Новости В ДТП в Абхазии пострадали 22 российских туриста Трое детей из России, пострадавших в ДТП в Гагрском районе Абхазии, находятся на стационарном лечении, один из них - в тяжелом состоянии

По данным абхазских СМИ, вчера в Гагрском районе Абхазии местный житель, управлявший автомобилем ВАЗ, столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы из России. В ДТП пострадали 22 российских туриста. Трое детей из России, пострадавших в ДТП в Гагрском районе Абхазии, находятся на стационарном лечении, один из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, которого цитирует «Интерфакс»

"На стационарном лечении находятся 3 детей, пострадавших в ДТП, произошедшем накануне в Гагрском районе Абхазии, граждан России. Один из детей в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести. Все они сегодня будут доставлены на лечение в профильные медучреждения Сочи", - сказал г-н Кузнецов в среду.



Он также сообщил, что еще трое пострадавших, в том числе ребенок, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. 16 человек получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

"Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России работает в тесном сотрудничестве с Минздравом Абхазии, координирует оказание медицинской помощи пострадавшим российским туристам", - добавил помощник министра. Как сообщил в свою очередь ТАСС начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба, "22 туриста были доставлены в Гагрскую районную больницу после ДТП в Гагрском районе. Четверым, в том числе детям, которым приблизительно по 10 лет, с переломами и ушибами понадобилась госпитализация, остальных отпустили домой. Жизням всех пострадавших ничего не угрожает". По словам начальника ГАИ, авария произошла 26 августа в 19:45 мск на 30-м километре республиканской трассы в Гагрском районе в начале объездной дороги. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, 55-летний житель Гагрского района, не рассчитав расстояние, решил свернуть и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы. Оба водителя были трезвыми. Как сообщила ТАСС главврач Гагрской районной больницы Индира Арсалия, жизням госпитализированных ничего не угрожает, им оказана вся необходимая помощь. "Четыре человека из 22 проходят стационарное лечение в профильных учреждениях Абхазии", - сказала она

По данным Росстата за 2024 год, турпоток из России в Абхазию составил 696 тыс. При этом, по статистике Погранслужбы ФСБ России, с частной целью в Абхазию выехало еще 5,23 млн человек, в числе которых, по экспертным оценкам, не менее трети – самостоятельные туристы.

/TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка