Новости Горячие авиановости AZUR air с 3 сентября увеличит частоту полетов из Уфы в Анталью/ Smartaviа полетит из Москвы на курорт Шерегеш с 6 декабря/ В «Домодедово» из Шри-Ланки прилетели туристы с лихорадкой Денге и Чикугунья

AZUR air с 3 сентября увеличит частоту полетов из Уфы в Анталью Авиакомпания AZUR air с 3 сентября увеличит частоту полетов из Уфы в Анталью до семи раз в неделю, сообщает пресс-служба аэропорты Уфы. Программа полетов будет действовать до конца октября. Для выполнения рейсов будет задействован широкофюзеляжный самолет Boeing 767-300. По данным уфимского аэропорта, на данном направлении полеты выполняют также авиакомпании "Аэрофлот", Corendon и Southwind. В сентябре частота рейсов из аэропорта Уфы в Анталью достигнет 29 в неделю. Полетная программа на курорт Шерегеш из Москвы будет запущена с 6 декабря Туроператор Fun&Sun и авиакомпания Smartavia с 6 декабря запустят полетную программу на горный курорт Шерегеш в Кузбассе, сообщает пресс-служба туркомпании. "Рейсы будут выполняться каждую субботу весь зимний сезон – с 6 декабря по 29 марта. На их базе будут сформированы турпакеты, включающие перелет, проживание в выбранном отеле и трансфер из аэропорта и обратно. Помимо багажа в тариф авиабилета будет включен провоз бесплатный провоз горнолыжного снаряжения", - говорится в сообщении.



Как отметили в Fun&Sun, Шерегеш – один из самых популярных российских горнолыжных курортов.

“В структуре наших продаж он уверенно входит в тройку наиболее популярных у туристов направлений в России зимой. Катание в Шерегеше стартует одним из первых среди курортов России. Устойчивый снежный покров ложится к середине ноября и позволяет кататься до конца апреля. На курорте – почти 37 км трасс для новичков, уверенных райдеров и любителей фрирайда. Есть трассы для ночного катания с вечерним освещением", - говорится в сообщении.

За зимний сезон 2025 года Шерегеш посетили около 2,5 млн туристов. В «Домодедово» прибыли пассажиры с тропической лихорадкой Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия после прибытия из Шри-Ланки пассажира, у которого подозревается лихорадка Чикугунья, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор провёл противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира, прибывшего из Шри-Ланки, у которого подозревается лихорадка денге", - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. Там уточнили, что 27 августа в Службу санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о пассажире с жалобами на ринит и общую слабость. От вызова скорой помощи и госпитализации он отказался.

"По возвращении домой у пассажира повысилась температура, он был госпитализирован в инфекционное отделение с предварительным диагнозом лихорадка", - добавили в ведомстве.



"Был организован отбор биоматериала для лабораторных исследований. Информация незамедлительно внесена в АИС "Периметр". Проведён комплекс противоэпидемических мероприятий. Лихорадка денге не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, рисков распространения инфекции нет", - подчеркнули в сообщении. Позднее Роспортебнадзор сообщил, что были выявлены ещё три пациента с заболеванием лихордкой Чикугунья. Все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка