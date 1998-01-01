Туроператоры: Отели Сочи заметно снижают цены на «бархатный сезон»

Этим летом многие отели курорта испытывали проблемы с загрузкой, и сейчас можно ждать активизации спроса за счет более привлекательных цен

Отели Сочи с окончанием высокого сезона начали заметно снижать цены, сообщают накануне последних летних выходных «Интерфакс» и пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"В Сочи завершается летний сезон и начинается осенний, бархатный. В этом году, по словам туроператоров, летний сезон по ряду причин оказался не самым успешным для курорта, и сейчас объекты размещения стараются завлечь туристов осенью самыми разными акциями и скидками.

По сравнению с августовскими ценами они достигают 10-35%. Туроператоры ждут всплеска спроса на бархатный сезон, в том числе за счет скидок от отельеров", - отмечают в РСТ.



Как рассказал генеральный директор компании "Росюгкурорт" Валерий Сычев, в этом году летом многие отели курорта испытывали проблемы с загрузкой, и сейчас можно ждать активизации спроса за счет более привлекательных цен.

“Сейчас туристам самое время ловить выгодные цены на бархатный сезон – осенние поездки до детских каникул и новогодние туры. В летнем сезоне многие отели были недозагружены, но скидок мы особо не наблюдали. В начале осеннего сезона можно ожидать более интересных ценовых предложений", - рассказал эксперт.



У Coral Travel продажи сочинских отелей на осенний сезон выросли на 15%.

"У нас спрос на бархатный сезон в Сочи демонстрирует положительную динамику, несмотря на конкуренцию с зарубежными направлениями: количество бронирований на сентябрь-октябрь выросло на 15% к показателям осени прошлого года, что связано с активным продвижением отелей, включая скидки для семей с детьми и программы раннего бронирования.

В июле 60% номерного фонда Сочи на бархатный сезон было уже забронировано. Ожидаем, что загрузка сочинских отелей в этот период достигнет максимума", – рассказала директор по внутреннему рынку туроператора Алена Громова.



В компании Fun&Sun рассказали о росте спроса на Сочи в бархатный сезон на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Сохраняется тенденция бронировать ближе к заезду, примерно треть заказов падает на ближайшие даты, что свойственно бархатному сезону. В сентябре-октябре ожидают хорошую погоду, так как июнь и начало июля были холодные. Как правило, в такие сезоны теплая погода смещается на осень", - уточнила PR-директор Ольга Ланская.



Как отметила директор по продукту компании "Мультитур" Евгения Кизей, объемы продаж Сочи на начало сентября на 35% превышают прошлогодние показатели. Рост по лету чуть меньше – около 25%.

"Причина понятна – в начале осени цены ниже летних на 10-20% и более комфортная погода: самое время для лечебных туров. Более половины всех сентябрьских броней приходится на санатории или пансионаты с лечением.

Ожидаем, что окончательная цифра прироста объемов будет на 15-20% выше, так как еще есть места, и часть туристов бронирует отели на ближайшие даты", - уточнила она.



Как рассказали в сочинской компании "Ривьера", на бархатный сезон многие объекты уже забронированы, глубина продаж составляет около 30 дней.

"Традиционно востребованы санатории "Заполярье", им. Фрунзе, "Южное море", "Адлер курорт", "Вологда", отели с хорошей инфраструктурой: "Жемчужина", "Камелия", "Сочи-парк", комплекса "Сириус".

Объекты размещения и санатории объявили огромное количество акций, спецпредложений, гибких условий бронирования и гибких аннуляций, чтобы подогреть спрос, поэтому цены сейчас более приемлемые и интересные для туристов, чем год назад. Рынок сам отрегулировал цены", – заметила генеральный директор Бэлла Тарасова.



Она также считает, что появление в Сочи новых люксовых объектов размещения, таких как Marine Garden Sochi Hotels and Spa 5*, Mantera Supreme Seaside 5* и Grand Cascade 5*. приводит к нормализации ценовой политики в этом сегменте



По информации администрации Сочи, загрузка объектов размещения курорта в конце августа составляет сейчас 87%, в горном кластере – 82% в горном.

Власти города прогнозируют такую же загрузку и в сентябре.

При этом ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил о снижении спроса на отдых в Краснодарском крае этим летом на 21%.

Среди причин он назвал прохладное начало лета, рост интереса к отдыху за рубежом из-за укрепления рубля и другие факторы.

/TOURBUS.RU

Фото: Элина Ситникова, лицензия Unsplash