27 августа
Туризм: Происшествия
«Боинг» компании Air China, летевший из Лондона, вместо Пекина приземлился в Нижневартовске/ Турист пытался провезти в Россию из Вьетнама голову крокодила/ МЧС Киргизии официально признал российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести
«Боинг» компании Air China, летевший из Лондона, вместо Пекина приземлился в Нижневартовске
Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Air China, летевший из Лондона в Пекин, во вторник совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска.
Турист пытался провезти в Россию из Вьетнама голову крокодила
Хабаровские таможенники обнаружили в багаже туриста, прибывшего из Вьетнама, голову крокодила, путешественник приобрел ее в качестве сувенира, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Мужчина пояснил, что приобрел сувенир для личной коллекции, а о необходимости декларирования он не знал. Экспертиза подтвердила, что это настоящая голова гребнистого крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС", - говорится в сообщении.
МЧС Киргизии признал российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести
МЧС Киргизии официально признал российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести. Она находится на пике Победы на высоте около 7200 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Адиля Чарыгова.
«Да, она признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», — сказал он.
Альпинистка находится на пике Победы в горах Тянь-Шаня с 12 августа. Она не может передвигаться из-за сломанной ноги. Первую помощь ей оказал напарник. После он спустился в штурмовой лагерь за помощью, на следующий день альпинисты из Италии и Германии принесли Наговициной спальный мешок, горелку, газовый баллон и питание. Они спустились из-за сложных погодных условий.
Известно, что альпинисту из Италии стало плохо, после чего он скончался от отека мозга. Его тело находится на несколько сотен метров ниже Наговициной.
Пик Победы (7439 м) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов.
Как сообщал начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков, за всю историю с пика не удалось спустить ни одного тела погибшего, - сообщает РБК.
/TOURBUS.RU
