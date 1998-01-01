Новости

Словакия возобновила выдачу россиянам туристических виз

Словакия прекратила выдавать турвизы гражданам РФ сенью 2022 года вместе с несколькими другими странами ЕС

Словакия вновь начала выдавать российским гражданам шенгенские турвизы , следует из информации визового центра страны.

"Консульство Словакии в России принимает заявления на получение виз для поездок с целью туризма", - говорится в сообщении центра.

Документы на визу можно подать в Москве и Санкт-Петербурге в визовые центры оператора BLS International.



Почти три года визовые центры принимали документы только для поездок родственников граждан стран ЕС и обладателей ВНЖ, медицинских работников, вахтовиков и работников сельского хозяйства, международных водителей, дипломатов и высококвалифицированных специалистов, - отмечает «Интерфакс».



Ранее эксперты РСТ прогнозировали, что по итогам 2025 года количество запросов, поданных в России на получение шенгенских виз, превысит 700 тысяч.

«Сейчас рост числа заявлений в среднем составляет 18-22%. Статистика еще будет меняться, но по итогам 2025 года общее число запросов составит 690-730 тыс., а в 2026 году может достичь миллиона. Россияне все меньше опасаются обращаться за визами, растет поток желающих посетить Европу. Туристы, можно сказать, по ней соскучились. Но эти прогнозы могут не оправдаться, если консульства шенгенских стран продолжат увеличивать время оформления виз, что приведет к срывам туров и отказам от поездок.

Именно поэтому стоит начинать подготовку к путешествию заблаговременно: оптимально – за полгода до планируемой поездки», – рассказал генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов Михаил Абасов.

Как напоминают в РСТ, в 2024 году россияне подали более 600 тыс. заявлений на шенгенские визы, что превысило результат 2023 года на 7,5%. При этом в допандемийном 2019 году было подано 4,1 млн заявлений.

По оценке туроператоров, интерес к турам в Европу вырос в этом году на 30-50%.

Среди направлений в этом сезоне наиболее популярны Италия, Франция и Испания.

/TOURBUS.RU

Фото:Musement.com