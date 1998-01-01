Новости

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице

В рамках серии мероприятий «Туризм будущего» гости фестиваля узнают о профессиях, которые будут востребованы в туротрасли в ближайшие годы

По 14 сентября в Москве, в рамках проекта «Лето в Москве» проходит масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», - сообщает наш специальный корреспондент.

На 125 столичных площадках, причем, 11 из них – флагманские, проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира и расширяющие туристические локации для гостей города.

Среди задействованных фестивалем площадок: ВДНХ, ВЦ «Гостиный двор», ВЦ «Манеж», Кинозавод «Москино», Инновационный центр «Сколково», Спорткомплекс «Лужники» и мн. др.

Так, на одной из главных локаций - в новом кампусе Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, - в рамках серии мероприятий «Туризм будущего» гости форума-фестиваля узнают о профессиях и навыках, которые будут востребованными в туристической отрасли в ближайшие годы.

Одним из форматов знакомства с индустрией гостеприимства завтрашнего дня станет ролевая игра «Твой старт в туризм будущего», на которой участники смогут попробовать себя в различных организациях: от отелей до предприятий сферы креативных индустрий.

Для участников предусмотрена система мотивации. За выполнение заданий они получат специальные отметки в своих игровых трудовых книжках, которые можно обменять на вознаграждения. Все желающие смогут присоединиться к игре 29 августа, 5 и 12 сентября.

В эти же дни после завершения игры будет работать лекторий «Туризм будущего» с участием ведущих экспертов. В программе: дискуссии об использовании искусственного интеллекта, цифровых технологиях и современных бизнес-моделях в туристической сфере.

Программа развития туризма Москвы предполагает, что в 2030 году столица примет 52 миллиона гостей. Это потребует не только создания соответствующей инфраструктуры, но и подготовки большого числа квалифицированных кадров для отрасли.

Вцелом, «Территория будущего. Москва 2030» — это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице.

Например, в "Лужниках" - главной спортивной зоне и площадке городского хозяйства - «Москва 2030. Спорт „Человек будущего“» проходит на Южном спортивном центре в зоне Департамента спорта города. Территория комплекса разбита на 19 тематических зон, объединяющих спортивные активности и интерактивные площадки.

В творческой мастерской ежедневно проходит уникальная игра по созданию картонного города, где участники проектируют микрорайоны и решают градостроительные задачи, узнавая о сложностях управления мегаполисом.

На еще одной из флагманских площадок – в ЦВЗ «Манеж» раскинулась большая интерактивная выставка для всей семьи «Та самая Москва». Она наглядно демонстрирует достижения города в области транспорта, градостроительства и промышленности.

Ежедневно гостей ждёт насыщенная программа: мастер-классы, мультимедийные шоу, познавательные лекции и интерактивные дискуссии. Здесь можно изучить экспозицию о московском метро, прогуляться по макетам различных экономических зон и даже порулить в симуляторах городского транспорта.

