Минэкономразвития РФ: Доля автотуристов во внутреннем туризме достигла 43%

Правительством России принято решение до 2035 года вдвое увеличить количество автотуристов

По словам заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, по итогам 2025 года доля автотуристов в общем внутреннем турпотоке может вырасти до 43%, - сообщает пресс-служба РСТ.

«В прошлом году мы превысили цифру 90 млн внутренних турпоездок. По различным оценкам, на автотуристов пришлось 38-40%, в этом году ожидаем, что их доля увеличится до 43%. Это отчасти связано с серьезными инфраструктурными ограничениями в авиации, железнодорожном транспорте.

В общем объеме турпоездок это уже действительно существенная часть, которой надо заниматься», – рассказал он на вчерашней пресс-конференции по развитию автомобильного туризма в РФ.

Так, правительством России принято решение до 2035 года вдвое увеличить количество автотуристов. Минэкономразвития уже разработало и на портале «Путешествие.РФ» разместило 101 автомобильный туристический маршрут, общая протяженность которых 35 тыс. километров.

«Автомобильный маршрут – это основа автотуризма. Это единый продукт, который увязывает воедино и дороги, и придорожный сервис, связь, интернет, площадки отдыха и, конечно, туристическую инфраструктуру, объекты показа, культурного наследия, особо охраняемые природные территории и средства размещения, гостиницы, кафе, рестораны, зоны отдыха, кемпинговые площадки.

Одна половина представленных маршрутов проходит по федеральным дорогам, другая – по региональным и муниципальным», – рассказал г-н Вахруков.

По его словам, министерство ведет системную работу по всем указанным направлениям. В частности, больше половины дорог, которые были в ненормативном состоянии, включены в планы по ремонту на автомобильных турмаршрутах.

«Кроме того, с Минтрансом ведем работу по созданию многофункциональных зон придорожного сервиса. Примерно 70% автомобильных турмаршрутов уже обеспечены достаточным уровнем придорожного сервиса, на них насчитывается порядка 340 соответствующих многофункциональных зон.

По нашим оценкам, надо построить еще около 100. Из них 23 уже включены в генеральную схему, под 74 – подобраны площадки, соответственно в ближайшее время их начнут создавать», – уточнил г-н Вахруков.

Он отметил, что на развитие автомобильных турмаршрутов ориентированы также меры поддержки нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Так, средства единой субсидии, на которую каждый год выделяется 9 млрд рублей, по решению регионов могут быть направлены на автотуризм.

В свою очередь, регионы России проводят свои программы, чтобы привести в порядок городскую среду – устанавливают санитарные модули на объектах показа, туристическую навигацию на автомобильных турмаршрутах.

Одновременно по программе строительства модульных гостиниц ведомство сделало отдельный лимит для объектов, строящихся вблизи автомобильных турмаршрутов. Сейчас заявлено 1,4 тыс. номеров, которые появятся в ближайшие три года.

«Важная и неотъемлемая часть маршрута – мобильная связь и интернет. По федеральным трассам охват у нас довольно большой и в среднем гораздо выше 90%. Вместе с тем остаются зоны, где мобильные связь и интернет работают неустойчиво.

Мы совместно с министерством цифрового развития занимаемся синхронизацией планов по развитию сети сотовой связи с нашими автомобильными турмаршрутами», – сообщил Дмитрий Вахруков.

По словам президента Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, руководителя комитета РСТ по автотуризму Сергея Лобарева, в стране насчитывается 45 млн владельцев автомобилей, 2 млн мотовладельцев, 40 тыс. владельцев автодомов.

/TOURBUS.RU

Фото: Freepic.com