Новости
01 сентября
Горячие авиановости

AZUR air с 3 сентября увеличит частоту полетов из Уфы в Анталью/ Smartaviа полетит из Москвы на курорт Шерегеш с 6 декабря/ В «Домодедово» из Шри-Ланки прилетели туристы с лихорадкой Денге и Чикугунья


Picture background

 

AZUR air с 3 сентября увеличит частоту полетов из Уфы в Анталью

Авиакомпания AZUR air с 3 сентября увеличит частоту полетов из Уфы в Анталью до семи раз в неделю, сообщает пресс-служба аэропорты Уфы.

Программа полетов будет действовать до конца октября.

Для выполнения рейсов будет задействован широкофюзеляжный самолет Boeing 767-300.

 

По данным уфимского аэропорта, на данном направлении полеты выполняют также авиакомпании "Аэрофлот", Corendon и Southwind.

В сентябре частота рейсов из аэропорта Уфы в Анталью достигнет 29 в неделю.

 

Полетная программа на курорт Шерегеш из Москвы будет запущена с 6 декабря

Туроператор Fun&Sun и авиакомпания Smartavia с 6 декабря запустят полетную программу на горный курорт Шерегеш в Кузбассе, сообщает пресс-служба туркомпании.

"Рейсы будут выполняться каждую субботу весь зимний сезон – с 6 декабря по 29 марта. На их базе будут сформированы турпакеты, включающие перелет, проживание в выбранном отеле и трансфер из аэропорта и обратно. Помимо багажа в тариф авиабилета будет включен провоз бесплатный провоз горнолыжного снаряжения", - говорится в сообщении.

Как отметили в Fun&Sun, Шерегеш – один из самых популярных российских горнолыжных курортов.
В структуре наших продаж он уверенно входит в тройку наиболее популярных у туристов направлений в России зимой. Катание в Шерегеше стартует одним из первых среди курортов России. Устойчивый снежный покров ложится к середине ноября и позволяет кататься до конца апреля. На курорте – почти 37 км трасс для новичков, уверенных райдеров и любителей фрирайда. Есть трассы для ночного катания с вечерним освещением", - говорится в сообщении.
За зимний сезон 2025 года Шерегеш посетили около 2,5 млн туристов.

  

В «Домодедово» прибыли пассажиры с тропической лихорадкой

Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия после прибытия из Шри-Ланки пассажира, у которого подозревается лихорадка Чикугунья, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Роспотребнадзор провёл противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира, прибывшего из Шри-Ланки, у которого подозревается лихорадка денге", - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

 

Там уточнили, что 27 августа в Службу санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о пассажире с жалобами на ринит и общую слабость. От вызова скорой помощи и госпитализации он отказался.
"По возвращении домой у пассажира повысилась температура, он был госпитализирован в инфекционное отделение с предварительным диагнозом лихорадка", - добавили в ведомстве.

"Был организован отбор биоматериала для лабораторных исследований. Информация незамедлительно внесена в АИС "Периметр". Проведён комплекс противоэпидемических мероприятий.

Лихорадка денге не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, рисков распространения инфекции нет", - подчеркнули в сообщении.

Позднее Роспортебнадзор сообщил, что  были выявлены ещё три пациента с  заболеванием лихордкой Чикугунья. Все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке. 

/TOURBUS.RU


