Китайский фарфор: Мелодия белой тишины и тигр, приносящий удачу

В Китайском культурном центре в Москве до конца августа проходит тематическая выставка «Китайский белый фарфор Дэхуа». Выставка продолжает программу Перекрестных годов культуры наших стран, - сообщает наш специальный коррепондент.

В 2015 году Совет ремесленников ЮНЕСКО присвоил китайскому уезду Дэхуа звание мировой столицы фарфора и сегодня в Москву привезли уникальные образцы керамики Дэхуа, секреты изготовления которой передаются из поколения в поколение еще с X века.

На вернисаже выступили советник-посланник посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации, директор Китайского культурного центра в Москве Фэн Литао, Председатель постоянного комитета собрания народных представителей уезда Дэхуа провинции Фуцзянь Чэнь Вэйци, глава национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй, представители сферы культуры, туризма, торговли и СМИ, а также гости Китайского культурного центра.

«Фарфор - это настоящий символ Китайской культуры, - отметил Фэн Литао, - Данный вид керамики – жемчужина китайского гончарного искусства, которая представляет собой не только воплощение высочайшего мастерства, но и яркую главу в истории декоративно-прикладного искусства. Статуэтки, вазы, чаши, сияющие белизной и с легким узором – все это работы современных китайских мастеров, которые создают их по старинным технологиям».

На мероприятии было отмечено, что Европа узнала об этом чуде благодаря Марко Поло, который привез 700 лет назад императорский фарфор Дэхуа в свою коллекцию. И современные художники не уступают своим предшественникам, воссоздавая древние узоры и используя золотую пудру и кобальтовую краску.

Директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина выразила надежду на углубление сотрудничества и создание совместных проектов.

В приоритете – расширение выставочных обменов и создание новых инициатив для межкультурного диалога.

