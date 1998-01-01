Новости

АИРИС: «Нелегалы» мешают развитию игорного и событийного туризма

Легальные игорные зоны в России в последние несколько лет стали важными драйверами развития внутреннего туризма

В Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), объединяющей все действующие игорные зоны России: «Приморье», «Сибирскую монету», «Янтарную» и «Красную Поляну», бьют тревогу - в России продолжает стремительно расти количество нелегальных казино. Об этом сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

По данным Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), за три года число раскрытых подпольных заведений увеличилось более чем втрое: со 120 случаев в 2022 году до 380 в 2024 году.

Только за первое полугодие 2025 года полиция выявила 195 новых дел, что подтверждает высокую активность теневого рынка.

В Москве в 2024 году была ликвидирована сеть казино с оборотом свыше 10 млрд рублей за 16 месяцев работы. В Санкт-Петербурге в январе 2025 года пресечена деятельность семи подпольных клубов, которые приносили организаторам 25 млн рублей ежемесячно.

В Томской области организаторы подпольного казино за 8 лет получили более 1,5 млрд рублей дохода.

Финансовые потери государства от нелегальных казино сопоставимы с потерей целой отрасли, подчеркивают в АИРИС. Только в 2024 году оборот выявленных подпольных заведений составил не менее 15,5 млрд рублей, что в 6 раз превышает налоговые поступления от легальных игорных зон (2,6 млрд рублей).

Эксперты ассоциации оценивают общий объем теневого рынка в 85–120 млрд рублей ежегодно.

Кроме прямого ущерба бюджету, нелегальные казино искажают общественное восприятие азартных игр, 44% россиян ошибочно считают онлайн-казино легальными, хотя в действительности они запрещены.

Подпольные заведения создают ложное впечатление о том, что игорный бизнес – это теневая сфера, связанная с криминалом.

На этом фоне легальные игорные зоны оказываются в уязвимом положении, отмечают в АИРИС. В отличие от подпольных заведений они работают прозрачно, платят налоги, инвестируют в туризм и инфраструктуру, внедряют программы ответственной игры.

В 2024 году 4 российские игорные зоны приняли более 2,1 млн человек, а налоговые поступления достигли 2,6 млрд рублей.

«Подпольные казино – это не только миллиарды теневых доходов, но и главный источник стереотипов, с которыми мы боремся.

Легальные игорные зоны могли бы вносить вклад в информирование граждан: рассказывать о принципах ответственной игры, о прозрачности своей работы, о туристической привлекательности и разнообразии. Но такие коммуникации сильно ограничены действующим рекламным законодательством», – подчеркивает исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов.

Как напоминают в АТОР, легальные игорные зоны в России в последние несколько лет вносят значимый вклад в экономику страны и становятся важными драйверами развития внутреннего туризма и центрами притяжения отдыхающих.

Игорные зоны трансформируются в многофункциональные курорты, предлагающие широкий спектр развлечений и услуг. Это, в том числе, привлекает новые сегменты аудитории – молодежь и посетителей женского пола.

«Мы видим большой потенциал в интеграции игорных зон в туристическую экосистему страны. Совместно с государственными и частными партнерами мы работаем над тем, чтобы наши зоны стали центрами притяжения не только для российских, но и для иностранных туристов.

Это способствует развитию регионов, созданию рабочих мест и увеличению налоговых поступлений», – отмечает Дмитрий Анфиногенов.

/TOURBUS.RU