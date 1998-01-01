Иран ужесточил визовые правила

По информации АТОР, на днях в СМИ появилась информация об ужесточении требований к въезду иностранных туристов в Иран. Изменения касаются самостоятельных туристов, которые ранее могли подать заявление на визу без участия туркомпаний.

Согласно обновленным визовым правилам, сделать это будет невозможно. И теперь нужно будет обращаться к иранским туристическим агентствам. Это же касается и бронирования отелей в стране.

Появившуюся в СМИ информацию АТОРу сначала подтвердили туроператоры со ссылкой на своих иранских партнеров, а 28 августа она была официально подтверждена и в посольстве Ирана в Москве.

«Да, теперь для оформления туристической визы в Иран необходимо обращаться к иранским туркомпаниям. Это можно сделать через российских туроператоров – они свяжутся с иранскими партнерами. Ирану пришлось ввести такие ограничения в связи с обострением конфликта в регионе Ближнего Востока, чтобы предотвратить въезд нежелательных лиц», – рассказали в консульстве Ирана в Москве 28 августа.

Между тем, на сайте самого посольства Ирана в Москве данные пока не обновлены. Там указаны прежние правила оформления визы, позволяющие оформить ее и самостоятельно, и через туроператора.

На сайте оформления электронной визы тоже пока нет обновлений.

В Timatic (международный справочник, которым руководствуются авиакомпании, в том числе при регистрации и посадке пассажиров на борт) тоже пока нет обновлений относительно оформления визы в Иран.

«Теперь все туристы, планирующие поездку в Иран, должны бронировать тур через туристическое агентство. Это означает, что подать заявление на визу самостоятельно, как раньше, уже нельзя», – подтвердили со ссылкой на своих партнеров в Иране в компании ITM group.

В PAC Group дали такую же информацию со ссылкой на партнеров – «визы будут давать только туристам, оформленным через DMC Ирана».

Все услуги, включая бронирование отелей, также должны оформляться через иранское агентство.

«При подаче документов на визу мы обязаны назначить сопровождающего гида. В отдельных случаях МИД может запросить резюме туриста или ссылки на его страницы в социальных сетях (но не у всех, а только у тех, кого сочтут необходимым проверить).

Для нас сама процедура оформления визы остается прежней», – рассказали в ITM group.

уроператоры говорят, что россияне, отдыхающие в Иране, в большинстве своем посещают эту страну в рамках организованных туров. А значит для них с приходом новых визовых правил ничего не изменится.

Самостоятельные же туристы будут теперь обращаться к туроператорам за оформлением туристических виз и бронированием гостиниц. А те в свою очередь – к своим иранским партнерам.

По мнеию экспертов АТОР, агобального негативного влияния на турпоток визовые изменения не окажут. Во-первых, Иран для россиян – направление нишевое, спрос невысокий с отрицательной динамикой. Так,согласно статистике, Иран за первые 6 месяцев 2025 года посетили 12 011 туристов, что почти вдвое (на 43,2%) меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ну и самое главное - Минэкономразвития до сих пор не отменило свои рекомендации от 15 июня 2025 года относительно Ирана: гражданам – воздержаться от поездок, а туроператорам и турагентам – приостановить продвижение и реализацию турпродуктов.

/TOURBUS.RI