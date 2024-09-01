Новости Туризм: Происшествия «Боинг» компании Air China, летевший из Лондона, вместо Пекина приземлился в Нижневартовске/ Турист пытался провезти в Россию из Вьетнама голову крокодила/ МЧС Киргизии официально признал российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести

«Боинг» компании Air China, летевший из Лондона, вместо Пекина приземлился в Нижневартовске Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Air China, летевший из Лондона в Пекин, во вторник совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска.

"В Уральской транспортной прокуратуре находится на контроле ситуация, связанная с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, севшего в Нижневартовске. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется работа служб аэропорта", - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.



В справочной аэропорта Нижневартовска агентству уточнили, что борт приземлился в 8:18 (местное время) вторника.

Местные СМИ сообщают, что в Нижневартовске сел самолет, следующий рейсом Лондон - Пекин, из-за отказа двигателя.

В Росавиации рассказали, что на борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров.



"Для дальнейшей перевозки Air China приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт. Он прилетел в 14:00 мск и вылетел в Лондон в 18:00 мск", - сообщает ведомство. Турист пытался провезти в Россию из Вьетнама голову крокодила Хабаровские таможенники обнаружили в багаже туриста, прибывшего из Вьетнама, голову крокодила, путешественник приобрел ее в качестве сувенира, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.



"Инспекторы нашли экзотический товар в чемодане россиянина с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля. Мужчина пояснил, что приобрел сувенир для личной коллекции, а о необходимости декларирования он не знал. Экспертиза подтвердила, что это настоящая голова гребнистого крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС", - говорится в сообщении.



Как отметили в ведомстве, по факту инцидента возбуждены два дела об АП по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) и ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Нарушителю грозит штраф и конфискация товара.

Гребнистый крокодил – самый крупный современный вид крокодилов, ареал обитания включает, в частности Вьетнам. МЧС Киргизии признал российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести МЧС Киргизии официально признал российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести. Она находится на пике Победы на высоте около 7200 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Адиля Чарыгова. «Да, она признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», — сказал он. Альпинистка находится на пике Победы в горах Тянь-Шаня с 12 августа. Она не может передвигаться из-за сломанной ноги. Первую помощь ей оказал напарник. После он спустился в штурмовой лагерь за помощью, на следующий день альпинисты из Италии и Германии принесли Наговициной спальный мешок, горелку, газовый баллон и питание. Они спустились из-за сложных погодных условий. Известно, что альпинисту из Италии стало плохо, после чего он скончался от отека мозга. Его тело находится на несколько сотен метров ниже Наговициной. Пик Победы (7439 м) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов. Как сообщал начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков, за всю историю с пика не удалось спустить ни одного тела погибшего, - сообщает РБК. /TOURBUS.RU

