Новости Туроператоры: Зимний Вьетнам может «догнать» Таиланд В пользу вьетнамского направления работают более доступные цены и эффект новизны

Вьетнам постепенно становится серьезным конкурентом Таиланда, наиболее массового зимнего направления отдыха россиян в Юго-Восточной Азии. И хотя в абсолютных цифрах ему пока далеко до королевства, турпоток во Вьетнам сейчас растет значительно быстрее, так как стартовал с низкой базы. В пользу направления работают более доступные цены и эффект новизны, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ. «У нас в этом году кратно растут продажи туров на зимний сезон и в Таиланд, и во Вьетнам. Разница только в том, что Вьетнам растет с низкой базы, поэтому в процентах его динамика выглядит очень впечатляющей. Но если брать абсолютные цифры, Таиланд более чем вдвое опережает Вьетнам по количеству заявок», – пояснил генеральный директор Space Travel Артур Мурадян. Ключевым фактором роста он назвал перевозку: по Таиланду провозные емкости уже близки к достаточным, плюс существует множество удобных транзитных вариантов, а объемы перевозки во Вьетнам только начали расти в этом году. «Разумеется, это благоприятно сказывается на спросе, но нельзя утверждать, что Вьетнам прямо-таки «отъедает» турпоток у Таиланда. Это все же разные продукты, в том числе с поправкой на сезонность. Отельеры обеих стран придерживаются стандартной стратегии, увеличивая стоимость своих услуг примерно на 10% к предыдущему году, но объекты размещения во Вьетнаме в среднем дешевле, чем в Таиланде. Средняя глубина продаж составляет около 2,5 месяцев, но высокие даты – осенние и новогодние каникулы – активно загружаются уже сейчас. До стопов дело еще не дошло, но в октябре мы с этим столкнемся, особенно по самым популярным объектам», – подчеркнул эксперт. Из особенностей текущего спроса г-н Мурадян отметил, что в Таиланде туристы все чаще выбирают не самые «раскрученные» места для отдыха. Например, прилетая на Пхукет, отправляются в соседние провинции Пхангнга и Краби. «Мы даже предложили перелет сразу в аэропорт Краби со стыковкой в ОАЭ. По Вьетнаму такой тенденции пока нет: туристы в основном выбирают наиболее популярные курорты Нячанг и реже – Фукуок», – уточнил он. В компании ITM group считают, что переориентация части турпотока из Таиланда во Вьетнам все же есть. «У нас в этом году двухкратный рост продаж по Вьетнаму, в то время как объемы по Таиланду подросли всего на 10%. Это значит, что часть туристов вместо одной страны выбирает другую. Сейчас Вьетнам составляет сильную конкуренцию Таиланду, в том числе из-за того, что таиландские отельеры существенно повысили стоимость размещения, но места в хороших отелях в разгар сезона все равно найти очень трудно», – пояснил руководитель PR-отдела туроператора Андрей Подколзин. Он добавил, что глубина продаж по Таиланду сейчас очень большая, на это повлиял опыт прошлого сезона, когда мест в отелях катастрофически не хватало. «По нашим подсчетам, на Пхукет каждую неделю прибывало более 60 рейсов. Конкуренция с туристами из других стран очень большая – европейцы и китайцы буквально наводнили остров. Сейчас уже сложно найти места во многих популярных отелях. Спрос на Таиланд в новом сезоне будет по-прежнему высокий, несмотря на появление сильного конкурента», – говорит г-н Подколзин. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на Таиланд вырос на 10%, доля продаж от общего объема составляет 11%. Направление входит в топ-3 популярных этой зимой – после ОАЭ и Египта. Наша чартерная программа на зимний сезон стартуют из 9 городов до Паттайи, из 17 – на Пхукет. Стоимость отдыха в Таиланде в рублях благодаря укреплению курса рубля снизилась на 10%», – сообщила PR-директор компании Fun&Sun Ольга Ланская. По ее словам, по объемам продаж Вьетнам уступает Таиланду, но, благодаря отложенному спросу, вышел на пятое место среди лидеров зимнего сезона. Во Вьетнам туроператор запланировал полетную программу из 12 городов. Наибольшим спросом пользуется период школьных каникул, новогодних праздников и китайского нового года – традиционно высокие даты. По информации РСТ, Таиланд в первом полугодии 2025 года принял более 920 тыс. российских туристов, что на 16% больше, чем год назад. Турпоток во Вьетнам за тот же период составил, по данным местной статистики, 260 тыс. человек, что в 3,4 раза больше, чем год назад. Прямые рейсы во Вьетнам на конец августа выполняют пять российских и две вьетнамских авиакомпании. Кроме того, туристы активно пользуются транзитными перелетами арабских и китайских перевозчиков. /TOURBUS.RU Иллюстрация: getyourguide.com

