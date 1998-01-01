|
27 августа
В ДТП в Абхазии пострадали 22 российских туриста
Трое детей из России, пострадавших в ДТП в Гагрском районе Абхазии, находятся на стационарном лечении, один из них - в тяжелом состоянии
По данным абхазских СМИ, вчера в Гагрском районе Абхазии местный житель, управлявший автомобилем ВАЗ, столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы из России. В ДТП пострадали 22 российских туриста.
Трое детей из России, пострадавших в ДТП в Гагрском районе Абхазии, находятся на стационарном лечении, один из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, которого цитирует «Интерфакс»
Как сообщил в свою очередь ТАСС начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба, "22 туриста были доставлены в Гагрскую районную больницу после ДТП в Гагрском районе. Четверым, в том числе детям, которым приблизительно по 10 лет, с переломами и ушибами понадобилась госпитализация, остальных отпустили домой. Жизням всех пострадавших ничего не угрожает".
По словам начальника ГАИ, авария произошла 26 августа в 19:45 мск на 30-м километре республиканской трассы в Гагрском районе в начале объездной дороги. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, 55-летний житель Гагрского района, не рассчитав расстояние, решил свернуть и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы. Оба водителя были трезвыми.
Как сообщила ТАСС главврач Гагрской районной больницы Индира Арсалия, жизням госпитализированных ничего не угрожает, им оказана вся необходимая помощь. "Четыре человека из 22 проходят стационарное лечение в профильных учреждениях Абхазии", - сказала она
