Новости Эксперты: Туристы начали бронировать горнолыжный отдых В лидерах раннего бронирования – Красная Поляна, Кавказ, Шерегеш и Алтай

Стартовали бронирования туров на российские горнолыжные курорты, в лидерах продаж – Красная Поляна, Кавказ, Шерегеш и Алтай, сообщают сегодня «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии. По словам экспертов РСТ, в это время заявки начинают поступать от наиболее предусмотрительных и определившихся с планами на зиму туристов, пик массового спроса на горнолыжные туры приходится на середину октября-ноябрь.



"Продажи горнолыжных туров уже начались. Например, вчера у нас заказали довольно дорогой тур – поездку на двоих на курорт Манжерок в феврале на 6 дней стоимостью 350 тыс. рублей. Есть единичные туристы, которые бронировали туры на предстоящую зиму еще прошлой зимой. Тем не менее август – не самое типичное время для горнолыжных бронирований, спрос обычно раскручивается к середине октября", - цитирует пресс-служба РСТ генерального директора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина.



По его словам, традиционно наибольшая доля бронирований приходится на Красную Поляну. Обычно она занимает не менее 70% от общего объема горнолыжных бронирований, при этом в январе ее доля может превышать 90%. Примерно 20% занимают курорты Северного Кавказа, Алтай и Шерегеш – 10%. Цены в среднем выросли на 8%.



Коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус отметил рост раннего бронирования.

"На период за 4-6 месяцев до выезда сейчас уже приходится 15% продаж, что на 18% выше показателей 2024 года. Показательна активность на новогодние каникулы: более 30% мест на даты с 28 декабря 2025 года по 8 января 2026 года уже занято, хотя до праздников еще 4 месяца. Это на 15% превышает прошлогодние значения. Путешественники стремятся зафиксировать наиболее привлекательные цены", - сказал он.



Среди российских направлений туроператора лидируют Архыз (38%), Приэльбрусье (22%) и Шерегеш (18%). Красная Поляна с 15% продаж сохраняет прочные позиции в премиум-сегменте, но теперь клиенты маркетплейса выбирают ее в основном для комфортного семейного отдыха, в то время как ядро спроса сместилось в сторону "настоящих" гор.



"Мы видим качественное преобразование спроса на горнолыжные туры в 2025 году. Рынок перешел от количественного роста к перераспределению в пользу качественного отдыха: 67% клиентов теперь выбирают туры с дополнительными опциями — например, с обучением у сертифицированного инструктора, фрирайд-гидами или wellness-пакетами. Параллельно усиливается тренд на персонализацию: 72% клиентов запрашивают изменения стандартных программ", - рассказал г-н Бритаус.



Г-н Ромашкин также считает, что портрет горнолыжника за последние годы сильно изменился – если 30 лет назад он катался по 8 часов в сутки, то сейчас – максимум 3-4 часа, а остальное время отводится развлечениям. Если раньше он рассматривал поездку на горнолыжный курорт как спортивное мероприятие, то сейчас, скорее, как парк аттракционов. Поэтому Красная Поляна и выигрывает по спросу у гор Северного Кавказа, где развлечений гораздо меньше.



При этом г-н Ромашкин прогнозирует, что аудитория горнолыжного туризма в ближайшие годы не будет расти прежними темпами.

"Сейчас основной рост идет за счет сноубордистов, горнолыжников гораздо меньше, плюс идет старение населения. Думаю, если построить больше курортов и отелей в них, то число поездок вырастет, но число катающихся – вряд ли, просто они будут чаще ездить в течение года. При этом российским горнолыжным курортам не хватает протяженных трасс. Совокупно на трех курортах Красной Поляны 170 км трасс, в самом молодом горнолыжном курорте России - Архызе – 25 км. Для сравнения в Трех долинах в Альпах они составляют 600 км. За последние годы самые активные туристы исследовали уже все трассы внутри страны", - рассказал эксперт.



По словам генерального директора "Дельфина", спад горнолыжного туризма в связи со старением населения и самих курортов наблюдается во всем мире, и Россия в этом плане даже в более выигрышном положении, так как в стране молодые курорты, и они на подъеме.

По данным Минэкономразвития РФ, в прошлом зимнем сезоне горнолыжные курорты России посетили почти 8,3 млн человек.

/TOURBUS.RU Фото: pinterest.com

