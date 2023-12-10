Новости

АТОР: Сегодняшние атаки БПЛА на Сочи продолжают влиять на расписание полетов

Также из-за атаки беспилотников была эвакуирована турбаза под Геленджиком

По информации АТОР, сегодня утром закрывались на прилет и вылет аэропорты Сочи, Самары, Волгограда, Казани, Саратова. Днем они уже были сняты, но сбои в расписании сохраняюлись. В Сочи на прилет с начала суток и до полудня задерживались более 60% рейсов. В основном задержки не превышали двух часов. На вылет – около 80% рейсов, задержки достигали 4–5 часов.

В пресс-службе аэропорта предупредили, что последствия вчерашнего закрытия воздушного пространства могут влиять на расписание в течение ближайших двух дней.

По данным информационных агентств еще одним последствием утренней атаки беспилотников стал пожар под Геленджиком. В МЧС России сообщили, что 23 туриста, отдыхавших на базе отдыха в районе села Криница, из-за сильного задымления после лесного пожара в Пшадском были эвакуированы на катере ГИМС. По предварительным данным, среди них нет клиентов туроператоров.

Аэропорт Геленджика не закрывали, но из расписания следует, что на три часа был задержан утренний рейс «Аэрофлота» из Москвы. Соответственно, как минимум такая же задержка ждала пассажиров на вылет.

В Казани значительные задержки на прилет были обозначены в расписании только трех утренних рейсов – из Актау, Саратова и Шереметьево, в остальных случаях полеты выполнялись по расписанию или с незначительными отклонениями.

Более чем на час были задержаны вылеты в Сочи, Тбилиси и Шереметьево.

То есть расписание главного аэропорта Татарстана пострадало незначительно. Но, по сообщению Росавиации, два самолета ушли на запасные аэродромы.

Также на запасные аэродромы улетели пять бортов, следовавших в Самару. Два утренних рейса «Аэрофлота» из Москвы были отменены (и на вылет, соответственно, тоже), на вылет также до вечера задержался рейс flydubai, который должен был улететь еще ночью.

Также в Самарской области, по сообщению Куйбышевской ж/д, из-за падения БПЛА в районе станции Кряж были задержаны6 пассажирских поездов и 4 пригородных поезда.

/TOURBUS.RU