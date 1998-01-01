|
|
29 августа
Туроператоры: Отели Сочи заметно снижают цены на «бархатный сезон»
Этим летом многие отели курорта испытывали проблемы с загрузкой, и сейчас можно ждать активизации спроса за счет более привлекательных цен
Отели Сочи с окончанием высокого сезона начали заметно снижать цены, сообщают накануне последних летних выходных «Интерфакс» и пресс-служба Российского союза туриндустрии.
"В Сочи завершается летний сезон и начинается осенний, бархатный. В этом году, по словам туроператоров, летний сезон по ряду причин оказался не самым успешным для курорта, и сейчас объекты размещения стараются завлечь туристов осенью самыми разными акциями и скидками.
По сравнению с августовскими ценами они достигают 10-35%. Туроператоры ждут всплеска спроса на бархатный сезон, в том числе за счет скидок от отельеров", - отмечают в РСТ.
В июле 60% номерного фонда Сочи на бархатный сезон было уже забронировано. Ожидаем, что загрузка сочинских отелей в этот период достигнет максимума", – рассказала директор по внутреннему рынку туроператора Алена Громова.
Ожидаем, что окончательная цифра прироста объемов будет на 15-20% выше, так как еще есть места, и часть туристов бронирует отели на ближайшие даты", - уточнила она.
Объекты размещения и санатории объявили огромное количество акций, спецпредложений, гибких условий бронирования и гибких аннуляций, чтобы подогреть спрос, поэтому цены сейчас более приемлемые и интересные для туристов, чем год назад. Рынок сам отрегулировал цены", – заметила генеральный директор Бэлла Тарасова.
Власти города прогнозируют такую же загрузку и в сентябре.
При этом ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил о снижении спроса на отдых в Краснодарском крае этим летом на 21%.
Среди причин он назвал прохладное начало лета, рост интереса к отдыху за рубежом из-за укрепления рубля и другие факторы.
Фото: Элина Ситникова, лицензия Unsplash
