении.
Позднее Роспортебнадзор сообщил, что были выявлены ещё три пациента с заболеванием лихордкой Чикугунья. Все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72