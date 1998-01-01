|
28 августа
Минэкономразвития РФ: Сопровождающие тургрупп проходить аттестацию не не должны
С первого сентября в России вводятся новые штрафы за нарушение порядка оказания услуг экскурсовода
Российский союз туриндустрии получил ответ Минэкономразвития на просьбу разъяснить, должны ли сопровождающие тургрупп проходить аттестацию наравне с экскурсоводами.
В министерстве пояснили, что лица, которые сопровождают приключенческие, детские или экскурсионные группы, выполняя чисто технические или организационные функции, не должны проходить аттестацию, а контрольно-надзорные органы – требовать ее у них и штрафовать в случае отсутствия, - сообщили сегодня в прсс-службе РСТ.
«Если на туристическом маршруте отсутствуют категорийные препятствия и руководитель группы не осуществляет одновременно сопровождение туристов (экскурсантов), ознакомление туристов (экскурсантов) с объектами показа, а также информирование туристов (экскурсантов) по пути следования по маршруту на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством РФ, то в таком случае аттестация не требуется», – следует из ответа регулятора.
Как сообщил глава Экспертного совета РСТ Николай Литаренко, это разъяснение позволит снять градус напряженности, который возник на рынке культурно-познавательного, приключенческого, детского и инклюзивного туризма в преддверии вступления в силу с сентября 2025 года новых штрафов, что зафиксировано в Кодексе об административных правонарушениях (КОАП).
«Мы в самые короткие сроки известим турфирмы и регионы об этом решении Минэкономразвития. Регулятор проведет разъяснительную работу со своей стороны. РСТ добился решения важного для отрасли ответа на вопрос о статусе сопровождающего тургруппы. Дело в том, что в формулировках закона, определяющих понятие экскурсовода (гида), оказалось немало спорных моментов, и мы обратились за разъяснениями в Минэкономразвития и Госдуму.
Например, если буквально толковать некоторые нормы закона, можно прийти к выводу, что сопровождение и информирование на любых туристических маршрутах может осуществлять только аттестованный в установленном порядке экскурсовод (гид) или гид-переводчик», – пояснил г-н Литаренко.
По его словам, такая трактовка на практике могла привести к тому, что встречать организованных туристов в аэропорту, на вокзале, сопровождать тургруппы, в том числе в рамках межрегиональных автобусных турмаршрутов, а также в природной среде на некатегорированных маршрутах, то есть выполнять, по сути, технические функции, могли бы только аттестованные экскурсоводы.
«Это, в свою очередь, было бы чревато значительным удорожанием турпродуктов, а в отдельных случаях просто сделало бы предложения туроператоров неконкурентоспособными. К примеру, чтобы организовать тур по Золотому кольцу, проходящему через 5-6 субъектов РФ, туроператору необходимо было бы обеспечить группу 5-6 экскурсоводами с учетом их своевременной замены на маршруте», – заметил г-н Литаренко.
Как мы сообщали ранее, поправки, внесенные в закон «Об основах туристской деятельности в РФ», предполагают введение штрафов и административной ответственности за нарушение порядка оказания услуг экскурсовода и отсутствие бэйджа с QR-кодом.
