|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
28 августа
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице
В рамках серии мероприятий «Туризм будущего» гости фестиваля узнают о профессиях, которые будут востребованы в туротрасли в ближайшие годы
По 14 сентября в Москве, в рамках проекта «Лето в Москве» проходит масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», - сообщает наш специальный корреспондент.
На 125 столичных площадках, причем, 11 из них – флагманские, проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира и расширяющие туристические локации для гостей города.
Среди задействованных фестивалем площадок: ВДНХ, ВЦ «Гостиный двор», ВЦ «Манеж», Кинозавод «Москино», Инновационный центр «Сколково», Спорткомплекс «Лужники» и мн. др.
Так, на одной из главных локаций - в новом кампусе Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, - в рамках серии мероприятий «Туризм будущего» гости форума-фестиваля узнают о профессиях и навыках, которые будут востребованными в туристической отрасли в ближайшие годы.
Одним из форматов знакомства с индустрией гостеприимства завтрашнего дня станет ролевая игра «Твой старт в туризм будущего», на которой участники смогут попробовать себя в различных организациях: от отелей до предприятий сферы креативных индустрий.
Для участников предусмотрена система мотивации. За выполнение заданий они получат специальные отметки в своих игровых трудовых книжках, которые можно обменять на вознаграждения. Все желающие смогут присоединиться к игре 29 августа, 5 и 12 сентября.
В эти же дни после завершения игры будет работать лекторий «Туризм будущего» с участием ведущих экспертов. В программе: дискуссии об использовании искусственного интеллекта, цифровых технологиях и современных бизнес-моделях в туристической сфере.
Программа развития туризма Москвы предполагает, что в 2030 году столица примет 52 миллиона гостей. Это потребует не только создания соответствующей инфраструктуры, но и подготовки большого числа квалифицированных кадров для отрасли.
Вцелом, «Территория будущего. Москва 2030» — это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице.
Например, в "Лужниках" - главной спортивной зоне и площадке городского хозяйства - «Москва 2030. Спорт „Человек будущего“» проходит на Южном спортивном центре в зоне Департамента спорта города. Территория комплекса разбита на 19 тематических зон, объединяющих спортивные активности и интерактивные площадки.
В творческой мастерской ежедневно проходит уникальная игра по созданию картонного города, где участники проектируют микрорайоны и решают градостроительные задачи, узнавая о сложностях управления мегаполисом.
На еще одной из флагманских площадок – в ЦВЗ «Манеж» раскинулась большая интерактивная выставка для всей семьи «Та самая Москва». Она наглядно демонстрирует достижения города в области транспорта, градостроительства и промышленности.
Ежедневно гостей ждёт насыщенная программа: мастер-классы, мультимедийные шоу, познавательные лекции и интерактивные дискуссии. Здесь можно изучить экспозицию о московском метро, прогуляться по макетам различных экономических зон и даже порулить в симуляторах городского транспорта.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72